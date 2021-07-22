德国今夏水灾保险损失超预期 

（德国之声中文网）根据德国保险业协会（ GDV）提供的数据，保险赔付损失中 65 亿欧元涉及住宅、家居用品和企业， 4.5 亿涉及汽车。

不久前，该协会预估的总保险损失尚为 45 亿至 55 亿欧元。保险业目前正审理约 25万件理赔要求——其中约 20万件涉及房屋、家庭财物和企业，涉及汽车的最高可达5万件。

7 月 13 日至 18 日，低气压“贝恩德”（Bernd）肆虐德国广大地区，暴雨和洪水造成巨大破坏，莱普州和北威州首当其冲，巴伐利亚州和萨克森州亦严重受损。

面目全非：德国山区的灾前与灾后 洪灾前的舒尔德村 遭遇洪灾之前，只有700人居住的舒尔德（Schuld）是一个安静的山村，经常有徒步旅行者和前往附近纽博格林赛道的摩托车手光顾。

面目全非：德国山区的灾前与灾后 洪灾后的舒尔德村 上周四（7月15日）凌晨，温柔平缓的阿尔河变成了湍湍巨流，淹没了舒尔德村。舒尔德坐落在莱法州埃弗尔（Eifel）地区的一个狭窄山谷中，是最早遭受洪水严重冲击的地方之一，房屋损毁近半。

面目全非：德国山区的灾前与灾后 洪灾前的布莱瑟姆镇 交通要冲布莱瑟姆（Blessem）镇位于科隆以西的厄尔夫塔特（ Erftstadt ）。这是谷歌地图显示的洪灾之前的布莱瑟姆镇的房屋、街道和田地，好一派和平景象。

面目全非：德国山区的灾前与灾后 洪灾后的布莱瑟姆镇 在厄尔夫塔特河暴涨后，布莱瑟姆镇成为泽国。街道和房屋被淹，汽车顺水漂游，树木成为浮木，小镇与世隔绝。洪水如此狂暴，将附近的一个采石场变成奇特的大坑，吞噬着一座城堡和其他建筑物。

面目全非：德国山区的灾前与灾后 洪灾前的阿尔泰纳尔镇 莱法州阿尔河谷的阿尔泰纳尔镇（Altenahr）位于波恩以南。在7月15日凌晨洪水到来之前，阿尔泰纳尔镇是一个美丽的世外桃源。

面目全非：德国山区的灾前与灾后 洪灾后的阿尔泰纳尔镇 阿尔泰纳尔镇遭到洪水的严重冲击。一场暴雨过后，平常水位较低的阿尔河汹涌澎湃，势不可挡，周围的街道和房屋无一幸免。

面目全非：德国山区的灾前与灾后 洪灾前的德瑙镇 沿着阿尔河再往前走，就到了德瑙镇（Dernau）。在洪灾之前，德瑙镇坐落在种满葡萄树的陡峭山坡脚下，风光宜人，远近闻名。

面目全非：德国山区的灾前与灾后 洪灾后的德瑙镇 如今，这里也被洪水冲刷得面目全非。

面目全非：德国山区的灾前与灾后 洪灾前的巴德明斯特雷菲尔城 埃弗尔地区的小城巴德明斯特雷菲尔（Bad Münstereifel）位于科隆西南部，遭遇洪灾之前古色古香，让游客流连忘返。

面目全非：德国山区的灾前与灾后 洪灾后的巴德明斯特雷菲尔城 如今，洪水冲毁了巴德明斯特雷菲尔的街道，危及历经数百年的老建筑，小城满目苍夷。 作者: Jennifer Wagner, Kristin Zeier



德国保险业协会称，此次大水是德国当代史上最具破坏性的自然灾害。资料显示，其损失高于2002年8月的洪灾（47.5亿欧元）和2013年6月的洪灾（22.5亿欧元），以及飓风“基里尔”（Kyrill，36亿欧元）。

该协会提醒说，“实际的损失会远高于现在的评估，原因是，并非所有建筑物都有自然灾害全面保险。” 数据显示，德国国内仅 46% 的住宅除有风暴或冰雹保险外，还有洪水或暴雨保险。

（德新社）

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