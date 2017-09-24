德国什么工种最辛苦？

（德国之声中文网）德国健康保险公司AOK对其1400万客户的分析显示，去年，体力付出很大的收垃圾的工人病假天数最高。2018年，他们平均每年休病假32.5天。

排在第二位的是公路、桥梁建筑工人，平均每年休31.4天，制造业工人以30天病假位居第三。

大学教师和科研人员每年病假的天数最低，只有4.6天。

图示：请病假平均天数最多的工种包括垃圾工、道路建筑工人、医生等

本周三，AOK健康保险公司的研究部公布了这份调研。来自该部的施罗特（Helmut Schröder）说，"每个职业都有自己的健康隐患。"因此，"各公司都应采取针对自己职业种类有效的预防措施。"

在本次调研中，研究人员排除了最年轻和最年长的工人，以职业类型作为最主要的分析标准。

收垃圾的工人和道路建筑工人：从事体力职业的工人病假最多，因为他们的肌肉组织出现病症。这两个职业的工人每人每年的病假，超过在AOK保险的其他行业的工人一半以上，他们平均每年因肌肉或骨骼损伤休病假为11.6天和11.4天，而其它行业的工人只休5.8天。

电话呼叫中心：心理压力大的工种当中，电话呼叫中心的工作人员病休的天数最多：平均7.1天。他们因感冒病休的天数最高：每年5天。

护理工：家庭护工以及年长的护理人员每年的病假为6.3天，其中6天因精神紧张导致的心理疾病，其他职业的从业者为此只休3天病假。

心理疾病的病假比例去年同比上升了2.7%。而每次心理病休时间比生理病休时间长一倍多，为26天，生理疾病平均每次病休12天

病休天数总体在上升

过去10年里，每年平均病假的天数也在持续增长，2008年时只有17天，2008年增长到20天。

在德国，一般而言，如果病休超过3天，需要医生证明。病假期间，雇主最多支付6周工资。

德国的医保体系同英国由税收支付的体系完全不同。英国给国民提供的医疗服务基本上是免费的。

德国的雇员必须加入医保，有两种选择：加入政府管理的法定医保，或者参加私人保险。

李鱼/苗子（德新社）