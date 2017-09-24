德国什么工种最辛苦？

（德国之声中文网）德国健康保险公司AOK对其1400万客户的分析显示，去年，体力付出很大的收垃圾的工人病假天数最高。2018年，他们平均每年休病假32.5天。
排在第二位的是公路、桥梁建筑工人，平均每年休31.4天，制造业工人以30天病假位居第三。
大学教师和科研人员每年病假的天数最低，只有4.6天。
图示：请病假平均天数最多的工种包括垃圾工、道路建筑工人、医生等
本周三，AOK健康保险公司的研究部公布了这份调研。来自该部的施罗特（Helmut Schröder）说，"每个职业都有自己的健康隐患。"因此，"各公司都应采取针对自己职业种类有效的预防措施。"
在本次调研中，研究人员排除了最年轻和最年长的工人，以职业类型作为最主要的分析标准。
- 收垃圾的工人和道路建筑工人：从事体力职业的工人病假最多，因为他们的肌肉组织出现病症。这两个职业的工人每人每年的病假，超过在AOK保险的其他行业的工人一半以上，他们平均每年因肌肉或骨骼损伤休病假为11.6天和11.4天，而其它行业的工人只休5.8天。
- 电话呼叫中心：心理压力大的工种当中，电话呼叫中心的工作人员病休的天数最多：平均7.1天。他们因感冒病休的天数最高：每年5天。
- 护理工：家庭护工以及年长的护理人员每年的病假为6.3天，其中6天因精神紧张导致的心理疾病，其他职业的从业者为此只休3天病假。
电话呼叫中心接线员：心理压力大
心理疾病的病假比例去年同比上升了2.7%。而每次心理病休时间比生理病休时间长一倍多，为26天，生理疾病平均每次病休12天
病休天数总体在上升
过去10年里，每年平均病假的天数也在持续增长，2008年时只有17天，2008年增长到20天。
在德国，一般而言，如果病休超过3天，需要医生证明。病假期间，雇主最多支付6周工资。
德国的医保体系同英国由税收支付的体系完全不同。英国给国民提供的医疗服务基本上是免费的。
德国的雇员必须加入医保，有两种选择：加入政府管理的法定医保，或者参加私人保险。
李鱼/苗子（德新社）
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久坐危害堪比吸烟？
根据德国健康保险公司的一项调查，人们每天在电视机前坐着不动的时间最长，约2小时。其次是上班的时候，平均一坐就是90分钟不挪窝。久坐会带来许多健康问题，包括低血压、血液循环差等等，还可以增加罹患癌症、心脏病和糖尿病的风险。一些研究者甚至把久坐的危害与吸烟相提并论。
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缺乏运动
德国人平均每天坐着的时间长达7.5小时，比2016年增加半小时。德国健康保险公司的这项研究对德国境内2800人进行了调查。
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不一样的“坐”法
不过，坐在办公桌前和坐在电视机前还是不一样的。后者的健康隐患要大得多，往往和短寿、易患2型糖尿病及心脏病等联系在一起。
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久坐更易衰老
澳大利亚昆士兰大学的一项研究表明，因年龄变大而越喜欢坐着不动的女性更易衰老，受伤或生病后更难康复。不过，只要加强运动，情况就会好转。
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少坐多动
科学家认为，坐着的时间增加，早亡的风险也增加。不过，如果每次坐的时间不超过30分钟，风险就会降低。因此，坐上半小时后一定要起来活动活动，走上至少5分钟。
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站着办公
对白领来说，“坐”办公室是无法避免的。许多办公室现在虽然有可升降的桌椅，既可以坐着，也可以站着办公，但研究表明，这并非最好的解决办法，因为站着不动并不能消耗更多能量。
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动起来才健康
世卫组织建议人们每周至少进行150分钟中等强度或75分钟高强度有氧身体活动。德国健康保险公司的最新研究显示，只有43%的人认为自己每天有充足的身体活动，2010年，这个数字还是60%。从身体活动、饮食、烟、酒以及压力水平等5个方面综合评估，只有9%的受调查者达到生活习惯完全健康的最低标准。