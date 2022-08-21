德国人预期寿命低于多数西欧国家

（德国之声中文网）如果比较国民的平均预期寿命，德国在西欧国家的排名十分靠后。根据德国联邦人口研究所（BiB）本周公布的一项调查，在西欧16个国家中，德国男性的预期寿命排名第15，德国女性排名14。造成这一结果的主要原因是德国人因心血管疾病死亡的比例较高。

这项由联邦人口研究所和马克斯·普朗克人口研究所共同进行的调查发表在4月份的《欧洲流行病》期刊上。在2019年出生的人群中，西欧16个国家中，西班牙女性的预期寿命最高，为86.2岁，其次是法国女性，为85.6岁。瑞士男性以81.9岁的预期寿命排在榜首，其次是瑞典男性，为81.4岁。2019年出生的德国女性的预期寿命为83.5岁，男性为78.7岁，分别排在倒数第三和倒数第二。

研究者们根据不同的死因进行了分析，发现与排名靠前的国家相比，德国人的预期寿命尤其因心血管疾病受到影响。如果分年龄段看，50岁以上的德国男性就显示出高于其他多数西欧国家的死亡率，而德国女性则在65岁以上年龄段才显现出更高的死亡率。

世界上最长寿的人都有哪些爱好？ 最长寿德国人去世 冯·格斯多夫（Edelgard Huber von Gersdorff）经历了德意志帝国、纳粹德国以及德意志联邦共和国“三代王朝”。2018年4月10日，作为当代德国最长寿者的她以112岁高龄在位于卡尔斯鲁厄的家中与世长辞。

世界上最长寿的人都有哪些爱好？ 一生坚持体育锻炼 冯·格斯多夫1905年生于图林根一个军官家庭，年幼时曾患小儿麻痹症，但这没有阻挡她对体育的热爱，骑自行车成了她终生的爱好。一直到生命的最后，她每天坚持不懈地进行锻炼。

世界上最长寿的人都有哪些爱好？ 活到老，好奇到老 在已故先生的鼓励下，冯·格斯多夫不仅克服小儿麻痹带来的身体上的不便，还正式注册上了大学，先主修化学，然后又转到法学。直到退休，她一直在一家银行从事法律工作。冯·格斯多夫非常关心天下大事，最后不能亲自读书看报了，她就请别人为她阅读报纸。

世界上最长寿的人都有哪些爱好？ 他是一名大屠杀幸存者 2017年8月11日，当年全世界最长寿者克里斯塔尔（Israel Kristal）以113岁的高龄与世长辞。很难想象，这名长者是一名纳粹大屠杀的幸存者。1903年9月15日，犹太人克里斯塔尔生于波兰，1944年被纳粹驱赶进奥斯威辛集中营，他在那里失去了前妻和两个孩子。1950年定居以色列。2016年，吉尼斯世界纪录授予他“世界最长者”称号。

世界上最长寿的人都有哪些爱好？ 113岁的成人礼 在克里斯塔尔113岁的寿辰之日，他的家人为他庆祝了“成人礼”（Bar Mitzwa）。信仰犹太教的男孩，在13岁时，家人都会举办这一礼仪，庆祝少年走向成年的成熟。图上看到的是在耶路撒冷哭墙前，以色列家庭在庆祝成人礼。

世界上最长寿的人都有哪些爱好？ 甜食是他一生的召唤 克里斯塔尔乐观自信，是一名出色的甜点蛋糕师。被迫搬进波兰罗兹市的犹太人居住区后，他再次开了一家甜食店，除了当地犹太人，德国人也来他的店里购买甜食，正因如此，克里斯塔尔得到某种保护，也能得到做甜食用的食材。在以色列海法市定居后，克里斯塔尔重操旧业，又干起了老本行。

世界上最长寿的人都有哪些爱好？ 目前最长寿的男人在日本北海道 2018年4月10日，吉尼斯世界纪录宣布，现年112岁259天、来自日本的野中正造（Masazo Nonaka）成为“在世最年长的男性”。 野中生活在北海道，出生于1905年7月25日。

世界上最长寿的人都有哪些爱好？ 奶油蛋糕是最爱 问到长寿的秘诀时，野中说，他最爱吃奶油蛋糕。对其它甜食，他也是来者不拒。吉尼斯为他颁发世界最长男性证书时，也同时带来了一盒大蛋糕。

世界上最长寿的人都有哪些爱好？ 另一个爱好是泡温泉 野中另一个爱好是泡温泉。他曾经营一个家庭温泉酒店，现在同家人居住在这个有着100多年历史的温泉酒店里。更早的时候，野中是农民和伐木人，不折不扣的体力劳动者。



联邦人口研究所的学者格里戈里耶夫（Pavel Grigoriev）指出，在如今的医疗条件下，大多数心血管疾病原本是可以预防的，例如通过提高人们健康饮食和增加运动的意识，以及增加早期检查等预防行措施。德国在这一方面明显"落后"于其他国家，应该引起忧虑和警惕。研究者推测，原因是预防方面的不足，此外诊断不够及时也影响到治疗和愈后的效果。

格里戈里耶夫表示，尽管德国是一个经济发达的国家，社会对医疗卫生的高投入让绝大部分居民也可享受较为完善的医疗服务，但在西欧国家里国民预期寿命却排名倒数，形成意外反差。他表示，这是一个警讯，提醒人们要考虑到医疗卫生系统可持续性。

（德新社、天主教新闻社）

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