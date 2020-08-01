德国人钟爱的露营文化 你了解多少？

（德国之声中文网）如何节俭旅游？经典的帐篷露营是一个不错的选择！通常只需要带上装备，开着车到所谓的「露营地」(Campingplatz)。这些营地通常是有人经营的，只要付一些租金，就可以使用里面如浴室等公共设施。

露营特别适合有孩子的家庭，可以带着孩子一起认识大自然中的花草动物、体验野炊之乐，在夜晚仰望天空数星星也是不错的亲子活动。

有些规模大一点的营地不仅有泳池、儿童游乐场和露天影院，甚至还提供餐饮服务。值得注意的是，一般情况下，为了保护环境和水源，德国法律是不允许人们随意在野外露营的。

不过，开露营车则是个例外。为了确保驾驶有足够的体力及专注力，只要是在能合法停车的区域，停车过夜睡10个小时都没问题。

在德国，有些热爱公路旅游的家庭便会租或甚至买一辆这样的露营车，休假的时候就一家大小开车出去玩。对注重舒适度的人来说，露营车「麻雀虽小，五脏俱全」，而这些露营车当然也被允许进入大部分露营地。

说到露营车，最令人印象深刻之一的应该就是Volkswagen（大众）出品的Camper Van。独特又色彩鲜艳的造型，让人一看到就不由自主联想到度假。虽然停产多年，仍是一些古董车收藏家的最爱。

近几年则开始流行所谓的「豪华/野奢露营」（Glamping），住在媲美五星级饭店的环境，有舒适的四柱大床、泳池SPA和全天候供应各式美食的餐厅。房间的形式并不局限于帐篷，像是木屋、树屋甚至木桶造型的小屋等等，随手一拍就是能放上社交媒体的网红照片。

另外还有「生态露营」（Öko-Camping），顾名思义就是在露营时，尽可能把对环境生态的伤害降到最低。一些露营营地正在逐渐转而支持生态露营，它们使用再生能源、提供可生物分解或者可回收的材料，提供有机的食材或其他产品，以及在夜间减少光害，避免干扰野生动物等等。

德国流行奢华露营 堪比星级酒店 如果赶上下雨 暴雨、持续降雨或气温太凉——作为夏季旅游目的地，德国通常无法保证游客能享受到阳光假日。不过，近来南欧长时间的恶劣天气，促使越来越多的旅游者选择在网上查看天气，然后迅速收拾行囊，来一趟说走就走的“露营之旅”。德国很多风景宜人的地区吸引野营客。

德国流行奢华露营 堪比星级酒店 房车还是私人游艇？ 图片上的这艘小型私人游艇对德国今夏可能是最合适的选择。名为“Saelander”的这艘小艇被称为会游泳的房车。尽管这艘多功能小艇不适合航海，但可以在湖泊和河流中自由航行。

德国流行奢华露营 堪比星级酒店 奢华露营 在普通露营地，每天只须付10欧元的露营费就可享受大自然。然而，真正的奢华露营游提供的可不只是块过夜的地方。例如：露营场地经营者会提供一辆高配设施的房车（如图），还有一个给第二辆车的停车位。德国露营俱乐部的维多利亚（Viktoria Groß）介绍，在这种露营地，房车的停车费用最高不超过每天80欧元。一个三道菜的套餐也包括租赁费用中。

德国流行奢华露营 堪比星级酒店 机动灵活 德国的阴霾天气不适合作为夏季旅游目的地。另一个选择是室内露营地。据联邦统计局的数据显示，只有8%的德国人度假喜欢去带游泳池的酒店，大部分人愿意搭帐篷野营。而室内露营可以两者兼得。另一个好处是：谁要是想去大城市露营，把营车放在室内就好。

德国流行奢华露营 堪比星级酒店 一座属于自己的城市 “Grav-Insel”是德国北威州最大的家庭露营中心。每逢夏季高峰季节，露营地有9000多营客。该中心占地面积超过210万平方米，数公里长的河滩和河岸线。据联邦统计局的数据显示，去年全德国露营地接待了2900万人次过夜，而且趋势正在增长。

德国流行奢华露营 堪比星级酒店 甜蜜的家 对“Grav-Insel”的露营客来说，他们中的很多都拥有固定车位，甚至连图片上的小矮人也包括在内。德国露营俱乐部的维多利亚介绍说，露营地的服务在不断完善。视地区不同，有的甚至还有冲浪泳池或马厩。

德国流行奢华露营 堪比星级酒店 收入破百亿 对很多德国游客来说，他们的愿望是旅游更独立、贴近大自然、自由安排旅游行程。据德国旅游协会报告，每年有超过33亿欧元收入从野营旅游项目产生。据估计，每年该旅欧项目的含税总收入在115亿欧元。

德国流行奢华露营 堪比星级酒店 够酷、够多 选择什么样的房车，如何装饰，需要何种配置可根据个人需求“私人订制”，也可自己“动手”，就像图片上的各式房车。 作者: Sabrina Pabst



© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到着作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。