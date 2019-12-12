德国人让你难以理解的5个习惯

（德国之声中文网）我在以色列出生和长大，不用说，刚刚移居德国的时候，许多文化和社会规范对我来说都很陌生。

例如，德国人对在公开场合赤身裸体显然很享受；他们在大街上发现别人做了错事，即便完全是陌生人，也可以毫无障碍地出面训斥；出于某种神秘的原因，他们更愿意在便利店买便宜啤酒，而不愿意是多花哪怕一点点钱坐进舒适的酒吧里。

尽管我很开心地入乡随俗--从在公园享受日光浴到习惯支付现金到精心计划假期，但是事到如今，还是有那么多德国人的习惯让我搞不明白。

比如：

1. 新鲜空气瞬间变成"直通车"

看来，德国人与微风的关系颇为复杂。一方面，哪怕窗外温度零下10度，也总是同事要坚持开窗，因为他们需要一些新鲜空气；但是另一方面，一旦这些空气开始流动，立即成为诸恶之源。

这就是"穿堂风"，德语叫" Durchzug"，字面意思是"直通车"--像一辆火车从两个相对的窗户飞驰而过，那是多么可怕！赶紧关上吧，否则，德国人认为，它可能导致脖子僵硬、感冒甚至是肺炎。

我还没有清楚地把握这些微风从清新的空气变成可怕的"直通车"的确切时间。还好，我还有整个冬天来搞明白。

2. 高速路限速，有没有搞错？

哪怕你去过德国一天，也能够感觉到德国人严谨的汽车文化。高速公路上发生的一切也不例外。

德国高速公路的某些路段没有速度限制，假如你有任何想要改变的想法，立即就会受到严厉的批评。他们会用统计数据告诉你，致命的车祸中，60％并非发生在高速公路上，而是发生在最高时速限定为100公里的乡村道路上！

尽管如此，作为一个来自交通事故是非正常死亡的第一大杀手的国家，我很难理解为什么时速250公里的飚车如此重要，更不用说用开大灯或者在后面贴身催逼来鄙视那些小心谨慎的司机了。

3. 要么写到纸上，要么什么都没有发生！

对于一个以其精细的废旧回收文化而闻名的国家，德国在用纸方面不必要的浪费令我感到震惊。

先看数字：2018年，每个德国人平均使用241.7公斤纸张，让这个国家成为世界上最大的纸张消费国之一，也是G20国家中纸张消费老大，其次才是美国。

德国人的最爱：奶油加面包 奶油+面包 缺一不可 德国各地对奶油面包叫法虽然不尽相同，但人们对奶油面包的执着却是一样的。尽管各类三明治充斥市场，但德国人仍旧对奶油面包情有独钟。1999年，德国农业营销中心（CMA）将每年九月的最后一个星期五定位德国奶油面包日。现如今，CMA早已不复存在，但奶油面包日却保留了下来。

德国人的最爱：奶油加面包 晚餐面包 按照传统，德国人会在午间吃一顿热餐，而晚饭的餐桌上就只有面包了。这种晚餐的标配一般是：面包、奶油、奶酪外加几片香肠。三明治在德国人的餐桌上很难看到。

德国人的最爱：奶油加面包 濒危物种？ 奶油面包发烧友甚至开办了自己的网页，而其核心诉求就是”救救奶油面包“。在他们看来，”法棍、三明治和牛角面包充斥市场的当今时代，奶油面包已经陷入生死存亡的危险境地。“ 发烧友在网站上发布同奶油面包有关的配方、艺术品、名人名言和漫画。他们毫不讳言：”我们就是喜欢奶油面包！“ 而一些激进的奶油面包发烧友甚至会在面包上抹上猪油。（如上图所示）

德国人的最爱：奶油加面包 面包拼盘 面包片上摆上奶酪和香肠，派对上绝对吸引眼球。七十年代，大多数德国家庭都会这样度过周末的：一边看电视，一边享用摆满了香肠、鸡蛋和奶酪的面包片。

德国人的最爱：奶油加面包 巴伐利亚：面包当正餐 说起吃面包，巴伐利亚人显然是最专业的。无论是晚上喝啤酒，还是登山远足，奶油、黑麦面包和碱水面包圈（Brezel）必不可少。

德国人的最爱：奶油加面包 课间面包 上学的孩子都会携带一个装满奶油面包的饭盒，以便在课间休息时缓解一下饥饿感。淘气的孩子往往刚下第一节课，就把带来的面包一扫而光，那最后几节课上饥肠辘辘就在所难免了。课间休息吃面包的习惯一直会伴随终身，成年人出行或上班也会带上一份奶油面包。

德国人的最爱：奶油加面包 吃不够的奶油面包 周末去探望外婆，虽然已经饱餐了一顿，但外婆总是会给儿孙们再包一块奶油面包，以防回程路上挨饿。有趣的是，不管饿不饿，奶油面包总是很快就被”消灭“掉。 作者: Dagmar Breitenbach



尽管这些数字令人担忧，但是德国人仍然觉得，什么事情如果没有写在纸上，那就像根本没有发生一样。因此，如果你终止任何合同，请一定记得写一封信。通过电子邮件收到了收据，忘记什么PDF格式，打印出来才算数。大小事情，保留纸质凭证都非常重要。

4. 工作就是工作，同事就是同事

跟德国人做同事，并不意味着你们就是朋友。我的老板们从来没有关心过我的个人生活，这让我很不习惯。我不得不通过一些谈话，让他们不要对我的了解仅仅停留在名字和出生地点。

我的同事是和我相处时间最多的人之一，如果没有一定程度的亲近，会造成我的认识失调。可是德国人似乎认为，每天相处八个小时的同事，除了一起工作，在生活中并没有其他意义。

许多人认为，这是一种健康的关系。但是对我这个以色列人来说，这是一个巨大的挑战--我习惯与同事分享更多信息，下班后一起喝喝酒，聊聊生活中的家长里短。

5. 在德国，每周只有六天！

也许你会感到新鲜：在德国，每周只有六天！当然，日历中仍然有星期天，而且一定在星期六之后反复出现。但是除此之外，我不知道它们是否真的存在。

这一天，除了一些咖啡馆和餐馆，所有商店都关门了，公共交通的班次减少。即使在首都柏林，一切也都变慢了。对于大多数德国人来说，这似乎理所当然。

即便这样，人们都还需要休假。假如你的公司一周七天都需要运行，那么你在周日上班还可以拿到双倍薪水。

来自以色列的我很惊讶地发现，即使在我们的安息日，大多数以色列人也没有像德国人那样安享周日。

德国男人：难以捉摸的哺乳动物

最后要谈谈约会。尽管这不是什么"习俗"，但对于外来的女性来说， "德国男人"是一个巨大的谜。

实际上，早在我进入德国的第一周，就有来自全球各地的女人--以及住在德国的女人--警告我："德国男人"这种哺乳动物实在难以捉摸！

关于德国男人有很多传说，人们问我所经历和感受是不是真的如此。

我想说，这些男人总体上还是很友善的。但是，我可以确认的是：德国男人通常不太容易交流--更不用说约会了。

他们的沟通方式可能不同寻常，出乎意料。他们不太喜欢主流社会媒体，诸如WhatsApp和Facebook之类。总体而言，他们似乎需要很长时间才能将你和他之间发生的事情定义为"一种关系"。

幸运的是，我还有大把的时间来尝试破解他们的秘密。