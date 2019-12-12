德国人让你难以理解的5个习惯

五年之前初来乍到，德国之声记者雷杰夫（Dana Regev）面临一个全新的世界。但是，五年之后，这个国家还有那么多事情仍然让她感到难以理解，也许永远也无法理解。
（德国之声中文网）我在以色列出生和长大，不用说，刚刚移居德国的时候，许多文化和社会规范对我来说都很陌生。
例如，德国人对在公开场合赤身裸体显然很享受；他们在大街上发现别人做了错事，即便完全是陌生人，也可以毫无障碍地出面训斥；出于某种神秘的原因，他们更愿意在便利店买便宜啤酒，而不愿意是多花哪怕一点点钱坐进舒适的酒吧里。
尽管我很开心地入乡随俗--从在公园享受日光浴到习惯支付现金到精心计划假期，但是事到如今，还是有那么多德国人的习惯让我搞不明白。
比如：
1. 新鲜空气瞬间变成"直通车"
看来，德国人与微风的关系颇为复杂。一方面，哪怕窗外温度零下10度，也总是同事要坚持开窗，因为他们需要一些新鲜空气；但是另一方面，一旦这些空气开始流动，立即成为诸恶之源。
这就是"穿堂风"，德语叫" Durchzug"，字面意思是"直通车"--像一辆火车从两个相对的窗户飞驰而过，那是多么可怕！赶紧关上吧，否则，德国人认为，它可能导致脖子僵硬、感冒甚至是肺炎。
我还没有清楚地把握这些微风从清新的空气变成可怕的"直通车"的确切时间。还好，我还有整个冬天来搞明白。
2. 高速路限速，有没有搞错？
哪怕你去过德国一天，也能够感觉到德国人严谨的汽车文化。高速公路上发生的一切也不例外。
德国高速公路的某些路段没有速度限制，假如你有任何想要改变的想法，立即就会受到严厉的批评。他们会用统计数据告诉你，致命的车祸中，60％并非发生在高速公路上，而是发生在最高时速限定为100公里的乡村道路上！
尽管如此，作为一个来自交通事故是非正常死亡的第一大杀手的国家，我很难理解为什么时速250公里的飚车如此重要，更不用说用开大灯或者在后面贴身催逼来鄙视那些小心谨慎的司机了。
3. 要么写到纸上，要么什么都没有发生！
对于一个以其精细的废旧回收文化而闻名的国家，德国在用纸方面不必要的浪费令我感到震惊。
先看数字：2018年，每个德国人平均使用241.7公斤纸张，让这个国家成为世界上最大的纸张消费国之一，也是G20国家中纸张消费老大，其次才是美国。
尽管这些数字令人担忧，但是德国人仍然觉得，什么事情如果没有写在纸上，那就像根本没有发生一样。因此，如果你终止任何合同，请一定记得写一封信。通过电子邮件收到了收据，忘记什么PDF格式，打印出来才算数。大小事情，保留纸质凭证都非常重要。
4. 工作就是工作，同事就是同事
跟德国人做同事，并不意味着你们就是朋友。我的老板们从来没有关心过我的个人生活，这让我很不习惯。我不得不通过一些谈话，让他们不要对我的了解仅仅停留在名字和出生地点。
我的同事是和我相处时间最多的人之一，如果没有一定程度的亲近，会造成我的认识失调。可是德国人似乎认为，每天相处八个小时的同事，除了一起工作，在生活中并没有其他意义。
许多人认为，这是一种健康的关系。但是对我这个以色列人来说，这是一个巨大的挑战--我习惯与同事分享更多信息，下班后一起喝喝酒，聊聊生活中的家长里短。
5. 在德国，每周只有六天！
也许你会感到新鲜：在德国，每周只有六天！当然，日历中仍然有星期天，而且一定在星期六之后反复出现。但是除此之外，我不知道它们是否真的存在。
这一天，除了一些咖啡馆和餐馆，所有商店都关门了，公共交通的班次减少。即使在首都柏林，一切也都变慢了。对于大多数德国人来说，这似乎理所当然。
即便这样，人们都还需要休假。假如你的公司一周七天都需要运行，那么你在周日上班还可以拿到双倍薪水。
来自以色列的我很惊讶地发现，即使在我们的安息日，大多数以色列人也没有像德国人那样安享周日。
德国男人：难以捉摸的哺乳动物
最后要谈谈约会。尽管这不是什么"习俗"，但对于外来的女性来说， "德国男人"是一个巨大的谜。
实际上，早在我进入德国的第一周，就有来自全球各地的女人--以及住在德国的女人--警告我："德国男人"这种哺乳动物实在难以捉摸！
关于德国男人有很多传说，人们问我所经历和感受是不是真的如此。
我想说，这些男人总体上还是很友善的。但是，我可以确认的是：德国男人通常不太容易交流--更不用说约会了。
他们的沟通方式可能不同寻常，出乎意料。他们不太喜欢主流社会媒体，诸如WhatsApp和Facebook之类。总体而言，他们似乎需要很长时间才能将你和他之间发生的事情定义为"一种关系"。
幸运的是，我还有大把的时间来尝试破解他们的秘密。