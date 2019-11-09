德国人移民 首选欧洲邻国

（德国之声中文网）根据德国政府的统计，每年有超过25万德国人移民国外。他们究竟都去了哪里，其实很难进行精确的追踪。不过，经合组织（OECD）会定期对成员国进行问卷调查，收集人口迁移数据，并且将调查结果予以公布。

根据经合组织最新发布的"2019年国际移民展望"文件，在该组织成员国中，最受德国人欢迎的移民目的地包括一下国家：

1. 瑞士

瑞士和德国接壤，（理论上）使用同一种语言，而且根据经合组织的统计，瑞士人的平均收入比德国人高50%以上。与德国相比，瑞士的税率更低，生活水平更高。瑞士虽然不属于欧盟，但是移民相对便捷。目前有超过45万德国人生活在瑞士，其中大部分都聚集在苏黎世及其周边的德语区。

2. 奥地利

奥地利具有和瑞士类似的地理优势，也是欧盟范围内德国人移民的首选地。相比瑞士德语，奥地利德语对德国人来说还稍微更易懂一些，再加上欧盟内部人员流动自由的便利条件，德国人到奥地利居住和生活所面对的限制更少。据悉大约有20万德国人在这个阿尔卑斯山区国家定居，他们大多数选择在维也纳生活。两国人民之间的关系总体上比较融洽，尽管德国人常常被嘲讽为"Piefke"（大意是"自负的北方佬"，源于历史上奥地利和普鲁士之间的战争），或者是"Marmeladinger"（大意是在面包上抹果酱的人，源于一战期间德国士兵因为供应短缺而不得不放弃黄油而只能用廉价果酱抹面包的典故）。

奥地利自然风光秀美

3. 英国

英国脱欧危机并未吓退德国人移民英国的脚步。目前有超过15万名德国人定居大不列颠。德国和英国之间有着很深的渊源，因为英国王室家族有着日耳曼血统，从来自德国汉诺威的英王乔治一世开始，英王室就和德国有着千丝万缕的联系。很多德国人聚居在伦敦地区，他们在学术界和医疗机构供职。在英国生活的德国人的确需要调整自己，适应文化上的一些差异，包括要学会和人寒暄，要习惯用信用卡支付而非现金，还要忍受对于德国胃来说"更难吃"的面包。不过也有人认为这里的啤酒更好喝，当然这取决于你问的是谁。

4. 荷兰

对于德国人来说，荷兰语是相对容易学的，尤其是在已经会说英语的情况下。荷兰的失业率更低，而且荷兰人总体上性格更加开放随性，对于德国人来说具有一定吸引力。尽管如此，德国人在这里有时不得不面对荷兰人"还我们自行车"的要求（据说在二战快结束的时候，纳粹士兵把荷兰所有带轮子的东西都抢走了，用作逃跑的交通工具）。在上世纪90年代末，有大批德国人涌入荷兰寻找工作机会，因为这个小小的邻国经济当时十分繁荣。尽管德国经济在很多方面都超过了荷兰，但是这股移民趋势仍然没有停止。如今也有很多德国学生选择到荷兰大学深造。

西班牙马略卡岛深受德国游客青睐

5. 西班牙

这里气候更宜人，物价更低廉，而且又有美食佳肴。度假胜地马略卡岛和德国之间有一种不可分割的联系，几十年来德国人热衷于在那里的阳光沙滩度假，甚至有很多退休老人选择在那里养老。加那利群岛和西班牙本土的东海岸对于极度缺乏阳光的德国人来说，也具有极大的吸引力。西班牙同属欧盟，德国人移民非常容易。但是那里的就业市场始终较为惨淡，所以一般移居西班牙的都倾向于不工作。