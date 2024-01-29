德国人眼中的铁木(Temu)

（德国之声中文网）自称新电商开创者的拼多多从2022年以来开始拓展海外市场。其海外版"铁木"(Temu)2022 年 9月首站登陆美国市场，2023年4月在英国、德国、荷兰、意大利、法国、西班牙上线。有超过10万家中国商家在铁木上销售商品。拼多多给海外版取名Temu，意为"Team Up, Price Down"，即买的人越多，价格就越便宜。

海外迅速扩张

据苹果公司公布的2023年其美国App Store的应用下载量排行榜，在免费应用程序下载量榜单中，Temu的下载量去年已经超越TikTok、Instagram、Google、YouTube等App，登顶第一。

在德国，Temu也在迅速抢占老牌电商的市场。据德国《商报》报道，上线短短几个月内，铁木(Temu)在德国访问量已排名第四，仅次于亚马逊、易贝（Ebay）和欧图（Otto）。铁木(Temu)也成为去年德国下载最多的应用程序。过去六个月中，多达26%的德国公民在铁木(Temu)上进行过购物。

1.79欧元的背包，不到10欧元的衬衫、项链、鞋子，免费电器......Temu网站及应用程序上的商品在许多德国消费者眼里价格低得难以置信。此外，Temu上的商品比亚马逊或奥托等其他电商平台更为丰富。定时销售、折扣、赠品、在线广告等手段也推动了消费者的冲动性购买。据一项估计，在德国递送的Temu包裹每天约20万件。

铁木现象已引发德国商界和消费者保护中心的警觉。

苹果公司公布的2023年其美国App Store的免费应用程序下载量榜单中，Temu的下载量登顶第一

德国工商大会："德国经济日益严重的问题"

德国工商大会（DIHK）外贸负责人特雷尔（Volker Treier）向德国《经济周刊》表示，像铁木这样的来自中国的廉价平台正在成为"德国经济日益严重的问题"。

德国工商大会指出，一方面，当地制造商和零售商正面临越来越多的德国和欧洲法规的制约，比如《供应链法案》，另一方面，欧盟以外的低成本提供商则很难被起诉或受到其它同等制约，这将导致"竞争扭曲"。

按照德国的法律，从中国发货的价值低于150欧元的货物无需缴纳关税。特雷尔指出，"每天来自第三国的邮件高达90万件，其中80%来自亚洲，全面检查在现实中几乎是不可能的。"

特雷尔还呼吁进一步改革万国邮政联盟。鉴于中国的发展中国家地位，在万国邮政联盟中，中国商家能够享受邮费折扣。这也是铁木商品运送到欧美仍然价格超低的一个原因。

有关消费者保护的担忧

德国消费者保护中心也发出警告。该中心指出，"低价可能会导致产品质量和安全性下降"。许多顾客在网上抱怨商品质量差、未收到货物或难以联系到客户服务。许多产品不符合德国的技术安全标准。此外，中国制造商是否遵守接近欧盟标准的社会或生态标准也值得怀疑。

德国《商报》的文章指出，在Trustpilot评级平台上，Temu顾客抱怨说，尽管有免费退货条款，他们仍不得不就退款和卖方争论不休，或者退款遭拒。截至 2024 年 1月 ，Trustpilot评级平台上对Temu的评分为45%是五星（满分五星），34%是一星，平均分为3.3 分。但值得注意的是，Temu非常积极地删除一星评论。 过去12个月中，该公司已删除了 6500 多条评论。 而德国电商平台欧图托（Otto.de）过去 12 个月内仅投诉了两条评论。

环保顾虑

迄今为止，顾客在Temu订购的每一件商品，哪怕是再小的商品，都是从中国通过空运运送的。纽伦堡大学零售物流教授特里普 (Christoph Tripp) 在专业门户网站"在线零售商新闻"上批评道，"社会和生态的可持续性在此商业模式中处于次要地位，应受到批判性看待。"

法律问题

德国《商报》还指出，在德国，任何直接在中国订购商品的人都在法律上成为进口商，因此应对商品造成的损坏承担责任（而不是制造商）。例如，任何通过Temu订购电池驱动的吸尘器或电动滑板车并将其借给熟人或朋友的人，如果产品引起火灾或其他损坏，都可能需要承担责任。如果德国海关在抽查中查获了假冒产品并认定其涉嫌进行商业交易，也可能会销毁产品。

数据保护

消费者保护中心警告说："Temu毫不掩饰它对个人数据的兴趣，并将其用于商业目的。" 使用该应用程序需要访问照片、视频、地址簿甚至 WiFi 数据。

虽然Temu在应用程序中的客户信息中保证："您的个人数据的安全对我们很重要。"该公司还强调，欧洲客户的数据"默认存储在欧洲经济区云服务提供商的基础设施中" 。但安全分析公司 Joe Sandbox将铁木 应用程序评为"恶意"。 专业门户网站"c't Magazin"称该应用程序是"潜在的网页臭虫"，并建议使用铁木网站而不是该应用程序购物。

拼多多在监视你吗？

(综合报道）

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