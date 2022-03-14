德国人眼中又便又靓的热门旅游目的国有哪些？

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又到春暖花开的时节。经历了两年多疫情后，越来越多德国人向往出门旅行。德国联邦统计局公布的今年2月宾馆酒店价格比较显示，在许多热门旅游国家，住宿都比德国便宜。
德国联邦统计局将今年2月德国宾馆酒店的价格与20个受欢迎的旅游国家做了比较。结果显示，意大利的宾馆酒店平均只比德国便宜3%。
西班牙或塞浦路斯的酒店价格今年2月则比德国平均要低 17%和19%。不过，到了大多数人都想出游的复活节假期，这样的价格还能保持吗？
希腊和克罗地亚也是德国人喜欢的旅游地。今年2月，那里的平均住宿价格分别比德国低出21%和24%。按照德国休假旅游研究会对2021/22年度的调查，61%的人有出门旅游的意愿，比前一年增加10%。
马耳他和葡萄牙2月的平均住宿比德国便宜30%。按照HikersBay网站的信息，德国今年3月三星级酒店价格平均为76欧元一晚，高档酒店大约为120欧元一晚。
北马其顿、黑山、保加利亚和阿尔巴尼亚这些年来也受到德国人的青睐。在那里，住宿和餐饮价格只是在德国的一半。图为保加利亚圣弗拉斯海滩（Sweti Wlas）。
蔚蓝的大海、明媚的阳光和便宜的价格让土耳其成为许多德国人首选的欧洲旅行目标。在土耳其的食宿价格平均只有在德国的36%，吸引力不可不谓大。
印度洋上的马尔代夫也是许多人向往的地方。虽然机票价格不菲，但那里今年2月的酒店价格也和土耳其相仿，相当于在德国的36%。
火山岛国毛里求斯拥有近100英里的白色沙滩和郁郁葱葱的山脉，是许多海岛爱好者的旅游胜地。那里的食宿价格只有德国的一半。突尼斯等非洲国家也吸引着不少德国人前往。疫情下，这些国家的旅游业都受到重创。
去塞舌尔旅游的人到那里一定不是图便宜。按照德国联邦统计局的数据，那里今年2月的酒店价格比德国还高出约7%。汉莎航空表示，今年复活节假期的预定机票数量已经高于疫情之前的水平。对那些放宽防疫措施的国家，旅游业复苏的迹象今夏还将继续。
受国际制裁影响，目前仍然有许多滞留在泰国的俄罗斯游客。本周伊始，莫斯科方面表示，目前正在通过游说工作，希望可以向滞留泰国的俄罗斯旅客提供帮助。
泰国官员周二（3月8日）表示，目前有7000多名来自俄罗斯的游客滞留在泰国。泰方正在努力为他们安排归国航班。
身为国际观光大城的意大利首都罗马长久以来一直有个棘手的问题：垃圾量爆满。过量垃圾所造成的环境污染以及野生动物问题甚至成了今年10月市长选举的焦点之一。
国安法下香港移民潮不断，旅居加拿大的港人筹组援助组织，提供就业丶住宿到心理健康的全方面支援，要为离乡背井的香港新移民铺设完善的社会安全网。
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