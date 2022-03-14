德国人眼中又便又靓的热门旅游目的国有哪些？

希腊和克罗地亚受欢迎

希腊和克罗地亚也是德国人喜欢的旅游地。今年2月，那里的平均住宿价格分别比德国低出21%和24%。按照德国休假旅游研究会对2021/22年度的调查，61%的人有出门旅游的意愿，比前一年增加10%。