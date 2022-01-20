德国人眼下最担忧什么？

（德国之声中文网）根据德国著名民调机构阿伦斯巴赫（Allensbach）以及“战略与高级领导力中心”2月1日发布的年度公众调查《2022年安全报告》，德国人最关注的是通货膨胀问题。
将俄罗斯和中国看作是重大安全威胁
根据该报告，认为俄罗斯给世界和平构成重大威胁的德国人在一年内增加了一倍有余，从32%增至66%。值得一提的是，在德国东部，持该观点的人要少的多，这个数字在德国东部地区是45%。
调查指出，目前德国上下约60%民众将中国看作是安全风险。一年前，只有46%的年度调查参与者持该观点。
对于德国人来说，朝鲜、阿富汗和伊朗目前构成的威胁似乎要小一些。在两年前的调查中，俄罗斯排在第五位，排在俄罗斯前面的是伊朗、美国、朝鲜和土耳其。
另外，尽管德国联邦国防军爆出数起右翼极端主义丑闻，也存在军备项目问题，但民众对其的支持度还是有所上升。根据民调机构阿伦斯巴赫的数据，79%的民众认为需要联邦国防军，这比2019年增加了6个百分点。“战略与高级领导力中心”的创始人施温斯贝格（Klaus Schweinsberger）表示，这是因为联邦国防军参与协助防疫、在去年夏天洪灾后提供支持获得了更多关注。
比起安全问题，德国人更关注通货膨胀
最忧心通货膨胀
比起安全问题，德国人更关注的是通货膨胀。根据这项调查，目前有70%的民众对价格上涨感到担忧。从民众的角度来看，联邦政府现在首先应该关注货币会不会进一步贬值。
在去年12月，德国的通货膨胀率达到5.3%，是三十年来的最高水平。根据联邦统计局本周一（1月31日）公布的数字，2022年1月的通胀率预计同比增长4.9%，其中能源价格的上涨尤为明显。
除了关注通货膨胀外，对“日益严重的社会分裂趋势”以及防止网上数据诈骗，也应是联邦政府待办事项清单上的首要任务。同时，数据显示，目前有54%的受访者对气候变化非常担心。
这项调查是在2022年1月6日至20日进行的，总共1090名16岁以上的德国人参与了调查。
（德新社等）
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高楼下的昏暗前景
这里是不来梅的Grohner Düne区，据统计这里是全德国贫困风险最高的地方，有超过五分之一的人属于贫困人口。在德国，收入低于平均线60%的人，被视为贫困人口。
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为“救济餐桌”做准备
不来梅有三个为穷人提供的“救济餐桌”，膳食都靠公司、面包房、超市等捐赠。图片上，“救济餐桌”的工作人员正在为Burg“餐桌”做准备，每天有大约125人来这里。
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多元化的贫穷
来“餐桌”的有个人，也有家庭；有德国退休人员，也有移民、难民。其中一个救济餐桌的负责人表示，不来梅是一个多元的城市，“没有紧张气氛，餐桌的气氛充满宽容和感激”。
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高龄志愿者
在“餐桌”帮忙的很多都是志愿者——比如图上80岁的退休老人Werner Dose。此外，还有一些实习生和“一欧元工作”者。
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衰败的哈勒市
位于德国东部的哈勒，曾经别具魅力，是民主德国的重镇。如今，这个城市日渐衰败。在哈勒新城，有很多闲置的破旧楼房。当地失业率很高，前景很差。
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德国的“穷孩子”
上不起课外辅导、办不起生日聚会、参加不起体育协会——德国有超过200万的“穷孩子”。在哈勒新城，儿童的贫困率更高，三分之一孩子的家庭都要依靠社会福利、社会救济。
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“不让孩子饿肚子”
“Schnitte Ost”这个援助机构向大约50个孩子提供帮助。孩子的年龄在6至15岁之间。负责人说，“我们的座右铭是：不让孩子饿着肚子回家”。
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饭后要刷牙
“Schnitte Ost”的负责人表示，对该机构的需求持续增加，很多孩子来自难民家庭。该援助机构除了提供免费餐饮外，也辅导孩子们的功课，提高他们的日常生活能力，其中也包括教孩子们刷牙。
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流落街头
在柏林，大约6000人流落街头，其中60%是外国人，他们大多来自东欧国家。在欧洲大城市，近年来流浪汉的人数持续增加。
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他的梦想
Jörg是一名建筑机械师，38岁的他已经在街头生活6年了。他曾受过正规职业培训，然而在一次事故中失去了一条腿。他抱怨，柏林的流浪汉越来越多，互相之间的竞争更强了。他说，自己最大的梦想是有一天可以重新玩打击乐，“那真的让我很开心”。
作者: Viola Röser