德国人眼下最担忧什么？

（德国之声中文网）根据德国著名民调机构阿伦斯巴赫（Allensbach）以及“战略与高级领导力中心”2月1日发布的年度公众调查《2022年安全报告》，德国人最关注的是通货膨胀问题。

将俄罗斯和中国看作是重大安全威胁

根据该报告，认为俄罗斯给世界和平构成重大威胁的德国人在一年内增加了一倍有余，从32%增至66%。值得一提的是，在德国东部，持该观点的人要少的多，这个数字在德国东部地区是45%。

调查指出，目前德国上下约60%民众将中国看作是安全风险。一年前，只有46%的年度调查参与者持该观点。

对于德国人来说，朝鲜、阿富汗和伊朗目前构成的威胁似乎要小一些。在两年前的调查中，俄罗斯排在第五位，排在俄罗斯前面的是伊朗、美国、朝鲜和土耳其。

另外，尽管德国联邦国防军爆出数起右翼极端主义丑闻，也存在军备项目问题，但民众对其的支持度还是有所上升。根据民调机构阿伦斯巴赫的数据，79%的民众认为需要联邦国防军，这比2019年增加了6个百分点。“战略与高级领导力中心”的创始人施温斯贝格（Klaus Schweinsberger）表示，这是因为联邦国防军参与协助防疫、在去年夏天洪灾后提供支持获得了更多关注。

最忧心通货膨胀

比起安全问题，德国人更关注的是通货膨胀。根据这项调查，目前有70%的民众对价格上涨感到担忧。从民众的角度来看，联邦政府现在首先应该关注货币会不会进一步贬值。

在去年12月，德国的通货膨胀率达到5.3%，是三十年来的最高水平。根据联邦统计局本周一（1月31日）公布的数字，2022年1月的通胀率预计同比增长4.9%，其中能源价格的上涨尤为明显。

除了关注通货膨胀外，对“日益严重的社会分裂趋势”以及防止网上数据诈骗，也应是联邦政府待办事项清单上的首要任务。同时，数据显示，目前有54%的受访者对气候变化非常担心。

这项调查是在2022年1月6日至20日进行的，总共1090名16岁以上的德国人参与了调查。

（德新社等）

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