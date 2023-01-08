（德国之声中文网）一般来说，几乎每个平常德国人家里都有配套齐全的工具。从各种型号的螺丝改锥，电钻、电锯，打磨机、甚至到简单的机床设备应有尽有。有些德国人甚至能做到在家具店里看上一个家具，凭着照片回家自己花上几个月的业余时间就能打造出几乎一模一样的家具。

德国人ＤＩＹ（英：Do It Yourself 自己动手）的能力如此之强，有多方面的原因。一方面，许多德国人非常喜欢自己动手，化腐朽为传奇的感觉。通常亲朋好友之间所能赠送礼品的最高规格不是价值不菲的礼品，而是自己亲自动手制作的一片心意。另一方面，在德国请专业手工业者的费用相对昂贵。同样的工程，比如说铺木地板或粉刷墙面，在不需要特种专业技术的情况下，自己买料完成的费用比请人至少便宜一半。

所以，建材市场也是德国人经常光顾的地方。据德国家居建筑园艺联合会（BHB）的统计数据，2014年德国DIY建材市场的总营业额约为176欧元，与13年相比净增长8.8%。德国的DIY建材市场分布全国各地，几乎在每一个地方附近３０分钟左右车程范围内都至少有一家ＤＩＹ建材市场。

在德国，比较知名并且分布比较广泛的建材市场包括OBI、Bauhaus、Toom、Hornbach、Globus、Hellweg或Knauber。根据标准不同，这些建材市场每年的排名次序也不尽相同。据德国统计数据网站Statista公布的数字，2014年德国建材市场销售量最大的是OBI和Bauhaus，其次是德国REWE贸易集团旗下的Toom和Hornbach。这些市场中小到各种螺母螺钉，大到房门屋顶都应有尽有。DIY爱好者们几乎可以在这里找到所有他们需要的东西。许多产品的价格，比如说水龙头和卫浴设施，甚至比中国建材市场还要便宜许多。

DIY的苦与乐

米歇尔可谓是德国DIY强手中的强手。由于他在一家建材市场工作。所以能够以员工价格购买市场中所有的建材产品。他的每月税后收入远远不足2000欧元，属于德国中下等水平，要想拥有自己的一套独门独院的别墅，不是件容易的事情。

但从几年前开始，他召集到了三四个朋友，在买下的一块地皮上自己盖别墅。从那以后的5年时间里，他每天下班回家都会和朋友们在工地上干上几个小时，周末也几乎把全部休息时间奉献给了自己的这栋房子。除了打地基、安装外立面和房顶这样需要动用大型机械的活儿他必须寻求专业公司的帮助，其它包括安装隔离保温通风设施，铺设电线管道，安装卫浴设施、大门、灯具、厨房等等的活儿都是他和朋友一起完成。功夫不负有心人，5年后，他已经和妻子孩子搬进了这个还处于施工状态，但完成内部装修的新家。

不过米歇尔自己也承认，虽然在购买建筑材料上有无以伦比的价格优势，但如果能够再选择一次，他不会再做出这样的决定。由于自己懂行并且追求精益求精和一劳永逸，他所购买的建材都是市面上质量上乘的产品，就算以员工价格购买也花费不菲。而且在过去整整5年的时间里，他没有享受过一刻清闲，所有的业余时间都奉献给了自己DIY别墅的项目。

几年下来，已经花费不菲，按照他当年动工时的德国房价，用这笔钱也不是没有可能买到一栋让米歇尔满意的别墅。当然最基本的区别是，他自己造的房子所有材料都由他精挑细选，质量和样式绝对是令家人满意的。但他也知道，同事和朋友已经花了这么多的时间和精力帮他一起盖房子，这个人情，以后等到同事朋友们也需要盖房子的时候还得用好几年的时间来还。不过德国DIY高手的共同特征是，不完全把干活儿当成是负担，甚至有人会觉得是一种消遣。而且一回生二回熟，很多活会干起来越干越快，越干越好。

所以，当你看到德国人周末在花园或车库中忙碌的背影时，也会时常看到他们脸上满意和自豪的笑容。不仅仅是为了省钱，"自己动手，丰衣足食"已经彻底融入了德国人的基因中。

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