德国人的幸福感大不如前？

（德国之声中文网）欧盟官方统计机构欧盟统计局每年会抽样调查各成员国民众对其生活的满意度，评分从零分（绝对不满意）到十分（一切都完美）。人们也被会问及对待未来的乐观或则悲观态度。欧洲新闻台（Euronews）在12月初报道，根据最新调查，目前在欧盟27个成员国中，最幸福的三个国家是奥地利、波兰和罗马尼亚。最不幸福的国家中，德国排倒数第二，倒数第一是保加利亚。保加利亚也是欧盟国家中唯一综合幸福指数得分低于6分的国家。

德国人为何幸福感陡降？

2022年，德国人的幸福指数从2021年的7.1分降至6.5分，降幅明显。是什么导致德国人集体情绪变得低落？

德国研究机构莱茵戈尔德研究所（Rheingold Institute）在将调查与访谈相结合后发现：20%的受访者“被焦虑支配、淹没”，还有9%的受访者“对生活和周围世界失去兴趣”。

欧洲新闻台的报道也表示，德国目前正遭遇经济发展停滞、乌克兰战争引发的不安、难民数量空前增加以及政府相对不受欢迎等问题的困扰。

不过值得指出，这些困境并非德国独有，其他一些欧盟国家也面对类似的问题。

那么，幸福国家的理由是什么呢？

根据欧盟统计局的这项调查，奥地利与罗马尼亚、波兰的幸福指数为8分。奥地利相对富裕，而罗马尼亚和波兰则相对贫穷。这显示，幸福指数与富裕程度并不是直接相关。

欧洲新闻台报道指出，“年龄、教育水平、家庭状况和经济状况等因素似乎比财富更能决定总体满意度”。同时，受教育水平与生活满意度似乎也有关系，在所有欧盟成员国中，生活满意度都随着受教育水平的提高而提高。

此外，有子女的家庭感到最幸福，而单身家庭则相对最不满意。欧洲新闻台的报道表示，这是欧洲的一个特点，其他大洲的很多研究结果恰恰相反。在不久的将来，欧洲可能也会跟随其他大洲的趋势——在2018年至2022年期间，有需要抚养子女的家庭的生活满意度下降幅度最大（-0.3分）。

性别和地域差异？

在性别方面，男女幸福感差异不大。在2018年至2022年期间，男性满意度略低于女性，但差异很小。在欧盟，男性和女性的平均满意度均为 7.1 分。

在地域方面，差异则更明显一些。欧洲新闻台的报道说，总体而言，欧盟北部和许多西部地区的人往往比波罗的海国家的人生活得更幸福。居住在地中海附近和欧盟东部地区的人往往感到更不幸福。

当然情况也在不断发生变化，在以往生活满意度普遍较低的一些国家，2018年至2022年期间，生活满意度略有上升，而在传统的“幸福国家”，情况恰恰相反。毕竟，对于“幸福感”的研究是一种对主观感受的调查，其结果并不是精确的科学数据。

不同的研究 结果大不同

在世界范围内，有不少对于“幸福感”的调查。联合国自2013年起，每年都会庆祝国际幸福日（3月20日），也会发布《世界幸福报告》。

例如，2023年联合国《世界幸福报告》显示，芬兰连续六年成为全球最幸福国家，排在第二位的是同样为北欧国家的丹麦，冰岛、以色列、荷兰分居第三、四、五位。

在该排名中，德国排在第16位，属于排名中等偏上的欧盟国家。

另外，根据2023年的《世界幸福报告》，台湾排在第27位，中国大陆排在第64位，香港排在第82位。而幸福感最低的国家是阿富汗，其次是利比亚和西非的塞拉利昂。

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“幸福地图”显示大部分德国人对未来感到乐观

德国弗莱堡大学于2023年11月发布的最新版“幸福地图”（SKL Glücksatlas 2023）显示，德国人对比前一年幸福感增加，但还不及疫情前的2019年。在这个同样是0分到10分幸福感调查中，受访者对自己幸福感的平均评分为6.92分，比2022年上升了0.06分，但比2019年仍然低0.22分。

该报告也在前言中提到，新冠疫情造成的某些不便仍在产生作用，另外通货膨胀、乌克兰战争等多重危机也影响了幸福感。

在该调查中，女性的不满意度略高于同龄男性。另外，年轻人（18岁至29岁）的焦虑问题比较严重，其对生活的满意度仍比疫情前低0.33分。

不过，弗莱堡大学的这份调查显示，德国人整体上的信心有所恢复。三分之二的德国人对未来持乐观态度，只有 7% 的人持悲观态度。

因此，德国人究竟幸福吗？以及德国人如今变得更加幸福、还是更加不幸福？这些问题恐怕还真没有统一的答案。

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（综合报道）

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