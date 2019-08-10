德国人“游兴不减” 旅游业还要破纪录

（德国之声中文网）据联邦统计局的数字，今年上半年，德国全境游客住宿量同比增加3.8%。德国酒店行业协会负责人马库斯·卢特（Markus Luthe）预测，德国酒店业今年又将创下新记录。

当下的趋势是，越来越多德国人选择在自己的国家旅游。据德国旅游协会的统计，最德国受欢迎的夏季度假地是北海和波罗的海海滨。该协会主席诺伯特·菲比格（Norbert Fiebig)说，即兴旅游的人现在越来越多， 旅游业明显感到订单数量增加。旅行社现在也纷纷推出特价旅游和各种优惠，吸引客户。"想到哪里去几乎都没问题，也许除了北海和波罗的海"，诺伯特·菲比格说。

德国人度假最爱去的10个地方，你去过几个? 梅克伦堡-前波莫瑞州 根据未来研究基金会(FFS)的数据，2018年，34%的德国人选择在德国度假，而拥有波罗的海海滩的梅克伦堡-前波莫瑞州（Mecklenburg-Vorpommern）成为最受青睐的目的地。如斯特拉尔松德（Stralsund）、威斯玛（Wismar）和罗斯托克（Rostock）等历史上的汉萨同盟城市，以其砖砌的哥特式建筑，受到人们喜爱——德国北部也因此成为2018年炎热夏季最受欢迎的度假目的地。

德国人度假最爱去的10个地方，你去过几个? 巴伐利亚州 第二名是巴伐利亚州。这个南部州多年来一直在与梅克伦堡-前莫瑞州竞争最受欢迎的国内旅游目的地。2018年，海滩打败了群山，但童话般的新天鹅堡仍然是巴伐利亚的热门景点之一。尽管它目前正在翻修，但仍然对游客开放。

德国人度假最爱去的10个地方，你去过几个? 巴登-符腾堡州 到巴登-符腾堡州的游客在2018年出现了多年来的首次增长。特别是黑森林的游客人数创下了记录，过夜人数上涨2.4%，增加至2070万人。在德国的中等高度山脉中，黑森林是最高和面积最大的一片，以其常绿的森林、如画的村庄和保留完好的传统文化而闻名。

德国人度假最爱去的10个地方，你去过几个? 西班牙 2018年，54%的德国人选择在欧洲其他国家度假。对于这些游客来说，西班牙仍然是他们的首选。上，比如图片所示的属于巴利阿里群岛的马约卡岛，海滩度假和派对相结合，再次成为最受欢迎的旅游目的地：到这几个岛上度假的德国休闲游客比到希腊和土耳其的加起来还要多。

德国人度假最爱去的10个地方，你去过几个? 意大利 根据由英美烟草公司资助的FFS统计，德国人在2018年依然钟情于意大利：在欧洲旅游目的地排行榜上，意大利排名第二！南部小镇马泰拉（Matera）预计今年也会迎来大批游客。这座城市拥有洞穴、教堂和宫殿，是2019年的欧洲文化之都。

德国人度假最爱去的10个地方，你去过几个? 奥地利 德国的邻国奥地利在2018年最热门目的地中排名第三。度假者们似乎很欣赏奥地利丰富的体验，如夏季的徒步远足、寒冷月份的冬季运动、孤独的高山牧场、壮丽的景色、奥匈帝国历史和巴洛克式建筑，更不用说美味的阿尔卑斯山美食了。

德国人度假最爱去的10个地方，你去过几个? 土耳其 土耳其为游客提供了他们所期望的受保护的海岸，碧蓝的大海和近400个带有基础设施的海滩。在经历了多年的游客数量下降后，土耳其在2018年经历了复苏，成为德国度假者的第四大国际旅游目的地。安塔利亚（Antalya）附近的海滨尤其受欢迎。

德国人度假最爱去的10个地方，你去过几个? 北欧 北欧的斯堪的纳维亚半岛越来越受德国度假者的喜爱。在2018年的度假目的地名单上，排名第五的是斯堪的纳维亚半岛，从河流到湖泊再到海岸线，那里有着无边无际的森林和无数的水源。斯堪的纳维亚半岛是大自然爱好者的经典选择，尤其受到露营者的喜爱。在瑞典、挪威、芬兰和丹麦大约有1500个露营地。

德国人度假最爱去的10个地方，你去过几个? 亚洲 2018年，约八分之一的德国度假者决定离开欧洲开始他们的主要假期。亚洲的旅游目的地，如越南的下龙湾(如图)，是旅行者追求自然美景的首选。年长一些的游客较为看重洁净的空气和海滩。

德国人度假最爱去的10个地方，你去过几个? 美国 从纽约到旧金山，从尼亚加拉瀑布到大峡谷，在欧洲以外的目的地上，美国仅次于亚洲。2018年，近3%的德国游客飘洋过海去美国度假。 作者: Anne Termèche



国内外游客增加

据一项问卷调查，一日游或几日游依然非常受欢迎。今年上半年，德国本地游客在境内的住宿量增加4%，达到近1.83亿人次。外国游客在德国的住宿量增加3%，达到近4000万人次。

德国旅游业联邦协会的统计显示，德国人今年1月到4月共出行4.08亿天，比去年同期增加约500万天，增幅约1.2%。德国旅游业联邦协会根据德国Gfk消费者信心指数预测，今年全年增幅将达到1.5%。

简言之，尽管经济前景趋于暗淡，围绕气候保护的讨论也对旅游业提出种种批评，但人们的"游兴"却依然不减。不过，德国旅游业协会已经认识到，该行业必须承担起更跟多气候保护责任。德国旅游业协会还呼吁政界拿出行动来，为旅游基础设施提供更多投资，尤其是在近距离交通以及无线网络领域投资。

十处德国童话美景 不来梅 很多格林童话取材德国。其中一个著名的故事讲述了一只驴、一只狗、一只猫和一只公鸡想成为不来梅城市音乐家的故事。它们并未成功，但自1953年来其雕像一直矗立在不来梅市政厅旁。这个童话故事本身更为古老：2019年迎来200周年。

十处德国童话美景 马尔堡 德国1975年开启了600公里的“童话之路”，这条路通往格林兄弟生活过的地方以及他们童话故事的发生地。不来梅是其中一站。另一站是马尔堡：格林兄弟曾在这里学习，周边充满了中世纪气息。

十处德国童话美景 拉科茨桥 拉科茨桥也称“魔鬼桥”，看上去神秘而浪漫 ，就像是通往童话世界的路。事实上，这座桥位于东德克罗姆劳映山红和杜鹃公园中央，每年吸引成千上万的游客。不过截至2020年，该桥都要接受修复。

十处德国童话美景 易北河砂岩山脈 是不是精灵或者小矮人们住在这里？这处令人印象深刻的景观在萨克森州德累斯顿附近。易北河砂岩山脈，也被称作“萨克森小瑞士”，以奇异的岩石而闻名，这些岩石是由白垩纪的海水沉积而成。《纳尼亚传奇》、《糖果屋》等电影都在这里拍摄。

十处德国童话美景 新天鹅石堡 巴伐利亚州阿尔卑斯山边缘的新天鹅堡如此美轮美奂，以至于它成为迪斯尼睡美人城堡的原型。它由路德维希二世于1869年建造，是中世纪骑士城堡的典范。这位性格内向的国王想将新天鹅堡作为一个逃离世事纷扰之所，让他可以躲入童话世界。

十处德国童话美景 罗滕堡 德国巴伐利亚州小城罗滕堡完全是一个童话世界。充满中世纪韵味的建筑、蜿蜒的小巷、塔楼还有连绵的城墙，整个城市俯瞰陶伯河——罗腾堡极富浪漫情调。这里每年迎来超过200万游客。

十处德国童话美景 布劳博伊伦的蓝瓮 这个世外桃源位于巴登-符腾堡州，周边流传着许多民间故事。蓝绿色湖水岸边的石雕也有一个故事典故“美丽刘的故事”（Historie von der schönen Lau），讲述了悲伤的水妖如何在蓝瓮中再次学会微笑。

十处德国童话美景 利希滕施泰因城堡 这座迷人的城堡有着“符腾堡童话城堡”的绰号。难怪它会成为童话电影“睡美人”的取景地。这座新哥特式的城堡是在中世纪骑士城堡的基础上，于19世纪中叶建造而成。它坐落在于施瓦本山西北埃哈茨河谷的陡壁上，要在导游陪同下才能参观。

十处德国童话美景 仙女洞 图林根州的萨尔费尔德仙女洞散发出神秘气息。几百年前，人们曾在该板岩山采矿。随着时间的推移，采矿产生的地下洞穴形成了一个迷人的钟乳石世界。 仙女洞因其绚丽的色彩在1993年被列入吉尼斯世界纪录大全，被称为“世界上最色彩缤纷的景观”。

十处德国童话美景 哈茨山的女巫跳舞广场 童话里怎么能没有坏人呢？如果想亲身感受童话世界，应该在4月30日至5月1日这个夜间前往哈茨山，感受沃尔帕吉斯之夜（也称“女巫节”）。街上许多“女巫”和“魔鬼”嬉戏，特别是在图上的女巫跳舞广场和哈茨山脉的最高峰布罗肯峰。 作者: Elisabeth York von Wartenburg



乐然/洪沙（德新社、路透社）