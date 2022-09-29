 德国人权委员会访团抵台 “期待激动人心的讨论” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 23.10.2022

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时政风云

德国人权委员会访团抵台 “期待激动人心的讨论”

继本月初“友台小组”访台后，德国联邦议院“人权委员会”代表团周日抵台。率领代表团的自民党议员海特表示，中国的威胁姿态不应妨碍他们访问和支持与德国有共同民主自由价值观的台湾。

Menschenrechtsausschuss des Bundestags reist nach Taiwan

(德国之声中文网)由德国自民党议员海特率领的德国联邦议院"人权委员会"跨党派6人访问团周日（10月23日）抵达台湾桃园国际机场。台湾外交部次长蔡明彦前往接机。

率领代表团的自民党议员海特（Peter Heidt）对德新社表示，此次访问是德国执政联盟"支持民主国家"承诺的一环。海特指出："中国的威胁姿态不应妨碍我们访问和支持与我们有共同民主和自由价值观的台湾。"

海特出发前在推特上发文表示，期待在台湾展开激动人心的讨论。

社民党议员图尔克娜宝（Derya Türk-Nachbaur）则在推特写道："其他地方也有稳定的民主。我要去看看，然后回来告诉你们。"

根据联邦议院官方网站上的新闻稿，代表团将受到台湾总统蔡英文、外交部长吴钊燮、数位发展部部长唐凤、司法部长蔡清祥和行政院政务委员罗秉成接待，并于10月25日于德国在台协会举行记者会。此外，代表团预定行程还包括与台湾国防安全研究院、国家人权委员会、负责人权事务的议员以及非政府组织代表会谈。"会谈重点包含台湾目前的安全政策和经济状况、移民及少数族群境况、死刑和性别平等。"

本月初，德国联邦议院友台小组也曾前往台湾访问

台湾总统府发言人张惇涵表示，总统蔡英文将于周一上午于总统府内接见访问团。他强调，在短短一个月内，再度有德国国会官方所派遣的访团访台，创下台德交流的重要记录，也充分展现台德交流日益友好密切。

张惇涵表示，台德不仅在半导体科技、风电能源、电动车零件等供应链领域密切合作，今年在转型正义、金融监理和航空服务等方面也有进一步交流合作。

"台湾与德国是共享民主、自由、人权等普世价值的重要伙伴。期盼在全球变局中，台德透过更密切的互动交流，携手强化全球民主供应链，并共同强化全球民主韧性。"

周日，代表团与非政府组织代表会面，讨论死刑、民主、人权、香港局势等议题。绿党籍议员米谢托韦克（Boris Mijatovic）也在推特上分享了参观国家人权博物馆的照片。

台湾废除死刑推动联盟执行长林欣怡表示，代表团议员在周日的活动中了解到台湾废除死刑的进程，以及香港失去自由的情况。

德国"人权委员会"代表团原本计划在出访亚洲期间访问香港，但由于香港特区政府的原因放弃访港计划。代表团将于周三结束访台行程前往日本。

(德新社等）

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