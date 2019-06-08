德国人是怎样搞定垃圾分类的

（德国之声中文网）垃圾车从各家各户把垃圾运到一起，大铲车把它们堆成小山，再压实、填埋到地里。成群的饥饿的鸟儿在上空盘旋。由此产生的臭气以燃烧的方法处理。过后不久，有人拿着塑料袋来捡走自己觉得还有利用价值的东西。

这样的景象直到1980年中期还出现在许多德国城市。当时对待垃圾的态度就是：只要尽快消失、越简单越好。回收？还是个陌生的词汇。但是，没过多久，随着垃圾的量越来越大，这种方法根本应付不了。同时，有关原材料紧缺的讨论出现了，人们开始转换思维。1991年，时任德国政府通过了《包装法》（Verpackungsverordnung）。

1985年波恩附近Siegburg的垃圾堆

根据该法，生产商有责任回收使用过的产品。该行业成立了自己的垃圾回收企业，其标识为"绿点"（der grüne Punkt）。这个标识印在参与回收的产品上。这种回收体系也叫双轨体系（DSD）。

不同种类的垃圾收集设施诞生了，垃圾桶的颜色开始变得花花绿绿。比如，蓝桶里扔纸垃圾，黄桶里扔各类包装，从保鲜膜到酸奶盒。在当时，这样的原则在世界上是独一无二的。

民众积极性高涨，童话书以垃圾分类为题材

德国民众开始垃圾分类了。他们把有回收价值的垃圾分拣出来，把玻璃瓶送到公共收集点或卖饮料的商店。

押金体系提高了人们垃圾分类的积极性。比如，退还玻璃瓶可以拿回一点押金。如今仍是这样，玻璃瓶也好，塑料瓶也好。

"民众的参与度一开始就十分高涨"，双轨体系（DSD）的诺伯特·弗尔（Norbert Völl）介绍说。事实上，垃圾分类成为了一种"大众运动"。这不单要归功于掷金数百万的科普活动。甚至一些儿童童话书也以垃圾分类为题材。

儿童图画书将如何避免制造垃圾

垃圾回收是高科技

但对经济界而言，还是有个困难：如果垃圾分类的纯度不够，还是没办法回收利用。比如，酸奶盒属于塑料垃圾，上面的膜盖却是铝制的。怎么分拣呢？

最早是采用人工分拣，许多人站在传送带上，手工分拣。但这太费功夫了。业界开始尝试借鉴矿山、农业机械技术，比如震荡筛检机，可以用于把煤炭或土豆按不同的大小分拣出来。随着时间的流逝，分拣技术越发成熟，比如，可以用红外线、磁铁对包装进行分类。

与此同时，计算机的运算能力越来越强，如今，可以在几秒之内把不同的塑料、金属分开。

越来越多的法律法规出台，这让垃圾回收已成为一个高科技行业。研究者和工程师一方面改良回收技术，另一方面也对产品进行设计、让其更易于回收。这使得过去10多年来，垃圾的回收利用率大大增加。

波恩市的垃圾回收简单回顾

波恩市政部门的网页上回顾了这个联邦德国前首都的垃圾回收史。回顾中说：对今天的德国人来说，垃圾分类是理所当然的。但短短几十年前，德国还是个"随手一扔"的社会：买、用、扔三部曲。直到生活富裕带来的垃圾越来越多，才出现垃圾回收的理念。

回顾中说，在约120年前，波恩和许多其它德国城市一样，垃圾是直接扔在街上或垃圾堆里的。当时，只有旧报纸和剩菜剩饭可以利用，用于包东西、喂牲畜。直到20世纪初，波恩市政部门才开始承担垃圾处理工作。

直到1970年代末，德国才开始在街头摆放玻璃瓶回收桶。1980年代中期开始摆放纸类回收桶。1990年代中期，才开始在每栋楼房旁边设立分类的垃圾桶，包括后来引入的可降解生物垃圾桶。垃圾分类回收的理念变成了现实。

对于波恩市而言，直到1980年代末，居民垃圾还是堆放在垃圾场的，一小部分进行焚烧。1992年，新的垃圾焚烧设备开始使用，当时德国的垃圾分类、回收利用还处于发展初期。尽管已有玻璃和纸张的回收，但直到1992年《包装法》的生效，包括可回收塑料垃圾在内的分拣系统才广泛实施。又过了一些时间才增加了可降解生物垃圾的分类。