 德国人揍孩子的历史 | 非常德国 | DW | 03.05.2019

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

非常德国

德国人揍孩子的历史

本周二是国际不打小孩日，这一节日旨在呼吁社会杜绝对儿童的体罚。德国家长如今是否还揍孩子？德国法律对体罚小孩有着怎样的规定？相关的法律又经历了怎样的变迁？

Kinderheim Gewalt 50er (picture-alliance/Presse-Bild-Poss)

(德国之声中文网) 德国现行的法律明确禁止家长、教师使用任何暴力手段教育孩子。《民法典》第1631条第2款明确规定："儿童拥有接受无暴力教育的权利；(家长)不允许使用体罚、精神伤害或其他有辱人格的措施"。

立法者同时也注意到，不少民众依然对家长体罚孩子有一定的认同度，且不少家长因一时激动、忍无可忍体罚了孩子后，往往会后悔，因此，这一禁令仅存在于《民法典》中。除非体罚牵涉严重的肢体暴力(故意伤害罪)，一般家长打孩子不会面临刑事后果。

根据德国联邦家庭部的一项纵向对比研究，1996年，82.6%的家长承认，曾经对自己的孩子至少实施过"打屁股"之体罚；而到了短短5年后的2001年，这个比例就下降到了76.4%。

Deutschland Symbolbild Gesetzbücher (picture alliance/dpa/O. Berg)

禁止打孩子的法律依据，主要在于德国《民法典》第1631条第2款

曾经只有爹能揍孩子

需要指出的是，这一明确禁止家长体罚孩子的条款是在九十年代末修订《民法典》时才形成的。1980年版西德《民法典》，只是笼统地规定"不得使用有辱人格的教育手段"，在此之前的法律，更是压根没有对此作出任何规定。

甚至在1958年前，西德《民法典》第1631条第2款第1项还有这样的措辞："凭借教育孩子的权利，父亲可以对儿童使用合适的教育手段。"这相当于变相认可父亲体罚孩子的权利。值得一提的是，1958年，该条款被指控违反了具有宪法地位的联邦德国《基本法》：只规定父亲的教育权利不符合《基本法》第3条之男女平等原则。随后，"父亲的教育权"被改为了"父母/家长的教育权"。

DW.COM

据民调机构佛萨公布的调查结果，德国家长对小孩进行体罚的现象减少。如今的孩子越来越具有批判性。 (18.03.2012)

根据德国警方公布的最新刑事犯罪统计，去年德国有一百余名儿童死于暴力。犯罪统计显示，暴力侵害未成年人的案件数以千计，而进入警方统计视野的的还只是冰山一角。 (02.06.2016)

德国的儿科医生组织拉响警报：据刑事统计显示，德国每年有上万名儿童受到肢体虐待或性暴力侵害。 (17.06.2016)

德国联邦刑警局的统计数字令人震惊：德国平均每周有三名儿童因家庭暴力丧生。德国的儿童救助组织、心理学家、地方政府的青少年事务管理局都了解这其中的原因，但却常常束手无策。 (30.06.2012)

曾经只有男生挨揍

而在西德中小学校里，教师被严格禁止对学生实施体罚，也是70年代后才逐渐落实的。相对保守的巴伐利亚州，直到1983年才通过立法的形式禁止教师对学生实施体罚；在此之前，法庭经常在具体判例中以"习惯法"为由，支持或默许教师的体罚措施。有些州则对体罚的具体形式作出了规定：不可以打头。最有意思的是北部一些联邦州的法规：中小学教师只可以体罚8-14周岁的男生，"严禁对女生实施任何形式的体罚"。

通常情况下，当年教师实施体罚后，都必须依法(这一规定可以追溯到普鲁士王国时期)在"班级档案"(Klassenbuch)中做记录。根据这些记录，最常见的教师体罚措施包括：扇耳光、"弹脑壳"、打手心(通常使用戒尺或者教棒)、罚站墙角、罚跪等。打屁股这一体罚措施，在战后的西德学校中比较罕见。

不过，在东德地区，苏联占领当局在1945年就取缔了教师体罚学生的权力，1949年民主德国政权成立后也继承了这一法规。东德人民教育部当时强调，体罚违背社会主义教育理念。不过，据一些亲历者介绍，东德教师的"打手心"等体罚行为，一直到70年代才真正消失。

和当时西德一样，东德的法律也没有明确禁止家长体罚孩子。

 

相关内容

China Peking Xi Jinping

长平观察："假如我是习近平……" 24.03.2019

习近平强调爱党爱社会主义的思想意识要从"娃娃抓起"。时评人长平认为，"让孩子远离政治"也是洗脑教育的结果，中国儿童的政治教育不是太多而是太少了。

Iran 37. Jahrestag Islamische Revolution

评论：噩梦般的伊朗革命 11.02.2019

得益于对暴力和审查的有效使用，伊斯兰革命四十周年之后，伊朗政权看上去相当稳定。德国之声评论员Jamshid Barzegar认为，这种局面不会长久。

Kamerun Liwuh la Malale Kinder Waisen

饥饿、疾病和战乱：儿童夭折三大元凶 24.03.2019

在《联合国儿童权利公约》生效近30年后, 全球仍有许多儿童营养不良。根据一项预测, 到2030年, 可能有5600万儿童死于饥饿和其它本可以避免的原因。

广告

德国人揍孩子的历史

本周二是国际不打小孩日，这一节日旨在呼吁社会杜绝对儿童的体罚。德国家长如今是否还揍孩子？德国法律对体罚小孩有着怎样的规定？相关的法律又经历了怎样的变迁？  

德国城市康斯坦茨宣布进入"气候紧急状态"

这座巴符州重镇是走出这一步的首个德国都市。由此，中小学生抗议运动"星期五为未来"（Fridays for Future）收获一个重要政治成果。  

大国较量 中美贸易战大事记

12月1日，中美首脑共进晚餐，随时可能升级的贸易战暂时得到缓解。旋即，华为财务长孟晚舟被捕的消息，让两国关系再度紧张。这场牵动全球的贸易争端因何而起？今后中美关系又会呈现如何的走势？  