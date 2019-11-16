德国人怎么看香港抗议活动

（德国之声中文网）香港的示威抗议活动越演越烈。德国媒体连日来不断跟进香港局势以及抗议活动的最新发展。《镜报》一名读者评论称："我对活动人士的勇气感到敬佩。希望他们能成功使政府让步。"另一名网民则持不同观点："可惜这是完全错误的道路，它给了中国'维护公共秩序'借口暴力介入。接下来会是20年的冰期。"

对于日前有抗议人士朝一名政见不同人士泼汽油点火，一名德国网友表示："若真如所报道的那样，有人对无辜人士纵火，那么，这种人不值得别人的尊重。无论是在世界的哪个地方，这都是最恶劣的犯罪行为。"这段发言获得其他网民的赞同称："很遗憾的，如今双方（警方和抗议人士）都出现极端行为。"

推特上也有不少关注香港局势的德国用户发表评论或转载相关媒体报道。一名网友表示："来自香港的画面提醒了我们，生活在民主和自由中并非理所当然，而是经过了艰难的抗争。西方国家应该张嘴发声，而不能将视线转开。"

推特用户Thomas Tikwinski表示："中国在香港上演天安门2.0只是时间上的问题。这已经无可避免。我们还没看到种族清洗或政治再教育。不过这也快了。"

也有推特使用者表示："对我们在德国的人而言，这看上去觉得像是一部动作片，却是在香港真正发生的悲哀现实。"



"时代在线"周四（11月14日）一篇题为"示威者造成香港多地瘫痪"的文章吸引了近150则网友评论。不少人认为诉诸暴力的蒙面示威者已经不能再被认为是"示威者"。一名读者表示："我支持民主，也支持香港的民主。不过这些示威者渐渐做得过头了。"

也有读者认为，香港的抗争毫无希望："最终抗议将会被大规模镇压，香港的安全力量若是失败，中国专制政府将会派出军方'帮忙'。没有机会实现真正的民主转型！"

一名昵称为sowasvonegal的读者评论:"北京真的只需要等待。随着毫无意义的抗议增加，会有越来越多香港居民疑惑，这几个月的混乱造成了无可弥补的损失，究竟带来了什么。这最终将使抗议运动分裂，北京就可以秋后算账，利用当地的力量清扫整个事件的领头人。"