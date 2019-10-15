 德国人忧心忡忡入新年 | 非常德国 | DW | 10.01.2020

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非常德国

德国人忧心忡忡入新年

六成德国人满怀忧虑进入2020年。这是德国电视一台最新一期“德国趋势”民意调查得出的结果。根据该项调查，对德国公民而言，移民和气候保护是最重要议题。

Berlin | Silvester am Brandenburger Tor (dpa/J. Carstensen)

（德国之声中文网）尽管根据联邦政府的最新移民报告，前来德国的难民数量越来越少、代之而起的是外国大学生和劳工，但对德国公民而言，移民仍是政府应着手解决的最重要问题。德国电视一台所作的2020年首次"德国趋势"民意调查得出这一结果。

不过，民意调查研究所infratest dimap受委托进行的这一调查结果也显示，最紧迫名单上，议题的重要性发生位移。二年半前，尚有近一半德国人将移民视为最紧迫问题，现在，比例为三分之一；与此相对应，认为气候保护非常重要的人数明显增加。

缺乏信心

总体上，只有三分之一德国人对新的一年有信心，多数人（60%）对未来忧心忡忡。这原非新现象。2019年之初，怀疑者也居多数。所谓的"德式担忧"几乎保持不变。公民们只是对经济和劳动市场的忧虑较少些。近期景气停滞也未改变这一情况。对劳动市场政策的期待仍相应保持积极，多数就业者相信，在未来数年保持现有就业位子或跳槽从事一个新的、更好的工作的机会将增加而不是减少。

对个人生活水准的预估，德国人也没有那么乐观：40%的人预期自己的生活水准将上升，而三分之一的人则认为会下降。

涉及数字化，新十年伊始，德国人显示出，他们并不持"技术怀疑"立场：60%的人认为，未来数年里，数字化将使自己的日常生活变得更方便，而不是相反。

Deutschland | Angela Merkel Neujahrs Ansprache (picture-alliance/AP Photo/M. Tantussi)

默克尔在元旦贺词中呼吁德国人民表现出勇气、信心和新思维

大联合政府难以服人

进入新的十年之际，德国人再度显示出对联邦政府较低的期待值。尽管对黑红联合政府的评价稍好于去年年末，但仍有近三分之二的德国公民对政府的工作提出批评，表示满意的只占三分之一。

根据其共同能力评价值，尤其在环境、移民和数字化等工作领域，德国公民对联邦执政各党缺乏信任：事关数字化，一共只有近三分之一的公民看好联盟党和社民党；涉及移民政策，其比例也只是稍高些；涉及环境和气候政策，当下甚至只有五分之一的选民认同联盟党和社民党。

Deutschland Umweltaktivisten im Hambacher Forst (picture-alliance/dpa/I. Fassbender)

对德国公民而言，气候问题是当前最要的议题之一

政党究竟能力若何？

尤其在外交、家庭、经济政策，以及国内安全和反恐斗争等议题上，公民们对各大众政党的信任感要相对高一些。这里，至少有一半人对联盟党和社民党有信心。

与上届联邦议院选举相比，这两个联合执政伙伴在民众中失去大量支持。社民党人的损失尤其明显，在几乎所有领域均告失分。不过，联邦议院中的反对派只能部分填补这一能力信任缺失；不信任任何政党在各政策领域能拿出解决办法的公民的数量大幅增加。

在国内安全和反恐斗争方面，民粹主义的德国选项党目前能比社民党说服更多的选民。涉及外国人政策和移民政策，情况亦然。涉及经济和数字化议题，眼下有更多的公民看好自民党。在交通政策上，信任绿党的公民要多些。

联盟党得分，社民党续处低谷

年头，德国的政治局面仍保持稳定。若下周日举行新届联邦议员选举，联盟党将比去年12月增加两个百分点的得票率；绿党仍能获得高支持率，将成为议会第二大政党。

社民党则仍将只有13%的低得票率。对社民党人来说，这是痛苦的。该党去年12月初刚颇费周折经由全体党员投票选出本党新领导人。尽管两位新主席埃斯肯（Saskia Esken）和瓦尔特-博尔杨（Norbert Walter-Borjans）自那以来在政坛上动作频频，而在民众中，这俩人仍不太为人所知。认识埃斯肯的选民不到二分之一，在"德国趋势"最受欢迎政界人士名单上落于选项党党首魏德尔（Alice Weidel）之后，排在第12位；瓦尔特-波尔扬则根本就未能排上名单。

最受欢迎的政治家是联邦总理默克尔（基民盟），53%的接受询问者对她的工作表示满意，与去年12月相比，增加了6个百分点。基民盟现任主席克朗普-卡伦鲍尔（Annegret Kramp-Karrenbauer）续失支持率，只有23%的受访者对她评价积极。

凝炼/达扬（德新社）

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