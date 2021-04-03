德国人对政府愈加不信任 疫苗严重拖后腿

（德国之声中文网）联邦卫生部长斯潘周一宣布，鉴于接种疫苗的速度近日来有所加快，有望在5月初为五分之一的民众施打完新冠疫苗。

斯潘的抗疫政策受到多方指责，他做出许多承诺都未能落实，比如对病毒的快速测试手段并没有像他对公众所声称的那样免费、全方位展开。尽管如此，疫情期间联邦卫生部长的一言一行都会引起人们的高度关注。周一（4月5日），他在一个接种疫苗中心说，“第一季度我们施打了10%的人口，接下来的一个月里，我们还将接种这么多人口。”

迄今德国施打疫苗只能在接种中心进行，但下周家庭医生也开始为部分人接种疫苗。这样双管齐下，推进施打速度。

斯潘警告说，新冠病毒传染的风险仍然很高，“第三波疫情正在肆虐，尽管接种疫苗的速度在加大，但同时新冠病毒也在扩散，接种疫苗还不能制止病毒传染。” 德国目前在医院治疗的重症病人超过四千。每天有大约1万新增感染病人，迄今已有7万多人死于同新冠有关的疾病。

因此，斯潘表示，限制接触仍然非常必要。他举出智利、英国和美国的例子说，那里接种新冠疫苗的人口比例比德国高，但传染病没有得到控制。

斯潘指出，尤其在私人领域、学校、工作单位，只要可行，必须限制接触。

鉴于德国没有全国统一的抗疫政策，16个联邦州有权自行决定限制措施，斯潘认为，全国有统一的对策将是最理想的，但无论如何，制定的规则即7天10万人中超过100人感染的话，必须急踩刹车，实施禁足令，重新收回开放的决定。

62%的德国人不相信政府实现诺言

事实上，德国对疫情控制暴露出的短板给政府带来沉重的压力。人们对政府的不满也反映在民调当中。

根据德新社委托民调研究所YouGov所作的调查显示，德国近三分之二的人（62%）不相信政府能够信守诺言，于今年9月22日前为所有愿意接种的公民提供接种新冠疫苗的机会。该项调查还显示，只有不到四分之一的人认为政府有能力完成这一既定目标。

德新社评论认为，很明显，德国人民对政府的信任正在持续降低。今年2月进行的同类调查时，对政府缺乏信心的比例还只有57%。今年9月26日德国将举行联邦议会选举。