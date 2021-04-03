 德国人对政府愈加不信任 疫苗严重拖后腿 | 科技环境 | DW | 05.04.2021

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科技环境

德国人对政府愈加不信任 疫苗严重拖后腿

德国政府希望5月初新冠疫苗的接种率达到20%。不过大部分民众表现出对政府的不信任。

Deutschland Corona-Pandemie Impfzentrum Berlin-Tegel

柏林一处疫苗接种中心

DW.COM

阿斯利康疫苗引发的争论仍在继续。在德国，该款疫苗将只限于六十岁以上人群使用。英国证实了更多的副作用病例，但防疫部门仍建议民众放心接种。

法国总统马克龙、德国总理日前与俄罗斯总统普京视频会谈，聚焦俄罗斯 "卫星五号 "疫苗，磋商合作可能。不过，迄今为止该款疫苗在欧盟尚未获批准。

两星期前刚刚在德国恢复接种的阿斯利康疫苗，如今又出新状况：德国常务疫苗委员会建议，这款腺病毒载体新冠疫苗仅限于接种60岁以上老年人。

（德国之声中文网）联邦卫生部长斯潘周一宣布，鉴于接种疫苗的速度近日来有所加快，有望在5月初为五分之一的民众施打完新冠疫苗。

斯潘的抗疫政策受到多方指责，他做出许多承诺都未能落实，比如对病毒的快速测试手段并没有像他对公众所声称的那样免费、全方位展开。尽管如此，疫情期间联邦卫生部长的一言一行都会引起人们的高度关注。周一（4月5日），他在一个接种疫苗中心说，“第一季度我们施打了10%的人口，接下来的一个月里，我们还将接种这么多人口。”

迄今德国施打疫苗只能在接种中心进行，但下周家庭医生也开始为部分人接种疫苗。这样双管齐下，推进施打速度。

斯潘警告说，新冠病毒传染的风险仍然很高，“第三波疫情正在肆虐，尽管接种疫苗的速度在加大，但同时新冠病毒也在扩散，接种疫苗还不能制止病毒传染。” 德国目前在医院治疗的重症病人超过四千。每天有大约1万新增感染病人，迄今已有7万多人死于同新冠有关的疾病。

因此，斯潘表示，限制接触仍然非常必要。他举出智利、英国和美国的例子说，那里接种新冠疫苗的人口比例比德国高，但传染病没有得到控制。

斯潘指出，尤其在私人领域、学校、工作单位，只要可行，必须限制接触。

鉴于德国没有全国统一的抗疫政策，16个联邦州有权自行决定限制措施，斯潘认为，全国有统一的对策将是最理想的，但无论如何，制定的规则即7天10万人中超过100人感染的话，必须急踩刹车，实施禁足令，重新收回开放的决定。

62%的德国人不相信政府实现诺言

事实上，德国对疫情控制暴露出的短板给政府带来沉重的压力。人们对政府的不满也反映在民调当中。

根据德新社委托民调研究所YouGov所作的调查显示，德国近三分之二的人（62%）不相信政府能够信守诺言，于今年9月22日前为所有愿意接种的公民提供接种新冠疫苗的机会。该项调查还显示，只有不到四分之一的人认为政府有能力完成这一既定目标。

德新社评论认为，很明显，德国人民对政府的信任正在持续降低。今年2月进行的同类调查时，对政府缺乏信心的比例还只有57%。今年9月26日德国将举行联邦议会选举。

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