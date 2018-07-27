 德国人如何看性、爱和友情 | 非常德国 | DW | 28.07.2018

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非常德国

德国人如何看性、爱和友情

在7月30日国际友谊日前夕，民调机构YouGov发布了一项调研，显示大约有1/3的德国人认同“有性无爱”的友谊。而相信“恋人要从朋友中发展”的德国人，更是高达七成。

Studierende machen Pause (picture-alliance)

异性之间有没有真正的友谊？

(德国之声中文网) 异性之间有没有真正的友谊？这项调研中，73%的德国人认为自己能够做到这一点。在总共2045名德国受访者中，大约一半人认为，在分手后，依然可以和从前的恋人做朋友。而认同"有性无爱"之友情的德国人比例，也高达1/3。

德国卡塞尔大学的社会学家肖宾(Janosch Schobin)指出，显然，很大一部分民众现在都能接受"有性无爱"的友情（friends with benefits）。

相信能够从普通友谊中发展出一段恋情的德国人比例则有69%。

电游结网友

这项调研还显示，每名德国人平均拥有42.5人的熟人、朋友社交圈，其中11人可以称得上朋友，而列入较亲密朋友的人数则平均为3.7人。

然而，只有2/3的受访者表示，他们拥有"最好的朋友"。这一比例较五年前的调研有轻微下滑。

Symbolbild: Hetero Paar im Cafe (picture-alliance/dpa/C. Klose)

虽然互联网越来越发达，仍然有74%的德国人认为，真正的友谊只能在现实空间中发展。与此同时，1/5的人表示，他们拥有从未谋面的网友。专家认为，这一比例很有可能进一步增长。值得注意的是，表示拥有网友的人大多是年轻男子，他们在玩网络游戏时结交了网友。社会学家肖宾说："玩游戏时需要协作，所以会发展出强烈的友谊。"

德法好兄弟

而上升到国家层面上，42%的德国人最信任德国与法国之间的友谊，而最信任德国与奥地利之间友谊的德国人比例为26%。排名第三的则是荷兰，比例为23%。青睐德美友谊的德国人则只有9%，这有可能是受到了美国总统特朗普的不利影响。

而由民调机构INTEGRAL近期进行的一项相似调查则显示，最信任德国与奥地利之间友谊的奥地利人比例高达69%。

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