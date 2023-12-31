德国人如何看待明年本国最重要的外交事务？

（德国之声中文网）据民调机构Forsa受《国际政治》杂志委托进行的一项调查，52%的德国公民认为加强欧洲的凝聚力是德国来年最重要的外交任务。2022年持同样观点的人占比为44%。

35%的受访者认为推动全球气候保护是德国政府2024年最重要的外交任务，排名第二。32% 的人则认为德国最重要的外交任务是遏制俄罗斯和中国等威权国家的影响力，比两年前高出10个百分点。

只有15%的受访者认为扩大与所谓"南半球"国家的关系是德国明年最重要的外交任务。将扩大对乌克兰的支持或积极致力于解决中东冲突视为德国明年首要外交任务的人分别占14%。

认为增加对乌克兰的支持是外交政策优先事项的人在德国西部和东部分别为15%和4%。

与男性相比（29%），更大比例的女性（41%）认为对全球气候保护的承诺是 2024 年德国外交政策中一项特别重要的任务。调查还显示，与30 岁以上的受访者和中低学历的受访者相比，年轻人及接受过高等教育的受访者更多将促进气候保护作为重要的外交政策优先事项。

(德新社）

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