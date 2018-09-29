 德国人太胖谁之过？ | 经济纵横 | DW | 29.12.2018

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经济纵横

德国人太胖谁之过？

超过一半的德国人体重超标。到超市里转上一圈便不难找到其中原因。

Mensch Körper Übergewicht Dick (picture alliance / dpa)

52%德国人体重超标

（德国之声中文网）体型臃肿是一半德国人的苦恼。然而铺着香肠奶酪、分量大却价格极其便宜的比萨饼又是如此的诱发食欲，挑战味觉神经。最终这种冷冻快餐还是被装进购物车。回到家放入烤箱或者微波炉，很快就有了盘中餐。可以说吃太多冷冻比萨饼是一半德国人都有的问题。

消费者保护人士彦图（Gabriele Janthur）说："这样的一个比萨饼,尤其是如果饼的边缘还额外卷上了一圈奶酪, 实际上是一个成年人吃两顿的饭量。半个比萨饼就足够一顿饭的热量了。然而，谁会吃一半再将另一半继续冷冻呢？"如果在超市狭窄的过道里转上一圈，很快就会理解为什么52%的德国人体重超标，而且还在呈上升趋势。

Fertiggericht Tiefkühlpizza im Supermarkt (picture-alliance/ dpa)

冷冻比萨饼又打折啦

消费保护人士彦图（Gabriele Janthur）说："量太大, 对卡路里的描述不清楚或有所隐瞒。虽然包装盒后面写着卡路里226千卡，但实际上指的是每100克有226千卡的热量! "也就是说，一个约400克的标准冷冻比萨饼，热量就超过1000千卡。

尽管如此，很多发达国家的人仍然无法抗拒冷冻比萨饼这一快餐美食的诱惑。当今世界体重超标的人多于体重不足的人, 所造成的后果是患心血管疾病、脂肪代谢紊乱和糖尿病的风险增加。心脏病发作和中风的可能性也更大, 过早死亡难以避免。

向制造商而不是向消费者亮红灯

达里奥·萨马迪（Dario Sarmadi）想出了一个解决办法。这位"食品观察"（Foodwatch）组织的营养专家认为应该对"含糖饮料的生产商进行某种形式的罚款，以便能够激励他们去研发更健康的食品配方。"

英国从明年4月份开始将实行一项新的措施。 如果饮料含糖量过高，制造商将被要求支付高糖税。"因此, 可口可乐改变了其配方, 减少了饮料中的含糖量。德国联邦政府也应该重视这些问题了。"例如加强对生产商的产品标识的监督。因为"四分之三的儿童食品都太甜、脂肪太多。"

  • Pizza Salami

    德国人最爱什么样的盘中餐？

    比萨饼

    德国人爱比萨饼。14%的受调查者最喜欢比萨饼。至于是餐馆新鲜出炉的比萨饼，还是超市的深冻比萨，人们其实并不在乎。

  • Salat

    德国人最爱什么样的盘中餐？

    沙拉

    15%的受调查者选择了沙拉。这很令人吃惊。在现代餐饮中，沙拉既可以作为配餐，也可以代替主食。德国人健康意识的加强也是沙拉深受欢迎的原因。

  • Meeresfrüchte und Fische

    德国人最爱什么样的盘中餐？

    16%的德国人最喜欢吃鱼。这是一个聪明的决定，因为鱼能够提供许多营养成分。最重要的就是Omega-3 脂肪酸，可以增强免疫力。

  • Gemüse

    德国人最爱什么样的盘中餐？

    蔬菜

    蔬菜也是德国人喜爱的盘中餐。18%的德国人最爱吃蔬菜。许多人希望吃得健康，而蔬菜中的植物精华被认为有益健康，可以预防心血管疾病。

  • Kartoffeln

    德国人最爱什么样的盘中餐？

    土豆

    在德国，土豆是万万不能少的。18%的受调查者最爱吃土豆。土豆营养丰富，既能饱腹，热量又低。不过，德国传统午餐除了土豆、蔬菜外还有大块的肉和鱼。

  • Spaghetti bolognese

    德国人最爱什么样的盘中餐？

    面条

    多达35%的德国人最爱吃意粉等面食，虽然面条热量很高又很容易变成脂肪。德国食品协会公布的数字显示，100克不含蛋的粗小麦面条热量高达154卡路里。配上调味汁，热量就更高，也更能饱腹。

  • 13.01.2016 DW fit und gesund Fleisch

    德国人最爱什么样的盘中餐？

    最爱肉食

    德国人最喜欢的食品还是肉食。83%的受调查者经常吃肉，包括猪排、牛排、鸡等等。47%的德国男性经常吃肉，而经常吃肉的女性只占22%。


尤其重要的是， 德国也应该为食品生产引入红黄绿标签系统: 红色表示食品的脂肪、糖和盐的含量极高。黄色表示其含量尚在可接受的范围内。绿色则表明含量不高，属于健康产品。然而，该建议遭到欧盟议会的否决。营养专家萨马迪说："尽管如此，克罗克内女士（Julia Klöckner，德国农业和消费者保护部长）仍然可以在德国引入一个可自愿接受监督的红黄绿标签制"。萨马迪还告诫人们不要让生产商自打标签。萨马迪列举了知名品牌Nutella的产品说明为例指出："Nutella的含油和含糖量高达90%，但是产品标签用的不是红色而是黄色。"这是生产商们惯用的办法:标注的是一个很小单位分量里的所含的糖、盐、脂肪成分。

  • Bildergalerie Zucker Hand greift Süsses

    食糖过量结出的“十大苦果 ”

    能让人成瘾！

    至少在对肥胖人群的检查中显示，高热量会刺激大脑释放多巴胺而让人上瘾，其在大脑中成瘾的途径与烟、酒类似。人们可以进行自我检测：比如10天不喝含糖饮料和食物。如果戒糖1到2天后出现头疼、烦躁不安和强烈的食糖欲望，说明已出现断瘾症状！

  • Bildergalerie Zucker dicker Mann

    食糖过量结出的“十大苦果 ”

    可引发肥胖！

    糖类物质在人体内能以2到5倍的速度转化成脂肪。也就是说，糖可以直接转化为脂肪。此外，人体摄入的果糖类物质也通过肝脏代谢。过量使用容易导致脂肪肝。另一方面，食糖过量还可能导致胰岛素抵抗，最终换上2型糖尿病。一种终身疾病。

  • Bildergalerie Zucker schlechte Stimmung

    食糖过量结出的“十大苦果 ”

    影响人的心情！

    少量糖可帮助人体合成血清素，让人释放好心情，但若是过量则可能导致抑郁和焦虑。血糖水平的突然变化会带来烦躁和情绪波动，使人紧张或喜怒无常。

  • Bildergalerie Zucker Frauen mit Falten

    食糖过量结出的“十大苦果 ”

    加速衰老速度！

    皮肤组织的糖化会使人看起来更老。糖分子附着在胶原纤维上，导致胶原纤维硬化，失去固有弹性。糖化毒素积累在体内，导致细胞更快速的衰老。皮肤容易松弛，看起来比实际年龄要老。

  • Bildergalerie Zucker Darm

    食糖过量结出的“十大苦果 ”

    可摧毁正常的肠道菌群！

    健康的倡导菌群有助于肠道的消化，防止有害细菌。但肠道内积累越多的糖分，越容易引起致病性后果。真菌和寄生虫喜欢肠道内的糖分。食糖过量也容易引起腹胀、便秘和腹泻。

  • Bildergalerie Zucker agressive Kinder

    食糖过量结出的“十大苦果 ”

    易唤起攻击性！

    食糖过量的人极有可能有过激行为。我们也知道，爱吃糖的孩子有所谓的多动症：食糖摄入增加可降低人的集中力，始终处于活跃状态，坐不住。因此儿童尤其在校期间应吃不含糖食物。

  • Ekel Schnupfen

    食糖过量结出的“十大苦果 ”

    削弱人体免疫系统！

    食用过多糖能削弱人体免疫力。在摄入过多糖分不久，就会降低人体40%的免疫力，使白细胞内维生素C含量减少。白细胞能帮助人体对抗病毒和细菌。

  • Bildergalerie Zucker Alzheimer

    食糖过量结出的“十大苦果 ”

    老年痴呆的危险因子！

    阿尔茨海默症俗称老年痴呆。研究表明，过量食糖会使阿尔茨海默症的发病危险增加。2013年发表的一项研究报告显示，胰岛素抵抗和高血糖增加神经退行性疾病的风险。

  • Bildergalerie Zucker Krebszellengrafik

    食糖过量结出的“十大苦果 ”

    增加患癌风险！

    肿瘤细胞需要大量的糖帮助其繁殖。一个由国际医学专家团队组成的，由美国哈佛医学院Lewis Cantley教授领导的小组研究了，糖在肿瘤细胞的形成中发挥的作用。这位生活学家建议，饮食中能少吃，就尽量少吃糖。

  • Bildergalerie Zucker Frau kann sich nichts merken

    食糖过量结出的“十大苦果 ”

    让人变得愚钝！

    过多的糖会损伤人的记忆力。柏林人查里特（Charité）的一项研究显示，升高的血糖水平降低可降低人类大脑海马区的记忆功能。


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全球3成人太胖 德国半数成年人肥胖

体重过高的人，患心脏、血管疾患的几率更高，在以瘦为美的主流审美观社会里也“不吃香”。 (29.05.2014)  

德国人越来越胖

研究人员发现，在德国53%的女性和67%的男性都属于体重超重。从超重到肥胖的路程可能只有一步之遥。肥胖本身不但会给人带来很多负担，同时还会引发多种其它疾病。 (07.07.2012)  

专家警告：全球“小胖子”激增

一份研究报告显示，40年来，肥胖青少年数量翻了１０番。大洲洋地区、美国和澳大利亚等国家的情况尤为严重。 (12.10.2017)  

能量饮料——儿童的大敌

据世界卫生组织公布的消息，截至2025年，全球肥胖儿童将超过7000万。 导致儿童过度肥胖的原因是食用过多的糖和咖啡因。然而肥胖并非唯一的后果。 (30.09.2018)  

你为什么不应该多吃糖

很多人爱吃糖，糟糕的是它并不健康。下面，我们为您列举了糖的“八宗罪”。 (18.06.2016)  

德国人最爱什么样的盘中餐？

德国人最爱吃什么？德国联邦食品及农业部委托Forsa民意调查机构就此进行了一项调查，并公布了2016年食品报告。调查结果令人吃惊。 (14.01.2016)  

食糖过量结出的“十大苦果 ”

世界范围内的食糖消费有所增加，造成的后果是可怕的健康问题。世界卫生组织警告，“糖尿病将成为全球流行病”。肥胖和糖尿病患者将急剧增加。 (17.04.2015)  

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