（德国之声中文网）体型臃肿是一半德国人的苦恼。然而铺着香肠奶酪、分量大却价格极其便宜的比萨饼又是如此的诱发食欲，挑战味觉神经。最终这种冷冻快餐还是被装进购物车。回到家放入烤箱或者微波炉，很快就有了盘中餐。可以说吃太多冷冻比萨饼是一半德国人都有的问题。

消费者保护人士彦图（Gabriele Janthur）说："这样的一个比萨饼,尤其是如果饼的边缘还额外卷上了一圈奶酪, 实际上是一个成年人吃两顿的饭量。半个比萨饼就足够一顿饭的热量了。然而，谁会吃一半再将另一半继续冷冻呢？"如果在超市狭窄的过道里转上一圈，很快就会理解为什么52%的德国人体重超标，而且还在呈上升趋势。

冷冻比萨饼又打折啦

消费保护人士彦图（Gabriele Janthur）说："量太大, 对卡路里的描述不清楚或有所隐瞒。虽然包装盒后面写着卡路里226千卡，但实际上指的是每100克有226千卡的热量! "也就是说，一个约400克的标准冷冻比萨饼，热量就超过1000千卡。

尽管如此，很多发达国家的人仍然无法抗拒冷冻比萨饼这一快餐美食的诱惑。当今世界体重超标的人多于体重不足的人, 所造成的后果是患心血管疾病、脂肪代谢紊乱和糖尿病的风险增加。心脏病发作和中风的可能性也更大, 过早死亡难以避免。

向制造商而不是向消费者亮红灯

达里奥·萨马迪（Dario Sarmadi）想出了一个解决办法。这位"食品观察"（Foodwatch）组织的营养专家认为应该对"含糖饮料的生产商进行某种形式的罚款，以便能够激励他们去研发更健康的食品配方。"

英国从明年4月份开始将实行一项新的措施。 如果饮料含糖量过高，制造商将被要求支付高糖税。"因此, 可口可乐改变了其配方, 减少了饮料中的含糖量。德国联邦政府也应该重视这些问题了。"例如加强对生产商的产品标识的监督。因为"四分之三的儿童食品都太甜、脂肪太多。"

德国人最爱什么样的盘中餐？ 比萨饼 德国人爱比萨饼。14%的受调查者最喜欢比萨饼。至于是餐馆新鲜出炉的比萨饼，还是超市的深冻比萨，人们其实并不在乎。

德国人最爱什么样的盘中餐？ 沙拉 15%的受调查者选择了沙拉。这很令人吃惊。在现代餐饮中，沙拉既可以作为配餐，也可以代替主食。德国人健康意识的加强也是沙拉深受欢迎的原因。

德国人最爱什么样的盘中餐？ 鱼 16%的德国人最喜欢吃鱼。这是一个聪明的决定，因为鱼能够提供许多营养成分。最重要的就是Omega-3 脂肪酸，可以增强免疫力。

德国人最爱什么样的盘中餐？ 蔬菜 蔬菜也是德国人喜爱的盘中餐。18%的德国人最爱吃蔬菜。许多人希望吃得健康，而蔬菜中的植物精华被认为有益健康，可以预防心血管疾病。

德国人最爱什么样的盘中餐？ 土豆 在德国，土豆是万万不能少的。18%的受调查者最爱吃土豆。土豆营养丰富，既能饱腹，热量又低。不过，德国传统午餐除了土豆、蔬菜外还有大块的肉和鱼。

德国人最爱什么样的盘中餐？ 面条 多达35%的德国人最爱吃意粉等面食，虽然面条热量很高又很容易变成脂肪。德国食品协会公布的数字显示，100克不含蛋的粗小麦面条热量高达154卡路里。配上调味汁，热量就更高，也更能饱腹。

德国人最爱什么样的盘中餐？ 最爱肉食 德国人最喜欢的食品还是肉食。83%的受调查者经常吃肉，包括猪排、牛排、鸡等等。47%的德国男性经常吃肉，而经常吃肉的女性只占22%。



尤其重要的是， 德国也应该为食品生产引入红黄绿标签系统: 红色表示食品的脂肪、糖和盐的含量极高。黄色表示其含量尚在可接受的范围内。绿色则表明含量不高，属于健康产品。然而，该建议遭到欧盟议会的否决。营养专家萨马迪说："尽管如此，克罗克内女士（Julia Klöckner，德国农业和消费者保护部长）仍然可以在德国引入一个可自愿接受监督的红黄绿标签制"。萨马迪还告诫人们不要让生产商自打标签。萨马迪列举了知名品牌Nutella的产品说明为例指出："Nutella的含油和含糖量高达90%，但是产品标签用的不是红色而是黄色。"这是生产商们惯用的办法:标注的是一个很小单位分量里的所含的糖、盐、脂肪成分。