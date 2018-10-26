德国人在伊斯坦布尔被判多年监禁

（德国之声中文网）一家土耳其法院判处自3月以来一直被关押在土耳其的帕特里克·K6年零3个月的监禁。据联邦外交部发言人在柏林证实，法官认定这名来自吉森的德国人是恐怖组织成员。他表示这名男子将会受到德国领事馆的关照。

据帕特里克·K.的律师比尔基（Hüseyin Bilgi）向德新社说，现年29岁的帕特里克·K.因进入土耳其军事禁区，因此另外被判1年零8个月的监禁。但是这个刑罚可以缓期执行。律师比尔基说，他将对判决提出上诉。

帕特里克·K在土耳其东部埃拉泽省的一所监狱里被关押了超过8个月。在土耳其东南部锡尔纳克省的庭审中，他以视频方式受审。大约3周前进行的第二次审判时间不到1小时。据土耳其安纳多卢通讯社的报道，帕特里克·K 3月份在土耳其与叙利亚接壤的边境地区被逮捕。而且伊拉克边境也在附近。

德国与土耳其的关系为什么越走越凉？ 波默曼丑闻 2016年3月31日，埃尔多安因“诽谤诗土耳其领导人”之名起诉德国政治讽刺艺人波默曼 （Jan Böhmermann， 图右），当年10月4日，德国检察院撤销该案，不过，这个案子在德土两国的外交关系上刻下深深的伤痕，至今还未愈合。

德国与土耳其的关系为什么越走越凉？ 德国联邦议院通过1915年亚美尼亚种族屠杀决议 2016年6月2日，德国联邦议院全体通过了以上议案，该决议谴责土耳其前身、当年的奥斯曼政权对亚美尼亚民族犯有种族屠杀罪。安卡拉政府迅即对此作出反应，不仅召回驻柏林大使，土耳其在德国社区在多个城市举行了抗议活动。此前，土耳其政府对使用“种族屠杀”这一字眼描述当年的事件多次提出批评。安卡拉还认为，当年被屠杀的人数被认为夸大，受害者当中也包括土耳其穆斯林人。

德国与土耳其的关系为什么越走越凉？ 未遂政变后德土关系更紧张 2016年7月15日，土耳其发生矛头直指埃尔多安政权的未遂军事政变。安卡拉指责柏林对该事件的态度不够明朗，对打击海外“葛兰运动”势力不予配合。埃尔多安认为，葛兰运动是该次政变的幕后推手。

德国与土耳其的关系为什么越走越凉？ 德国批评“大清洗”行动 未遂政变发生后，土耳其政府开始对军队和司法机关进行大清洗，逮捕数千人。后来，清洗扩大到整个公营部门，包括大学的工作人员和讲师教授。德国政界批评这一肆意逮捕的镇压行为。土耳其外交官、学者以及军人纷纷逃往国外，很多人在德国申请政治避难。

德国与土耳其的关系为什么越走越凉？ 库尔德人在科隆举行示威 居住在德国的库尔德人在科隆市举行多次声势浩大的抗议安卡拉镇压的示威活动。他们呼吁释放关押数十年之后的库尔德工人党领袖奥贾兰（Abdullah Ocalan），但“库尔德工人党”在土耳其政府眼里是“恐怖组织”，该组织在德国也是被禁止的。安卡拉认为，柏林没有尽最大努力阻止库尔德工人党的活动。

德国与土耳其的关系为什么越走越凉？ 土耳其逮捕德国人 2017年2月14日，《世界报》记者于切尔（Deniz Yücel）在土耳其被逮捕。在那里被抓的其他德国籍人士还包括记者土露（Mesale Tolu）以及人权活动家施托伊特纳（Peter Steudtner）。柏林方面认为i，这一系列逮捕均出于“政治动机”。安卡拉则指责他们支持恐怖组织。目前三人均已回到德国，但他们的案子仍在等候审理。

德国与土耳其的关系为什么越走越凉？ 不准土耳其官员在德搞拉票集会 2017年3月，德国一些基层地区阻止土耳其部长为即将到来的修宪作宣传拉票活动。修宪旨在让埃尔多安总统获得更大的权力。土耳其总统于是指责德国使用“纳粹伎俩”对待在德土耳其人以及到访的土耳其议员。德国立即回应土耳其，认为“纳粹”说法不仅过分，而且越界。

德国与土耳其的关系为什么越走越凉？ 间谍活动 2017年3月30日，德国谴责土耳其情报人员监视数百名生活在德国的葛兰运动的支持者，以及200多个同该运动有牵连的机构和学校。有土耳其避难申请者指责说，德国移民局内有官员将信息透露给土耳其亲政府的报纸。

德国与土耳其的关系为什么越走越凉？ 不要选“土耳其的敌人” 2017年8月18日，埃尔多安总统称德国的3大主要政党是“土耳其的敌人”，呼吁在德土耳其裔公民在当年9月议会大选时不要投它们的票。这3大党是基民盟、社民党和绿党。默克尔则称，埃尔多安“操纵”德国大选。

德国与土耳其的关系为什么越走越凉？ 默克尔不同意土耳其入盟 2017年9月4日，德国总理默克尔在一次竞选辩论时说，她不认为土耳其应成为欧盟一员，并且将同欧盟其他领导人探讨如何终止安卡拉入盟进程。当年10月，她对一个削减土耳其前期入盟基金的动议投了赞同票。

德国与土耳其的关系为什么越走越凉？ 土耳其军队在阿福林展开进攻 2018年1月20日，土耳其军方联合叙利亚反对派向阿福林市库尔德人控制区实施了“橄榄枝行动”。德国政界批评该军事行动，在德库尔德人为此发动多次抗议示威。

德国与土耳其的关系为什么越走越凉？ 记者于切尔出狱了！ 2018年2月16日，在被无审判监禁了一年多之后，拥有德土双重国籍的德国记者于切尔获得释放。根据土耳其国家媒体，于切尔“取保候审”，检方因“宣传恐怖罪”和煽动罪要求判处于切尔18年有期徒刑。 作者: Rebecca Staudenmaier



土耳其检察院指控来自黑森州的帕特里克·K是卷入叙利亚内战的库尔德民兵组织--人民保卫军（YPG）的成员。在土耳其，该组织被定义为恐怖组织。据帕特里克·K的家人说，他去土耳其只是为了度假徒步旅行。

安卡拉与柏林之间关系颇僵

去年发生的一系列逮捕德国公民事件导致柏林与安卡拉之间的关系发生严重危机。包括《世界报》通讯员于切尔（Deniz Yücel）和人权活动家施托伊特纳（Peter Steudtner）在内的多名德国人经过审查年初重新获释之后，两国关系稍稍缓和。然而出于"政治原因"始终还有5名德国人被土耳其监禁。联邦政府多次强调，只要他们不被释放，两国之间就不会恢复正常关系。

联邦经济部长阿尔特迈尔（Peter Altmaier）目前正在安卡拉主持德国-土耳其能源论坛开幕式。阿尔特迈尔在土耳其首都安卡拉表示，两国都可以在向可再生能源转型的过程中发挥主导作用。据称，阿尔特迈尔此前担任联邦总理府部长一职时，曾在幕后为施托伊特纳的重新获释发挥了关键作用。

李京慧/凝炼 (德新社)