德国人口创新高 增幅趋缓

（德国之声中文网）居住在德国的人口越来越多，但人口增长的速度在放慢。根据德国联邦统计局的初步统计，与2018年年底相比，2019年年底德国人口增加了大约20万人。位于威斯巴登的德国联邦统计局周五（1月17日）公布消息说，去年年底德国人口达到8320万，创历史新高。

"然而，人口增长幅度明显低于2013年到2018年这一阶段的增长。 "2012年人口增长幅度也很小，与现在的涨幅近似。移民是导致德国人口增长的主要原因。据联邦统计局公布的消息，"如果不是因为接纳了移民，德国从1972年就开始人口下降。因为从那时起德国的人口死亡率开始高于出生率。"

根据联邦统计局的估算，2019年德国有77万至79万名婴儿出生，与此同时有92万至94万人离世。因此2019年人口"赤字"在13万至17万之间。2018年的这一数字为167400人。

据估计，2019年移民德国的人口比离开德国的人口多30万至35万人。而2018年移居德国的人数比离开德国移居国外者多出399700人。在经历了移民大规模涌入的2015年之后，移民德国的人数已经连续4年呈下降趋势。

马克斯·普朗克人口研究所的赖尔希（Mathias Lerch）认为，移民增长放缓的原因是在2015年难民大量涌入的"非正常年"结束之后，移民情况重新恢复到正常的水平。赖尔希认为德国现在接纳移民"非常必要"。这位人口问题专家在观察了劳动市场的情况之后表示，他认为从长期来看，德国需要提高人口出生率，但需要有政策上的支持。赖尔希说，提高居民的社会和经济地位，例如提高人均寿命或者受教育水平，比纯粹的人口增长更为重要。

联邦统计局在对截至2019年10月底的出生和死亡以及截至2019年9月底的移民迁入和迁出的数据进行了分析的基础上，做出了人口增长预测。剩余月份的数据也根据时间序列分析的原则被计算在内。最终统计结果要到夏季才能公布。

中国：人口达14亿 新出生率为70年来最低

值得一提的是，中国国家国家统计局也于本周五（1月17日）公布，截至2019年末，中国大陆总人口突破14亿人。与此同时，2019年新出生人口创1949年建国以来的最低，只有1465万人（相当于10.48‰的出生率）。

中国媒体第一财经援引人口问题专家称，按照2019年的出生率推算，中国总和生育率已低于1.5这个（意味着低生育水平的）临界点，在这个生育水平上，"人口负增长极有可能在2025年左右出现"。

李京慧/叶宣（德新社、路透社）