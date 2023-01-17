德国人口创历史新高 主要增长来自移民

（德国之声中文网）根据联邦统计署周四公布的数据，截至2022年底，德国人口总量达到创纪录的8430万。造成人口增长的主要因素是移民。

联邦统计署在一份声明中指出：“这是有记录以来，德国在年末统计常住人口时得到的最高数字。”根据初步估计，作为欧盟人口最多的国家，德国在过去一年增加了110万居民。

净移民数量创纪录

联邦统计署分析指出，人口的强劲增长主要是由创纪录的净移民数量造成。净移民是指一定时期内移居到国外的移民总数和移居到国内的移民数量之间的差值。

据估计，在2022年，来到德国的移民人数比移居国外的人数多出了142万到145万。

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在来到德国的新移民当中，绝大多数是逃离战争的乌克兰人，不过来自其它地方的移民数量也有“明显增加”。联邦统计署表示，2022年的净移民数量比2021年高出四倍多，也创下了有记录以来的最高水平。

与此同时，德国新生儿出生人数减少，死亡人数有所增加。与2021年相比，去年出生的新生儿数量减少了7%，估计在73.5万到74.5万之间。

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2022年全德国一共有106万人死亡，这比前一年增加了4%。

（德新社、天主教通讯社、路透社）

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