德国人初婚年龄创记录

（德国之声中文网）联邦统计署周四发表的数据显示，2022年，女性初婚平均年龄为32.6岁，男性则为35.1岁。男女双方的初婚年龄都打破了历史记录。同20年前相比，德国人初次结婚的年龄几乎推后了四年，而在这20年当中，新婚夫妇间的平均年龄差距则从3岁降到了2.5岁。

德国联邦统计署的数据显示，2022年，全德共有60万9800人首次结婚。这些登入婚姻殿堂的人当中，36%的人当时年龄不足30岁，而二十年前，三十岁以下组的占比还曾为52%。相比之下，中高年龄段的人结婚的兴趣显然更高：2022年初次结婚的人当中，40至49岁占比大约为10%，20年前的这一比例则不足6%。五十岁以上才首次结婚的人占比增幅更大，过去20年间，从1%提升到了7%。

联邦统计署表示，晚婚的大趋势同德国人口年龄构成的变化有直接关系：五十岁以上的人在德国总人口中的占比已经2002年的36%增加至45%。

2022年，总共有78万1千人结婚，其中初婚者的比例为78%，另外20%的人有过离异经历，另有1%的则是丧偶后再婚。同性婚姻的占比为3%。

截至2022年底，德国已婚或已经注册生活伴侣关系的人口为3460万，占成年人口的49%。其中65岁至69岁年龄组中，已组建家庭者的占比最高，为68%。2017年10月通过相关法律后，同性伴侣也可以正式结婚，此前，他们只能注册生活伴侣关系。

首次结婚时平均年龄提升的同时，男女离婚时的平均年龄也创下新高：女性离婚时的平均年龄为44.7岁，男性则为47.8岁，这比20年前离婚平均年龄分别提高了5.8岁和6.2岁。2022年， 德国人婚姻的平均存续时长为15.1年，2002年时则为12.9年。2022年，共有13万7000对夫妇宣布离婚。联邦统计署表示，从2012年以来，离婚案例总体呈现下降趋势。

（德新社）

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