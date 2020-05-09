德国人今夏能否去度假？

（德国之声中文网）即便不去远的地方，去附近郊游仍是不少德国人如今难得的放松身心的选择。德国一些联邦州也计划逐步恢复餐饮业的运营，开始的时间在5月9日-22日之间。至于民宿、宾馆或者露营车停车场的开放，预计也将在德国北部海岸以及风景秀丽著称的巴伐利亚州落实，时间是在5月的下半个月。
在巴伐利亚州，宾馆将从5月30日起允许对游客开放。州长索德（Markus Söder）强调说："但是没有桑拿、美容、游泳池，并且要制定严格的卫生方案。"
阿尔卑斯山麓的新天鹅堡
在该州，能让顾客露天就餐的饭店将从5月18日开放，其中也包括盛夏备受欢迎的户外啤酒园。不过，索德说，啤酒园仅允许开到晚八点。至于餐馆的室内区域则要在5月25日以后开放，并且要保持餐桌距离。
而在北部海岸的梅克伦堡-前波莫瑞州，宾馆将从5月18日接待本州的居民。5月25日后，也将对其它联邦州的宾客开放。不过，初步接待宾客的人数不应超过满员的六成。饭店则自5月9日起开放，也要满足"不超过六成"的规定。此外，还要求顾客事先预定，每桌不超过6人，陌生人之间间距不得小于1.5米，服务人员要戴口罩，但客人不必。
博登湖畔的林岛
至于该州共计200多个露营车停车场，则只需要确保车或帐篷之间有足够大的距离。卫浴设施也要达标。
下萨克森州也推出类似的放松措施。自5月25日起，宾馆、青年旅舍将对游客开放。不过，接待人数也要减少。此外，房间要空七天，才能入住下一波客人。
6月份德国也有一些公众假日，比如圣灵降临节。在石荷州，该州经济部长的计划是，在那前后可能会允许宾馆重新开放。州政府预计近期将作出具体决议。
德国旅游专员：建议国内游
对不少德国人来说，去西班牙马略卡岛或者地中海沿岸度假，是往年夏日的常见行程。不过，德国政界建议，今年还是在本国旅游。德国政府旅游业专员巴莱斯（Thomas Bareiß）对《每日镜报》表示："德国大的很。只要有点创意，今夏准能找到一个没去过的美丽度假地点。"
巴莱斯对于欧盟境内的出游，表态也比过去稍稍乐观了一点。他说，尽管出远门恐怕还是不可能，但去马略卡岛或者希腊，或许可以想像。"如果那里几乎没有新感染病例，并且医疗条件正常，或许也可以考虑去那里度假。"他说，德国已经在与邻国展开商讨。
奥地利和克罗地亚已宣布，准备迎接德国游客，并采取必要的防护措施。希腊希望在7月1日起就能接待游客，如果一切顺利的话。疫情严重的国家--意大利、西班牙和法国还不太清楚何时会放松对旅游业的限制。
不过，比如的约一万家宾馆业主，许多人不知道恢复营业会不会入不敷出。因为根据规定，必须雇佣更多的人手来保持卫生和提供服务。与此同时，因为必须遵守人际距离的规定，他们可能也只能接待更少的客人。许多细节现在还不清楚，包括一个房间里允许有多少人。
雅典的传染病学教授斯普萨斯（Nikolaos Sipsas）表示，即便今年夏天真地恢复旅游业，也不会再像往年那样沙滩上人挤人。"幸好我们在希腊有好几千公里的沙滩。所以到处都能保持距离。"无论如何，在希腊，即便10月还温度宜人。
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疫情冲击–人烟稀少的旅游名胜
德国: 慕尼黑，玛利亚广场
玛利亚广场位置慕尼黑市政厅前方，就如一个露天剧场。通常，大量好奇的游客都会站在市政厅的瞭望塔前，塔前的钟琴会以悦耳的铃声使16世纪时的两个小故事重现。现在只有警察在这执行宵禁。
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意大利: 罗马，西班牙阶梯
在永恒之城－罗马的众多景点中，西班牙阶梯位于破船喷泉后方。喷泉的驳船形状使人想起了另一场灾难－1598的洪灾。喷泉中细水长流，而阶梯却是人烟稀少。
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疫情冲击–人烟稀少的旅游名胜
西班牙: 巴塞罗那，兰布拉大道
直至最近, 兰布拉大道一直是拍摄车水马龙、游客摩肩接踵的好地方，甚至引发关于"过度旅游"的热烈讨论。目前在巴塞罗那的主要购物街上，只有几只鸽子在春日下四处踱步。
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疫情冲击–人烟稀少的旅游名胜
法国: 巴黎，香榭丽舍大街
巴黎的林荫大道，这座城市的主要动脉，似乎时间也静止了。孤独的凯旋门，远处只有几辆车，交通灯亮出红色。
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疫情冲击–人烟稀少的旅游名胜
英国: 伦敦，塔桥
看起来泰晤士河比往日要平静。没有游船，亦没有游客。目前，只有少量行人和车辆在塔桥上过河。
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疫情冲击–人烟稀少的旅游名胜
土耳其: 伊斯坦布尔，圣索菲亚大教堂
圣索菲亚大教堂前面的广场平日像一个市集，有成千上万的游客和过往的商人。这些天来，人们能看到的只是古代世界上最古老的建筑之一。建于六世纪的这座独一无二的圆顶大教堂正等待再次绽放其魅力。
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疫情冲击–人烟稀少的旅游名胜
俄罗斯: 莫斯科，特维尔大街
彼得大帝进入莫斯科时所使用的其中一条主要大道，之后特维尔大街的宽阔林荫大道也被用于大型阅兵。2020年春，消毒车队占据了这景点。
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疫情冲击–人烟稀少的旅游名胜
埃及: 吉萨金字塔
目前只有消毒人员可以"参观"法老王的陵墓。而此举是否有助赢得旅客的信心还有待观察。吉萨金字塔在历史上曾经历了不同的危机。
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疫情冲击–人烟稀少的旅游名胜
沙特阿拉伯：麦加，大清真寺
麦加被虔诚的穆斯林视为最重要的朝圣地之一。每年会有300万信徒到访。但从今年4月2日起，麦加便实施宵禁。以往，这里会有数以十万计的信众，现在只有穿着防护衣的人对围绕卡巴天房的椭圆形区域进行消毒。
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疫情冲击–人烟稀少的旅游名胜
印度：阿格拉，泰姬陵
世界不少的历史文化遗迹现在都被军事力量保护起来。甚至在印度的泰姬陵，一座爱情纪念碑，士兵们也时刻保持警惕，以防止人群在此聚集。
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疫情冲击–人烟稀少的旅游名胜
美国: 纽约，时代广场
不少被视为世界中心的地方如今就像鬼城一样，如纽约的时代广场。这里的一切如处于时间静止状态，陷入无尽的等待。没有行人的人行道，红绿灯前没有车辆，没有顾客的商店。即便在这座号称永不沉睡的城市里，一切都已经不再是原来的样子。
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疫情冲击–人烟稀少的旅游名胜
美国: 新奥尔良，波旁大街
空无一人的波旁大街犹如关于”疫情加速“的警示。人们认为疫情不会影响到他们，于是狂欢节庆典照常进行。新冠病毒于是在这里肆意蔓延。
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疫情冲击–人烟稀少的旅游名胜
巴西: 里约热内卢，科帕卡瓦纳
宽阔的海滩，湛蓝的大海，里约热内卢的轮廓。即使是巴西的科帕卡瓦纳看起来也停转了，尽管它本是世界上最热闹的休闲胜地之一。只有来自大西洋恬静温柔的浪花标志着一切仍在运转。这意境就如一首著名的巴萨诺瓦乐曲: 不再忧郁（Chega de Saudade）。
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疫情冲击–人烟稀少的旅游名胜
澳洲: 悉尼，歌剧院
澳洲的标志性建筑前空无一人。悉尼歌剧院也提醒我们应待在家里。剧院大门紧闭，直到另行通知，但每周都有馆藏资料的直播和录音节目，以数字方式将音乐传递给社会大众。
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疫情冲击–人烟稀少的旅游名胜
中国: 长城
在经过两个月的关闭后，3月末长城部份地段重新开放。一张寄予希望的照片: 那里可以，也一定会迎来旅游业的重生!
作者: Andreas Kirchhoff
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思想旅行：11本书带您环球游
威廉·菲尼根（William Finnegan）：《野蛮的日子：冲浪生活》（Barbarian Days: A Surfing Life）
这是喜欢冲浪的这位作家的自传，将读者从加利福尼亚太平洋海岸经由夏威夷一直带至澳大利亚。2016年获得普利策奖的菲尼根，成功地描绘了大洋令人惊怵但痴迷的魅力。总在路途上，寻求最完美的波浪。
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思想旅行：11本书带您环球游
约瑟夫·冯·艾兴多夫（Joseph von Eichendorf）：《一个无用人的生涯》（Aus dem Leben eines Taugnichts）
1826年问世的这部中篇小说讲述了一个耽于幻想，对任何事情都漫不经意的青年的故事。为让儿子将来有点儿出息，父亲放他出门去闯荡世界。在最终抵达意大利的旅途上，这位年轻人显示出，他其实是颇有创意的生活艺术家。以今天的说法，此书乃是典型的背包游故事。
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思想旅行：11本书带您环球游
卡尔·麦（Karl May）: 《东方系列》（Der Orientzyklus）
经由卡尔·麦的旅行小说，我发现了这个世界！在六卷本《东方系列》中，主人公卡拉·本·奈姆西（Kara Ben Nemsi）经历了从撒哈拉到巴尔干的众多令人难以置信的冒险。本图显示的是位于阿尔巴尼亚的Osum峡谷。其实，卡尔·麦本人根本就没有任何相关经历。——无所谓啦。我也跟着他闯入了荒蛮的西部。
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思想旅行：11本书带您环球游
阿里·沙维特（Ari Shavit）：《我的应许之地》（My promised land）
沙维特以非常个性化的风格讲述了他的家乡以色列的故事。自建立起，这个国家的生存就受到威胁。他以惊心动魄的笔调将历史事实同自身经历编织在一起。我油然生出自己也要出发的冲动，去探访那些地方，认识那些国家和人民，聆听他们的故事。
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思想旅行：11本书带您环球游
玛格丽特·米切尔（Margaret Mitchell）: 《飘》（Gone with the wind）
此书是我纵穿美国南部各州时的最佳读物。由它改编的电影我看过不下十次，但书本身对内战悲剧和南部诸州失败后艰难重建的描述更为深刻。米切尔的这一小说同时是爱情故事和历史长卷。一部真正的消遣作品！
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思想旅行：11本书带您环球游
保罗·科埃略（Paulo Coelho）:《牧羊少年奇幻之旅》（The Alchemist）
追求梦想，矢志不移——这部小说如此教导我。安达卢西亚牧羊少年圣地亚哥（Santiago）一再梦见金字塔脚下有宝藏。他鼓足勇气，走上寻宝之旅。他穿越戈壁，最终来到埃及。一次认识世界和实现梦想的旅程。
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大仲马（Alexandre Dumas）：《三剑客》（Les Trois Mousquetaires）
这部小说以路德维希十三世治下的十七世纪法国为背景。书中主人公从巴黎出发穿越乡间法国直至英国。读后让我不能不产生去巴黎一游的强烈愿望。不过，最让我憧憬的还是那乡村法国，尤其是加斯科尼（Gascogne）。
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思想旅行：11本书带您环球游
大卫·米切尔（David Mitchell）：《雅各布·德佐特的千秋》（The Thousand Autumns of Jacob de Zoet）
日本，1799年，一个半世纪以来与世隔绝。没有人可以出国，没有外人可以进来。长崎（Nagasaki）湾的出岛（Dejima）是通往外部世界的唯一窗口，狡诈商人出入其间。年轻的荷兰人雅各布·德佐特决意在那里寻求自己的幸福。作品描写了他的冒险经历，读者则由此领略一次神秘世界之旅。
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思想旅行：11本书带您环球游
鲁斯蒂·扬（Rusty Youong）: 《前进粉末》（Marching Powder）
此书讲述了一个真人真事：主角试图从玻利维亚走私毒品，在百万人口都市拉巴斯锒铛入狱，不过，他脑筋灵活，买通看守，当上导游，领游客参观他所处的这个疯狂的监狱世界。作者即是游客之一。
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思想旅行：11本书带您环球游
埃莱娜·菲兰特（Elena Ferrante）:（L'amica geniale）
必须承认，此书的重心并非甜蜜的生活，而是那不勒斯的阴暗面、暴力、犯罪和沙文主义。然而，这部那不勒斯传说让我入迷如此，数周时间里，在思想上也来到了那些个事发现场：那不勒斯的狭窄街道、优雅的佛罗伦萨、阳光明媚的伊斯基亚岛。
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思想旅行：11本书带您环球游
鲁茨·塞勒尔（Lutz Seiler）: 《卡鲁索》（Karuso）
阅读此书犹如做一次对前东德最后岁月的时间游，地点是作为逃离者会合地的波罗的海岛屿西登塞（Hiddensee）。整个夏天，小说主人公埃德（Ed）在传统老店克劳斯纳（Klausner ）打工。灯塔脚下的灌木丛，或陡峭海岸下的沙滩，都是理想地点，沉浸于故事的引力之中。
作者: Anne Termèche