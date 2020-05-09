德国人今夏能否去度假？

（德国之声中文网）即便不去远的地方，去附近郊游仍是不少德国人如今难得的放松身心的选择。德国一些联邦州也计划逐步恢复餐饮业的运营，开始的时间在5月9日-22日之间。至于民宿、宾馆或者露营车停车场的开放，预计也将在德国北部海岸以及风景秀丽著称的巴伐利亚州落实，时间是在5月的下半个月。

在巴伐利亚州，宾馆将从5月30日起允许对游客开放。州长索德（Markus Söder）强调说："但是没有桑拿、美容、游泳池，并且要制定严格的卫生方案。"

阿尔卑斯山麓的新天鹅堡

在该州，能让顾客露天就餐的饭店将从5月18日开放，其中也包括盛夏备受欢迎的户外啤酒园。不过，索德说，啤酒园仅允许开到晚八点。至于餐馆的室内区域则要在5月25日以后开放，并且要保持餐桌距离。

而在北部海岸的梅克伦堡-前波莫瑞州，宾馆将从5月18日接待本州的居民。5月25日后，也将对其它联邦州的宾客开放。不过，初步接待宾客的人数不应超过满员的六成。饭店则自5月9日起开放，也要满足"不超过六成"的规定。此外，还要求顾客事先预定，每桌不超过6人，陌生人之间间距不得小于1.5米，服务人员要戴口罩，但客人不必。

博登湖畔的林岛

至于该州共计200多个露营车停车场，则只需要确保车或帐篷之间有足够大的距离。卫浴设施也要达标。

下萨克森州也推出类似的放松措施。自5月25日起，宾馆、青年旅舍将对游客开放。不过，接待人数也要减少。此外，房间要空七天，才能入住下一波客人。

6月份德国也有一些公众假日，比如圣灵降临节。在石荷州，该州经济部长的计划是，在那前后可能会允许宾馆重新开放。州政府预计近期将作出具体决议。

德国旅游专员：建议国内游

对不少德国人来说，去西班牙马略卡岛或者地中海沿岸度假，是往年夏日的常见行程。不过，德国政界建议，今年还是在本国旅游。德国政府旅游业专员巴莱斯（Thomas Bareiß）对《每日镜报》表示："德国大的很。只要有点创意，今夏准能找到一个没去过的美丽度假地点。"

巴莱斯对于欧盟境内的出游，表态也比过去稍稍乐观了一点。他说，尽管出远门恐怕还是不可能，但去马略卡岛或者希腊，或许可以想像。"如果那里几乎没有新感染病例，并且医疗条件正常，或许也可以考虑去那里度假。"他说，德国已经在与邻国展开商讨。

奥地利和克罗地亚已宣布，准备迎接德国游客，并采取必要的防护措施。希腊希望在7月1日起就能接待游客，如果一切顺利的话。疫情严重的国家--意大利、西班牙和法国还不太清楚何时会放松对旅游业的限制。

不过，比如的约一万家宾馆业主，许多人不知道恢复营业会不会入不敷出。因为根据规定，必须雇佣更多的人手来保持卫生和提供服务。与此同时，因为必须遵守人际距离的规定，他们可能也只能接待更少的客人。许多细节现在还不清楚，包括一个房间里允许有多少人。

雅典的传染病学教授斯普萨斯（Nikolaos Sipsas）表示，即便今年夏天真地恢复旅游业，也不会再像往年那样沙滩上人挤人。"幸好我们在希腊有好几千公里的沙滩。所以到处都能保持距离。"无论如何，在希腊，即便10月还温度宜人。

疫情冲击–人烟稀少的旅游名胜 德国: 慕尼黑，玛利亚广场 玛利亚广场位置慕尼黑市政厅前方，就如一个露天剧场。通常，大量好奇的游客都会站在市政厅的瞭望塔前，塔前的钟琴会以悦耳的铃声使16世纪时的两个小故事重现。现在只有警察在这执行宵禁。

疫情冲击–人烟稀少的旅游名胜 意大利: 罗马，西班牙阶梯 在永恒之城－罗马的众多景点中，西班牙阶梯位于破船喷泉后方。喷泉的驳船形状使人想起了另一场灾难－1598的洪灾。喷泉中细水长流，而阶梯却是人烟稀少。

疫情冲击–人烟稀少的旅游名胜 西班牙: 巴塞罗那，兰布拉大道 直至最近, 兰布拉大道一直是拍摄车水马龙、游客摩肩接踵的好地方，甚至引发关于"过度旅游"的热烈讨论。目前在巴塞罗那的主要购物街上，只有几只鸽子在春日下四处踱步。

疫情冲击–人烟稀少的旅游名胜 法国: 巴黎，香榭丽舍大街 巴黎的林荫大道，这座城市的主要动脉，似乎时间也静止了。孤独的凯旋门，远处只有几辆车，交通灯亮出红色。

疫情冲击–人烟稀少的旅游名胜 英国: 伦敦，塔桥 看起来泰晤士河比往日要平静。没有游船，亦没有游客。目前，只有少量行人和车辆在塔桥上过河。

疫情冲击–人烟稀少的旅游名胜 土耳其: 伊斯坦布尔，圣索菲亚大教堂 圣索菲亚大教堂前面的广场平日像一个市集，有成千上万的游客和过往的商人。这些天来，人们能看到的只是古代世界上最古老的建筑之一。建于六世纪的这座独一无二的圆顶大教堂正等待再次绽放其魅力。

疫情冲击–人烟稀少的旅游名胜 俄罗斯: 莫斯科，特维尔大街 彼得大帝进入莫斯科时所使用的其中一条主要大道，之后特维尔大街的宽阔林荫大道也被用于大型阅兵。2020年春，消毒车队占据了这景点。

疫情冲击–人烟稀少的旅游名胜 埃及: 吉萨金字塔 目前只有消毒人员可以"参观"法老王的陵墓。而此举是否有助赢得旅客的信心还有待观察。吉萨金字塔在历史上曾经历了不同的危机。

疫情冲击–人烟稀少的旅游名胜 沙特阿拉伯：麦加，大清真寺 麦加被虔诚的穆斯林视为最重要的朝圣地之一。每年会有300万信徒到访。但从今年4月2日起，麦加便实施宵禁。以往，这里会有数以十万计的信众，现在只有穿着防护衣的人对围绕卡巴天房的椭圆形区域进行消毒。

疫情冲击–人烟稀少的旅游名胜 印度：阿格拉，泰姬陵 世界不少的历史文化遗迹现在都被军事力量保护起来。甚至在印度的泰姬陵，一座爱情纪念碑，士兵们也时刻保持警惕，以防止人群在此聚集。

疫情冲击–人烟稀少的旅游名胜 美国: 纽约，时代广场 不少被视为世界中心的地方如今就像鬼城一样，如纽约的时代广场。这里的一切如处于时间静止状态，陷入无尽的等待。没有行人的人行道，红绿灯前没有车辆，没有顾客的商店。即便在这座号称永不沉睡的城市里，一切都已经不再是原来的样子。

疫情冲击–人烟稀少的旅游名胜 美国: 新奥尔良，波旁大街 空无一人的波旁大街犹如关于”疫情加速“的警示。人们认为疫情不会影响到他们，于是狂欢节庆典照常进行。新冠病毒于是在这里肆意蔓延。

疫情冲击–人烟稀少的旅游名胜 巴西: 里约热内卢，科帕卡瓦纳 宽阔的海滩，湛蓝的大海，里约热内卢的轮廓。即使是巴西的科帕卡瓦纳看起来也停转了，尽管它本是世界上最热闹的休闲胜地之一。只有来自大西洋恬静温柔的浪花标志着一切仍在运转。这意境就如一首著名的巴萨诺瓦乐曲: 不再忧郁（Chega de Saudade）。

疫情冲击–人烟稀少的旅游名胜 澳洲: 悉尼，歌剧院 澳洲的标志性建筑前空无一人。悉尼歌剧院也提醒我们应待在家里。剧院大门紧闭，直到另行通知，但每周都有馆藏资料的直播和录音节目，以数字方式将音乐传递给社会大众。

疫情冲击–人烟稀少的旅游名胜 中国: 长城 在经过两个月的关闭后，3月末长城部份地段重新开放。一张寄予希望的照片: 那里可以，也一定会迎来旅游业的重生! 作者: Andreas Kirchhoff

