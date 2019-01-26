 德国人亲华疏美 都是特朗普的错？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 09.02.2019

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时政风云

德国人亲华疏美 都是特朗普的错？

特朗普出任美国总统两年有余，大西洋两岸的互信关系不断受到销蚀。根据德国一民调机构的最新调查，近半德国人都认为，如今的中国是比美国更为靠谱的伙伴。总共5000名受访者中，85%的人对德美关系持负面评价。

USA China Wirtschaftsdialog Symbolbild (Reuters)

美国和中国，德国人想站哪一边？

（德国之声中文网）这项调研是由传统亲美的德国"大西洋桥梁协会"与民调机构Civey共同进行的。在分党派统计中，研究者发现，只有右翼的德国选项党(AfD）选民对德美关系的评价稍高（持正面评价者占18.2%），其余各主要德国政党的支持者对德美关系都持相当负面的看法(低于12%）。

超过一半的受访者（57.6%）希望，德国能够进一步疏远美国；只有13%的人希望能够进一步亲近美国。而在与中国作对比时，高达42.3%的德国人认为，中国是比美国更靠谱的伙伴；在分党派统计中，左翼党选民持该观点的人最高（56.3%），德国选项党选民持该看法的人相对最少（31.6%）。

DW.COM

德中之间的人权对话步履艰难，经济关系停滞不前。德国要想以自信的姿态与北京打交道，就需要对未来高科技进行战略投资。 (15.11.2018)

谁能想到，如今，政治最让德国人担忧？一项最新调查结果显示，德国人已经不再像2017年那样，最畏惧恐怖主义，对经济的担忧也已减弱，—取而代之的是美国总统特朗普的对外政策。 (07.09.2018)

德国年轻人更担心中国

根据该调查，31.1%的德国民众认为，当今世界面临的最大威胁来自右翼民粹主义以及贸易保护主义，其次是增长的移民潮（18.6%）、欧盟分裂以及政治不稳定（15.6%）、极端伊斯兰恐怖主义（12.0%）、中东地区的混乱（9.5%）、全球扩军趋势（7.8%）。

还有2.2%的德国人最担心的是中国影响日益扩张。认为欧美合作最首要任务是遏制中国影响力的受访者比例为7.4%。值得注意的是，该指标在欧洲年轻人与老年人之间区分非常明显：还在接受教育的年轻人中，有19.3%的人认为欧美合作首先应遏制中国，持同样观点的退休人员比例则只有5.3%。

"大西洋桥梁协会"理事、美国进步中心（Center for American Progress）高级研究员维尔茨（Michael Werz）就民调结果批评指出，德国民众必须抛弃所谓恪守中立的心理安慰，"抨击美国当今政府是合理的，但是德国人不应当在反美情绪中无视中俄威权体制所带来的危险。"

US-Präsident Donald Trump und Kanzlerin Merkel (picture-alliance/dpa/K. Nietfeld)

大西洋两岸的信任正在销蚀

特朗普上任以来，美国先后退出了多个国际多边协议，其中包括巴黎气候协定以及伊朗核协议。德国政界高层也曾经多次表示，美国的此类行为，正在销蚀大西洋两岸的信任关系。

大部分德国人反对军费达到北约标准

此次民调还向民众询问了对当前德国外交总体政策的看法。只有18.6%的受访者认为，德国外交政策正在让世界变好；认为德国外交让世界变坏的人则多达34%。在军费开支问题上，只有41.5%的民众认为德国国防支出应当达到北约规定的GDP的2%之下限。32.8%的德国人认为，军费不能高于当前的水平（1%）。

此外，79.9%的人反对德国加强在海外的军事行动。而在建立欧盟共同军队议题上，47.7%的受访者认为，欧盟应当建立共同军队，取代各成员国自己的军队；反对这一观点的人也有39.6%。

 

外部链接

Vertrauen in der Krise

Umfrage der Atlantik-Brücke

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