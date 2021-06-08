德国人也爱“躺平”：不求发财还仇富？

（德国之声中文网）最近一段时间以来，关于中国年轻人面临“内卷”困境，在重重社会压力之下干脆选择“躺平”的生活态度，在社交媒体上引起了热议。其实这种安于现状，看起来有点不够上进的心态，绝非中国人的专利。根据一项问卷调查，西方七个工业国家的民众追求财富的欲望也并不十分强烈。其中德国受访者当中，只有差不多四分之一的人表示，拥有巨大财富对于自己来说很重要。



据《法兰克福汇报》报道，这项调查对“拥有财富”这个概念的定义是，一个人除了拥有房产之外，还有超过100万欧元的资产。该研究由财富研究者齐特尔曼（Rainer Zitelmann）委托，在美国、德国、意大利、瑞典、西班牙、法国和英国进行，分别对当地至少一千名民众进行了具有代表性的问卷调查。德国民调机构阿伦斯巴赫研究所（Institut Allensbach）负责了德国部分的问卷调查工作。

男人比女人更“爱财”？

根据调查结果，德国男性当中有26%的人十分看重对财富的追求，而相比之下女性当中只有18%的人想要变成“富婆”。在七个接受调查的国家当中，相比较之下最为“物质”的是意大利——该国男性和女性分别有40%和34%表示，拥有财富对于他们来说很重要。美国人追逐金钱的欲望在七国当中属于中等偏上，回答渴望财富的比例分别是男性35%，女性24%。比德国人更“淡定”的是英国人，该调查中选择重视财富的比例分别是22%（男性）和16%（女性），在七个国家中最低。



从男女性别差异来看，在接受调查的七国民众当中，男性从比例上看都比女性有更强烈的追求财富的欲望。社会学家齐特尔曼对《法兰克福汇报》表示，这背后的原因自然是值得探讨。“不过从事实情况来看，女性成为富豪的几率的确比男性要低”，他指出，“你从各大金融资讯平台的使用数据就能看出来了——女性读者的数量要远远少于男性。”

男性比女性更热衷于关注股市动态

岁月磨平了梦想的棱角

除了按照男女来划分，这项研究还采取了年龄划分的方法，专门比较了30岁以下的年轻人和60岁以上老年人这两个群体。在上述七个国家当中，年轻人最“上进”的国家是意大利，有将近半数（47%）的30岁以下受访者表示，成为富人对于自己来说非常重要。



有六个国家的老年群体的财富观都已经相对“看淡”，比如德国60岁以上人群只有14%看重财富，虽然30岁以下人群32%的比例在七国之中也属中等偏下水平。唯一的例外是西班牙，该国有32%的老年人对成为富豪仍然心怀念想，比30岁以下年轻人还高出一个百分点。





齐特尔曼指出，随着年龄的增长，少年时的梦想已经逐渐被现实削去棱角。“谁如果到了60岁还没有实现暴富的梦想，那他在人生余下的20年里完成这一目标的希望也很渺茫了。”

有钱人=不诚实？

这项调查还发现，很多受访者对于富豪有着负面的印象。比如在德国受访者当中，只有3%的人认为有钱人是“诚实的”。而在西班牙和意大利，富人的形象更糟糕，每一百个人当中平均只有一个人认为他们“诚实”。此外，49%的德国受访者认为富人都很“贪婪”，而且51%的人呼吁对富人“不仅要多征税，而且要征收很高的税”。在七个受调查国家中，德国民众对富人的看法是相对比较负面的，只有法国的“仇富”比例比德国略高一点。而美国和英国人在这方面的心态就相对平和，分别只有20%和18%的人表示对富人“羡慕嫉妒恨”。



《法兰克福汇报》的文章指出，造成富人形象较差的原因之一，就是所谓的“零和游戏理论”。简单来说就是认为各个阶层争夺社会上现有的固定数额的财富，如果富人多拿走1欧元，那么穷人就会少得到1欧元。但还有一种与之相对的理论，那就是整个社会都在进步，个人也能从发展中获益，只不过每个人前进的速度有快慢之分。该报也指出，在经济学界，经常有人拿中国作为范例，来解释“把整个蛋糕都做大”的理论。





（法兰克福汇报）

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