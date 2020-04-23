 德国人为何反对新冠债券 | 经济纵横 | DW | 23.04.2020

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经济纵横

德国人为何反对新冠债券

欧元区国家一直在为疫情期间共同承担财政义务的问题争论不休。但是包括德国在内的更富裕国家坚决反对这一倡议。究竟是什么原因呢？

Symbolbild Eurobonds (picture alliance/dpa/J. Büttner)

德国为啥反对发行新冠债券？

（德国之声中文网）星期四（4月23日），欧盟国家元首和政府首脑将聚在一起讨论新冠病毒疫情导致的财务后果。这个问题始终伴随争议，因为欧洲内部对此存在各种不同意见，疫情期间欧盟的团结状况由此略见一斑。

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为应对疫情所带来的危机，意大利等国呼吁欧盟联合发行“新冠债券”，旨在以较为优惠的条件从国际市场融资。而柏林方面对此计划不以为然。为了争取德国的首肯，意大利政界人士在德国报纸联名刊登整版广告，呼吁“德国友人”伸出援手。 (01.04.2020)

在抗疫问题上，欧盟尚未就共同财政手段达成一致。成员国财长们日前（4月7日）的视频谈判陷入僵局。各国决定，周四继续磋商。 (08.04.2020)

欧元区成员国经过漫长的磋商后同意发放5000亿欧元资金救急，并计划在疫情过后通过“重建基金”复苏经济。届时是否发行“新冠债券”将成为各方继续争论的议题。 (10.04.2020)

争论的焦点是欧洲债券，由于是在疫情期间因此也被称为"新冠债券"。该债券旨在由欧元国家共同在资本市场借债，将募集的资金彼此互分，并共同偿还这些债务及其利息。但是财力雄厚的国家须支付比现在更高的利率，财力不足的国家则减少利息负担。一旦有国家丧失支付能力，其余国家将不得不替其偿还债务和利息。

九个欧盟国家赞成欧洲债券

对于债台高筑已经无可救药的意大利和西班牙来说，欧洲债券听起来很诱人。与通过欧洲稳定机制（ESM）提供的贷款相比，他们更青睐该债券。法国和其他六个国家也支持发行欧元债券的呼吁。但是，荷兰、奥地利、芬兰和德国强烈表示反对。他们担心这将是一个无底洞，是在为那些多年来未能控制住财政，至今都未进行政治和经济改革的国家发放全免票。有欧洲债券为他们提供资金，他们就可以继续不采取节俭措施，继续不调整预算，以及不对劳动市场、福利和税收制度进行改革。

据称，周一（4月20日）默克尔总理在基民盟主席团会议上强调说，在疫情期间发行欧洲债券是一条错误的道路。与会者报告说，在此次电话会议上大家一致认为，共同承担债务的做法在德国将遇到很大的阻力。

一个持久的话题

这是默克尔总理的经验之谈。自从她出任总理以来，有关欧洲债券的讨论从未间断。2010年默克尔就在德国联邦议院发表讲话说："任何实现欧盟成员国短期稳定的决定都必须以经济和货币联盟的长期稳定为前提。"金融危机和随后的债务危机令欧盟唉声叹气。当时，希腊、意大利、葡萄牙、西班牙和爱尔兰面临着银行破产的危险。

Beschädigte Banknoten (Imago/T. Becker)

被“撕裂”的欧元区

裂缝贯穿欧盟

默克尔说："当时，德国人民对欧元的稳定充满信心地放弃了德国马克。在任何情况下，这种信任都不会令人失望。" "这就是为什么我说：一个好的欧洲人不一定是迅速提供帮助的人。一个好的欧洲人是尊重欧洲条约和各自的国家法律并提供帮助的人，这样就不会损害欧元区的稳定。"

确实，《欧洲联盟运作条约》第125条规定，每个国家都承担自身债务并对其产生的债务负责。德国在1993年将"不纾困条款"作为加入货币联盟的先决条件。当时的联邦财政部长西奥·怀格尔（Theo Waigel）作出了神圣的承诺："我们不承担任何其他国家的债务，我们不会成为责任社区。"

欧元：无责任社区

如果是联邦宪法法院的话，会对欧洲债券有何评论？议会、特别是联邦议院，决定纳税人的钱。这是《基本法》的规定。默克尔（Angela Merkel）在2012年6月总结道："除了德国在宪法上不接受诸如欧洲债券、欧元票据、还债基金之类的工具的事实外，我还认为它们在经济上是错误的并且适得其反。"

 

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