德国人与肉的“不解情缘”

（德国之声中文网）德国的夏季是烧烤旺季。食品零售商很清楚这一点，因此纷纷抓紧时机向市场提供各种肉类食品：有的被切片出售，有的被加工成香肠或者是配好调料可以直接用来烧烤的半成品。各种肉类堆积在冷藏柜中，且价格非常低廉。例如连锁超市Aldi本周提供的打折商品500克生牛排，售价只有7欧元。Aldi的广告称，"对美食家来说这是最好的牛排"。

生猪肉香肠价格更便宜。 从Aldi冷藏柜上的价格标签上可以看到，每公斤售价只有3.73欧元。猪肉和牛肉混合肉馅的价格每公斤也不到4欧元。

肉类产品是德国所有超市都以廉价出售的食品之一。虽然肉类产品和面包、水果或蔬菜等主要食品一样只有7％，而不是19％的增值税，但这却并不是肉类价格低廉的真正原因。

数百亿欧元的生意

德国超市肉类价格低廉的主要原因是大批量生产。肉类加工行业是德国的一个重要经济产业。 2018年，25家最大的德国肉类加工公司的营业额达到将近270亿欧元。

即使越来越多的肉类被销往国外，但是德国市场上的肉食产品仍然供过于求。尽管如此，生意还要照常做。因此只能降低养殖和屠宰场工人的报酬、加大牲畜的工业化养殖密度。被圈养的牲畜几乎没有活动的空间，而且可以在最短的的时间内达到屠宰的重量标准。

"松散的动物保护规定"

虽然"动物保护法"也适用于德国的牲畜。然而，动物保护组织偷拍的照片和视频显示，这些牲畜经常要忍受巨大痛苦。绿色和平环保组织的霍夫施泰特 批评说，在德国，相关规定甚至比其他欧盟国家的要求更"宽松"。

而其他欧盟国家的农场主则被要求要保障猪群享有更多的空间。此外，对饲料的要求也更加明确，对牲畜使用药物和抗生素的管控更加严格。霍夫施泰特说： "这都是政界的决定，目的就是让德国成为廉价肉类产品的世界出口冠军。"

高肉食消费

在很长的一个时期内，大量食肉在德国是富有的象征。1961年至2011年间，德国人的人均肉食消费从每年的64公斤增加到90公斤。

但是从2011年开始，人均肉类消费又开始逐步下降，目前大约保持在人均年消费量60公斤。世界粮农组织估计全球人均肉食消费量为每年40公斤。

根据联邦统计局公布的数据，2019年上半年在德国屠宰了2940万头猪、牛以及绵羊和山羊，被加工成390万吨肉。这个数量在全球也位居前列。目前，德国生产的肉食数量远远高于德国人的消费量。

是否可以稍微提价？

虽然大多数德国人看到动物受折磨的画面时都感到不舒服，但是在超市，他们的首选仍会是廉价肉食而不是价格平均贵4倍的环保有机食品。

如果普遍提高肉价，这种情况是否会有所改变呢？主管农业部门的政治家以及环境和动物保护人士提议将肉类产品的增值税率从目前的7％提高到19％。将由此增加的纳税收入用来改善牲畜的饲养条件。例如用来资助圈舍的改造。

但批评人士反对提高税收。他们认为，如果将肉食的增值税从目前的7%提高到19&，对所有公民，无论其收入多少，都意味着物价上涨。届时，500克生牛排的价格将不再是7欧元而是7.78欧元。每公斤生香肠的价格也不再是3.73欧元，而是4.15欧元。

然而那些有足够收入的公民会怎样呢？难道他们会因为贵了几欧元就减少肉食消费吗？政治家对此表示怀疑。欧盟专员（Günther Oettinger）也警告不要采取国家单方面措施。他说，肉类是整个欧洲内部市场的基本食品。即使在德国价格明显上涨，但是邻国仍会继续保持廉价。