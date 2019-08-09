 德国人与肉的“不解情缘” | 经济纵横 | DW | 10.08.2019

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经济纵横

德国人与肉的“不解情缘”

德国素食者队伍不断扩大，经常吃香肠的人数在减少。尽管如此，食品工业仍在大量生产和加工肉食并且售价低廉。

Fleisch Symbolbild (picture-alliance/dpa/B. Juergens)

德国是世界肉类产品生产大国

（德国之声中文网）德国的夏季是烧烤旺季。食品零售商很清楚这一点，因此纷纷抓紧时机向市场提供各种肉类食品：有的被切片出售，有的被加工成香肠或者是配好调料可以直接用来烧烤的半成品。各种肉类堆积在冷藏柜中，且价格非常低廉。例如连锁超市Aldi本周提供的打折商品500克生牛排，售价只有7欧元。Aldi的广告称，"对美食家来说这是最好的牛排"。

生猪肉香肠价格更便宜。 从Aldi冷藏柜上的价格标签上可以看到，每公斤售价只有3.73欧元。猪肉和牛肉混合肉馅的价格每公斤也不到4欧元。

肉类产品是德国所有超市都以廉价出售的食品之一。虽然肉类产品和面包、水果或蔬菜等主要食品一样只有7％，而不是19％的增值税，但这却并不是肉类价格低廉的真正原因。

Hitzewelle in Europa Tiertransport (picture-alliance/dpa/F.-P. Tschauner)

数百亿欧元的生意

德国超市肉类价格低廉的主要原因是大批量生产。肉类加工行业是德国的一个重要经济产业。 2018年，25家最大的德国肉类加工公司的营业额达到将近270亿欧元。

即使越来越多的肉类被销往国外，但是德国市场上的肉食产品仍然供过于求。尽管如此，生意还要照常做。因此只能降低养殖和屠宰场工人的报酬、加大牲畜的工业化养殖密度。被圈养的牲畜几乎没有活动的空间，而且可以在最短的的时间内达到屠宰的重量标准。

Öko Schweinezucht (picture-alliance/Joker)

"松散的动物保护规定"

虽然"动物保护法"也适用于德国的牲畜。然而，动物保护组织偷拍的照片和视频显示，这些牲畜经常要忍受巨大痛苦。绿色和平环保组织的霍夫施泰特 批评说，在德国，相关规定甚至比其他欧盟国家的要求更"宽松"。

而其他欧盟国家的农场主则被要求要保障猪群享有更多的空间。此外，对饲料的要求也更加明确，对牲畜使用药物和抗生素的管控更加严格。霍夫施泰特说： "这都是政界的决定，目的就是让德国成为廉价肉类产品的世界出口冠军。"

高肉食消费

在很长的一个时期内，大量食肉在德国是富有的象征。1961年至2011年间，德国人的人均肉食消费从每年的64公斤增加到90公斤。

但是从2011年开始，人均肉类消费又开始逐步下降，目前大约保持在人均年消费量60公斤。世界粮农组织估计全球人均肉食消费量为每年40公斤。

根据联邦统计局公布的数据，2019年上半年在德国屠宰了2940万头猪、牛以及绵羊和山羊，被加工成390万吨肉。这个数量在全球也位居前列。目前，德国生产的肉食数量远远高于德国人的消费量。

是否可以稍微提价？

虽然大多数德国人看到动物受折磨的画面时都感到不舒服，但是在超市，他们的首选仍会是廉价肉食而不是价格平均贵4倍的环保有机食品。

Deutschland armut | Geldbörse (picture-alliance/dpa/F. Kleefeldt)

肉类涨价，民众是否答应？

如果普遍提高肉价，这种情况是否会有所改变呢？主管农业部门的政治家以及环境和动物保护人士提议将肉类产品的增值税率从目前的7％提高到19％。将由此增加的纳税收入用来改善牲畜的饲养条件。例如用来资助圈舍的改造。

但批评人士反对提高税收。他们认为，如果将肉食的增值税从目前的7%提高到19&，对所有公民，无论其收入多少，都意味着物价上涨。届时，500克生牛排的价格将不再是7欧元而是7.78欧元。每公斤生香肠的价格也不再是3.73欧元，而是4.15欧元。

然而那些有足够收入的公民会怎样呢？难道他们会因为贵了几欧元就减少肉食消费吗？政治家对此表示怀疑。欧盟专员（Günther Oettinger）也警告不要采取国家单方面措施。他说，肉类是整个欧洲内部市场的基本食品。即使在德国价格明显上涨，但是邻国仍会继续保持廉价。

  • Symbolbild Wursttheke

    香肠在德国人心中的地位

    德国有1500种香肠

    德国有大约1500种香肠，每人每年食用大约30公斤香肠，占其肉类消费的一半。制造香肠使用的肠衣中60%是天然的，每年德国要进口约6万吨肠衣，否则无法满足老百姓对香肠的需求。

  • Pfälzer Schlachtplatte mit Pfälzer Saumagen

    香肠在德国人心中的地位

    地方特色菜肴

    法尔茨地区的“屠宰盘”— 是用刚刚宰杀的猪肉、猪血以及其内脏做成的香肠，是当地传统菜肴的主打名牌。同它一样有名的是灌肠，使用的材料其实不是猪肠，而是猪肚，这道菜是前总理科尔的最爱。

  • Typisch Deutsch Brotmahlzeit

    香肠在德国人心中的地位

    巴伐利亚的白香肠

    巴伐利亚的白香肠是当地的一道永不落幕的风景线，用猪肉和肠衣制成。过去防腐技术不如今天，香肠都是当日新做的，店家只将白香肠卖到晌午便停止出售，就是为保证新鲜。

  • Nürnberger Rostbratwurst

    香肠在德国人心中的地位

    纽伦堡小香肠

    纽伦堡小香肠的历史可以上溯到14世纪。它只有大拇指大小，煎炸后食用，配上酸菜和土豆泥，德国人喜欢再点来啤酒，你试一试，会得出不虚此行的感受。

  • Currywurst Pommes

    香肠在德国人心中的地位

    传奇的咖喱肠

    在德国食堂十大最受欢迎的菜肴评比中，咖喱肠名列第二，在德国之声食堂甚至位居榜首，有数字为证：在有咖喱肠的日子里，素餐就卖得不好，总共卖出的1700份套餐中，就有800到900份是咖喱肠。扫一眼排队的人，个个都是“偏向虎山行”的表情。

  • Symbolbild Wursttheke

    香肠在德国人心中的地位

    永远有香肠的位置

    大部分德国人离不开肉。汉堡包和肉丸子在十大午餐排行榜上名列第四，配番茄酱的图林根和纽伦堡小香肠名列第五。

  • Sommer Deutschland 2012

    香肠在德国人心中的地位

    万事都有个头，香肠有两头

    作为词汇，香肠早已走入成语，进入歌坛。《万事都有个头，香肠有两头》（1987年）在德国几乎家喻户晓。其实，这句俗语早在中世纪就有了：Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei，它清晰地勾画出香肠在大众文化中不同凡响的地位。

  • Wurst

    香肠在德国人心中的地位

    额外的香肠，Extrawurst

    “额外的香肠”可以是一板巧克力，也可以是比同事早点下班，或者是不加钱就坐头等舱，总之是额外的好处，有白占便宜的意思。

  • Bratwürste grillen

    香肠在德国人心中的地位

    在外是贵族，回家是香肠

    这句话的德语是 Im Ausland Fürstchen, zu Hause Würstchen， 官派驻外的人士会有体会。外交官或公司外派人员在国外可以颐指气使，回到家乡就换了一番天地：自己做饭、购物、打扫卫生，能支使的人特别有限。这里香肠是“普通人”、“不起眼”的含义。


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被宰杀前，它们过的是什么日子？

不久，德国消费者在选购肉类时，将可借助一种动物保护标识，了解猪牛羊等是在什么样的条件下养殖的。 (22.01.2017)  

德语媒体：素由"星"生？

《时代在线》关注到中国政府为了提倡民众少吃肉类，请出明星做公益广告的新闻。库卡董事会和监事会建议股东接受美的报价则是《南德意志报》的焦点之一。 (02.07.2016)  

2016年德国人最喜欢吃什么？

德国不仅是香肠大国，也是肉类消费大国。一项最新调查显示，尽管德国人知道食用过多肉类有害健康，但新的一年，只有3%的德国人愿意放弃吃肉。除了各种大肉，2016德国餐桌上必吃的还有啥？ (06.01.2016)  

泽林视点： 肉消费有增无减

中国的肉类需求不断增加，标志着国民生活富裕程度的提高。德国之声专栏作者泽林（Frank Sieren）相信，这不仅对美国有利，对德国也有利。 (25.11.2015)  

香肠在德国人心中的地位

世界卫生组织新出炉的健康报告，将加工肉类打上增大致癌风险的标签。报告的油墨未干，德国肉类工业已是一片哗然，这难道在向德国的传统饮食文化宣战？然而，它真能撼动香肠在德国老百姓心中的地位吗？ (28.10.2015)  

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