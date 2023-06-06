 德国亲俄游行组织者被判罚款 | 德国新闻 | DW | 07.06.2023

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德国亲俄游行组织者被判罚款

科隆地方法院6月6日做出一审判决，认定一名亲俄人士去年5月在一次游行期间接受采访发表的言论“赞同侵略战争”，超出了言论自由的边界。这名被告已经通过律师表示将提起上诉。

旅德亲俄人士科尔巴斯尼科娃至今持有乌克兰国籍

旅德亲俄人士科尔巴斯尼科娃至今持有乌克兰国籍

（德国之声中文网）旅居德国近30年的乌克兰裔亲俄人士科尔巴斯尼科娃(Elena Kolbasnikova)日前被科隆地方法院判处900欧元罚款。现年48岁的她被起诉在一次采访中赞同侵略战争。

法院一名发言人表示，被告在2022年5月组织了一场亲俄示威游行，期间还接受了媒体采访，声称"俄罗斯不是侵略者，而是在帮助结束乌克兰的战争"。法庭认为，根据国际刑法，俄罗斯入侵乌克兰的行为构成了侵略罪行，而被告"公开且蓄意"地赞扬这种罪行，其言论构成了扰乱公共秩序。法庭还指出，被告无法用言论自由进行辩护，因为言论自由也是有边界的。

科尔巴斯尼科娃和他丈夫还面临另一项向俄军提供制裁禁运物资的指控

科尔巴斯尼科娃和他丈夫还面临另一项向俄军提供制裁禁运物资的指控

此外，科尔巴斯尼科娃和其丈夫还曾在去年筹集了数千欧元捐款，为俄军购置无线电设备、防弹背心、军粮等物资。夫妻两人还曾在去年秋天前往被俄军占领的顿巴斯地区"向俄军官兵转交物资和信件"。由于涉嫌向俄军供应制裁禁运物资，夫妻两人正面临检方的另案调查。

延伸阅读：坚持亲俄立场 施罗德将失去部分“特权”

（路透社、法新社等）

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