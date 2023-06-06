德国亲俄游行组织者被判罚款

科隆地方法院6月6日做出一审判决，认定一名亲俄人士去年5月在一次游行期间接受采访发表的言论“赞同侵略战争”，超出了言论自由的边界。这名被告已经通过律师表示将提起上诉。
（德国之声中文网）旅居德国近30年的乌克兰裔亲俄人士科尔巴斯尼科娃(Elena Kolbasnikova)日前被科隆地方法院判处900欧元罚款。现年48岁的她被起诉在一次采访中赞同侵略战争。
法院一名发言人表示，被告在2022年5月组织了一场亲俄示威游行，期间还接受了媒体采访，声称"俄罗斯不是侵略者，而是在帮助结束乌克兰的战争"。法庭认为，根据国际刑法，俄罗斯入侵乌克兰的行为构成了侵略罪行，而被告"公开且蓄意"地赞扬这种罪行，其言论构成了扰乱公共秩序。法庭还指出，被告无法用言论自由进行辩护，因为言论自由也是有边界的。
此外，科尔巴斯尼科娃和其丈夫还曾在去年筹集了数千欧元捐款，为俄军购置无线电设备、防弹背心、军粮等物资。夫妻两人还曾在去年秋天前往被俄军占领的顿巴斯地区"向俄军官兵转交物资和信件"。由于涉嫌向俄军供应制裁禁运物资，夫妻两人正面临检方的另案调查。
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（路透社、法新社等）
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