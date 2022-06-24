德国产业界：今年本国增长预期仅1.5%

（德国之声中文网）德国工业联合会周二预期，今年，国内生产总值将只增长1.5%，而在俄罗斯入侵乌克兰战争爆发前，预期增长值尚是3.5%。德国"工业日"之际，该组织主席鲁斯武尔姆（Siegfried Russwurm）在柏林表示，"最早也要到今年年底才能期待恢复到危机前水平，而届时我们仍将错失3年趋势性增长。" 他同时指出，若再无足够的俄罗斯天然气输至西欧，经济情况还将更糟。他强调："俄罗斯减少天然气出口使我们忧虑。（供应）中断将对制造业产生灾难性影响，并势必使我们的经济沦入衰退。"

中国的清零政策削弱全球贸易

鲁斯武尔姆称，企业方面本可满负荷运转，"订单量处于行业历史高位，且产能利用率也高。但因目前出现供应瓶颈，生产受到影响或很大影响。" 他指出，中国这个最重要贸易伙伴值得怀疑的"清零"防疫战略正在削弱全球贸易，该国虽已基本解除"封城"，但一段时间以来的生产瓶颈和供应链中断仍可能影响到整个今夏。

德国工业联合会指出，投资也处于搁置状态。鲁斯武尔姆说，"不确定的经济前景和战争导致的不安全性增加，抑制了各方投资活动。" 他指出，成本负担正日益使企业无法喘气。他强调，必须使电价具有全球竞争力，因此，仅取消所谓的新能源扶持征税是不够的，还须大幅降低电力税和电网费。

这位德国工业界领导人呼吁加快重新调整能源转型战略。他说："供应安全是第一要务，所以，现在必须优先考虑填充天然气储存，而不是将天然气转化为电力；所以，在必要情况下，现在应让更多电力来自煤炭，以使我们有充分的天然气储存设施过冬。" 他指出，风电、太阳电、电网扩建工作必须明显快于从前，确保新的供应来源和建设液化石油气基础设施也应置于优先议程。

（路透社）

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