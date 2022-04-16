 德国交通部长：接收乌克兰难民不设上限 | 德国新闻 | DW | 16.04.2022

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德国交通部长：接收乌克兰难民不设上限

德国交通部长维辛表示，德国政府不会对接收乌克兰难民的人数设置上限。同时，一项调查显示，大多数德国人热切地对这些逃离战争的难民伸出援手。

根据最近的数据，德国已接收了大约32万名来自乌克兰的难民

根据最近的数据，德国已接收了大约32万名来自乌克兰的难民

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根据德国联邦政府以及各州政府达成的协议，从今年6月起，所有在德国的乌克兰难民都可以自动获得“避难身份”，领取Hartz-IV最低保障金。与此同时，承诺接收10万名乌克兰难民的美国，今年3月只接收了12人。

对数百万乌克兰老人来说，逃离战区谈何容易。就像埃里卡.哈尔齐（ Erika Haltschij ），她今年 80 岁，重病在身。

乌克兰战争爆发后，460万难民逃往外国。不过，据该国边防部门消息，近期已经有87万人选择重返家园。这一情况可能有助于避免全球粮食供应出现重大危机。乌克兰政府称，全国大部分地区的春耕播种工作已经开始。

（德国之声中文网）德国交通部长维辛(Volker Wissing)表示，德国政府不会为接收乌克兰难民人数设定上限。

维辛说，德国仍然需要为预期之外的情况做好准备。自俄罗斯2月24日发动战争以来，已经有超过500万人逃离乌克兰。

德国交通部长怎么说？

来自自民党的维辛对媒体集团“德国编辑部网络”（RND）表示，德国没有可能对接收难民的人数设置限制。

“这个问题并不存在。德国不能也不会拒绝任何来自乌克兰的难民”，维辛说。

维辛表示，他领导的部门已经使尽全力从波兰接来乌克兰难民。波兰是全世界接收乌克兰难民最多的国家。

“我们已经非常迅速地确保来自乌克兰的逃难者可以从波兰转运到德国。在汉诺威、科特布斯和柏林都有转运枢纽。" 

维辛说，与战争开始时的高峰期相比，乘火车逃往德国的乌克兰难民人数已大幅下降，“从8200人下降到目前每天约2500人”。 

不过，这位德国交通部长表示，难民人数仍有可能大幅增加。如果乌克兰邻近国家出现拥挤，德国必须再次推动在欧盟各国的难民分配。

他强调说，“我们正在维护物流和运输的结构，因为我们无法预测战争的进程，难民人数随时可能增加。我们必须为情况恶化做好准备，让更多乌克兰人在德国找到立身之地。”

维辛说，波兰面临着巨大的压力，一度每天有大约12万乌克兰人逃往该国。他说，仅华沙就有超过30万名乌克兰难民。

观看视频 02:22

一对情侣 两场战争

大多数德国人热切地伸出援手

《法兰克福汇报》的一项调查显示，三分之二的德国人要么亲自参与过难民救助，要么认识帮助过乌克兰难民的人。

约44%的受访者表示亲自参与救助，例如捐款、捐物或收留难民。

同时，49%的受访者说他们认识参与救助的人。只有30%多一点的人说他们既没有积极参与救助，也不认识任何救助者。

据报道，这份调查访谈了约1000名16岁及以上的受访者。

根据德国警方上周公布的数据，德国已经接收了大约32万名逃离乌克兰战争的难民，实际数字可能更高。

（法新社、天主教通讯社)

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