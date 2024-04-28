德国五分之一老年妇女面临贫困

从事照顾家庭成员的无偿工作，往往会使妇女在年老时经济状况比男性差。 2023年，德国65岁及以上女性的平均养老金收入比男性低27%。

（德国之声中文网）根据德国联邦统计局周三（4月24日）发布的报告，德国所谓的“养老金性别差距”（男女退休后的收入差异）为27.1%。这些养老金收入包括老年和遗属抚恤金、私人养老保险等。

2023年，65岁以上女性中约有五分之一（20.8%）面临贫困风险。同年龄男性的风险水平为15.9%。

德国女性养老金为何低于男性？

考虑到家庭的规模和组成，如果一个人的收入低于总人口收入中位数的60%，那么就会被视为面临贫困风险。

由于收入较低，女性在老年时比男性更有可能陷入贫困。2023年，德国65岁女性平均年收入为18663欧，同年龄段男性则为25599欧。这两个数字都是未扣除任何费用的收入。

半职工作、收入较低的工作，以及因为照顾孩子和长辈等原因更频繁休假，都导致妇女在职业生涯中收入较低，这也意味着女性的退休金较少。

联邦统计局表示，如果不包括相互依存的养老金，例如配偶去世时常支付的养老金，男女养老金差距可能会扩大到39.4%；在受访对象中，有29%女性领取已故伴侣的养老金。

（路透社、德新社、法新社）

© 2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。