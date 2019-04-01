德国乒乓逆袭成功 老将打败中国夺冠

（德国之声中文网） 在奖金总额40万美元的此次中国公开赛的男双决赛中，德国选手波尔和弗朗齐斯卡分别以11:8, 11:7, 11:5的比分，直落三局，击败中国世界冠军马龙和王楚钦，拿下金牌。

波尔和弗朗齐斯卡在深圳展示出了他们巨大的潜力。联邦教练罗斯科普夫对他们的能力深信不疑。他指出，一旦俩人找到了自己的节奏，别人就很难打败他们。这位亚特兰大奥运殿军表示，波尔和弗朗齐斯卡鲜少配对，但俩人配合之默契已达到令人难以置信的程度。

这对德国男双选手的合作战绩极佳，并还有所扩大。到目前为止，俩人共5次配对上阵，只在今年的卡塔尔公开赛上有过一次败绩。在布达佩斯举行的上届世界杯赛上，俩人同样有望夺牌，但因波尔患病而不得不放弃争夺奖牌的一场比赛。

在单打上 波尔还难过中国这一关（资料图片摄于2017年6月德国杜塞尔多夫世乒赛）

一胜一败

对38岁的波尔个人而言，深圳赛事可谓胜负参半。虽和弗朗齐斯克一起称王男双，但未能获得单打奖牌。当地时间周六（6月1日）中午时分，在男单半决赛上，他对阵世界排名第三的许昕，最终以0:4的局分败下阵来。此次是波尔在病中途退出布达佩斯世界杯赛后首次出场。

波尔是一名德国乒坛老将，经历了几代中国乒乓选手仍屹立不倒。他也曾在2016年里约热内卢奥运会上担任德国体育代表团旗手。

凝炼/任琛（德新社、体育新闻社）