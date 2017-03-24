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“德国之翼”客机坠毁

德国汉莎航空公司子公司“德国之翼”Germanwings的A320客机2015年3月24日在法国南部坠毁。

这架飞机从巴塞罗那起飞，目的地是德国杜塞尔多夫。航空公司称，飞机上共载有144名乘客、4名乘务以及2名飞行员。 在遇难者中包括德国北威州一座中学从西班牙返回的交流项目的班级，共16名学生和两名老师。

24.03.2017**** Günter Lubitz, Vater des Germanwings-Co-Piloten des in den Alpen abgestürzten Flugzeugs, kommt am 24.03.2017 in Berlin zu einer Pressekonferenz. Am 24.03.2017 jährt sich der Absturz der Germanwings-Maschine 4U 9525 in den südfranzösischen Alpen mit 150 Toten zum zweiten Mal. Foto: Kay Nietfeld/dpa | Verwendung weltweit

撞山飞行员父亲：儿子并非蓄意坠机 24.03.2017

2015年的德国之翼坠机事件，调查工作本已完成：患有抑郁症的副驾驶具有自杀动机，蓄意驾机坠毁在阿尔卑斯山区。空难两周年之际，这名飞行员的父亲召开新闻发布会，对上述说法提出质疑。不过，航空专家并没有被说服，遇难乘客家属更是对翻案企图怒不可遏。
27.03.2015 * Students hug each other after a memorial service at St. Sixtus church in Haltern am See, March, 27, 2015. Some 16 students and two teachers from Josef-Koenig-Gymnasium high school in Haltern am See, were on board the ill-fated Germanwings flight 4U9525 that crashed in a remote snowy area of the French Alps on Tuesday on its way home to Duesseldorf. REUTERS/Ina Fassbender (GERMANY - Tags: TRANSPORT DISASTER TPX IMAGES OF THE DAY)

坠机事件两周年：亲朋好友如何应对悲伤 24.03.2017

悲痛之余，可以笑吗？在16名同学和两位老师死于非命的情况下，还有心情庆祝高中毕业吗？德国之翼航班坠机事件发生后，作为心理辅导师，梅西特尔德·施罗德鲁皮佩一直陪伴着哈尔滕这所中学的师生和家长。
Eine Stewardess der Eurowings steht am 02.11.2015 in Köln (Nordrhein-Westfalen) auf dem Flughafen. Die Billigtochter der Lufthansa, die jetzt die Marke Germanwings im Konzern ablöst, startete erstmals einen Langstreckenflug nach Varadero auf Kuba. Foto: Oliver Berg/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit (c) picture-alliance/dpa/O. Berg

工会呼吁欧洲之翼下周再罢工 27.10.2016

汉莎子公司欧洲之翼和德国之翼的劳资谈判旷日持久，涉及劳动条件、非全日制雇员的条例以及空乘人员的薪酬。本周四，数百架航班被取消。
ARCHIV - ILLUSTRATION - Das Cockpit eines Flugzeuges des Typs Airbus A400M, aufgenommen am 07.11.2014 in Sevilla. Foto: Lukas Schulze/dpa (zu dpa «Forscher weisen weitere Schadstoffe aus Kabinenluft nach» vom 16.02.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ (c)picture-alliance/dpa/L. Schulze

德国立法加强对飞行员药物酒精检测 17.04.2016

德国之翼空难发生一年之后，联邦议院决定加强对飞行员的安全监管，对飞行员定期进行毒品、酒精和药物检测。

德国之翼空难一周年 赔偿争议仍未了 24.03.2016

德国之翼客机在法国坠毁一周年之际，汉莎公司称向每位遇难者提供至少10万欧元的赔偿金。与此同时，遇难者家属寻求在美国对汉莎提起诉讼，但可能结果并不会尽如人意。
25.03.2015 A photo released March 25, 2015 by the French Interior Ministry shows a rescue worker near a fuselage section amongst the debris at the crash site of an Airbus A320, near Seyne-les-Alpes. French investigators will sift through wreckage on Wednesday for clues into why a German Airbus operated by Lufthansa's Germanwings budget airline plowed into an Alpine mountainside, killing all 150 people on board including 16 schoolchildren returning from an exchange trip to Spain. REUTERS/French Interior Ministry/Handout TPX IMAGES OF THE DAY FOR EDITORIAL USE ONLY. NOT FOR SALE FOR MARKETING OR ADVERTISING CAMPAIGNS.

法国航空事故调查处公布德国之翼客机坠毁报告 13.03.2016

德国之翼航空公司客机坠毁法国阿尔卑斯山区事件发生近一年后，法国航空事故调查处（BEA）公布了对该事件的调查结果。专家们提出，涉及飞行员身体健康的情况时，应该放宽对医生保持“沉默义务”的规定。
01.04.2015 *** Eine Aufnahme von 13.09.2009 zeigt Andreas Lubitz auf der Strecke beim Aerportrace in Hamburg. Der heute 27-jährige Copilot des Germanwings-Fluges 4U 9525 soll nach bisherigem Erkenntnisstand die Germanwings-Maschine mit Vorsatz zum Absturz gebracht haben. Der Name des Copiloten wurde am 26.03.3015 in einer Pressekonferenz in Marseille angegeben. Foto: Foto-Team-Müller/dpa (zu dpa Copilot brachte Germanwings-Maschine absichtlich zum Absturz am 26.03.2015) (Redaktioneller Hinweis: Wir stellen das Foto auch in einer ungepixelten Variante zur Verfügung - recrop)

"死让我快乐"！德国之翼空难新细节曝光 07.03.2016

"德国之翼"4U9525航班副驾驶员蓄意坠毁客机，夺走149人性命的悲剧发生近一周年，有关灾难发生的新细节浮出水面。德媒透露了这名27岁患有严重抑郁症的飞行员生前写下的部分日记。
German Chancellor Angela Merkel lays down flowers at a memorial for the Germanwings plane crash victims including childrem and teachers from the Joseph-Koenig-Gymnasium in Haltern am See, western Germany, on October 20, 2015. Merkel attended a ceremony at the high school that lost 18 students and staff in the March Germanwings plane crash in the French Alps, blamed on a suicidal pilot. PHOTO: Roberto Pfeil/dpa

默克尔慰问德国之翼客机遇难者家属 20.10.2015

德国之翼客机坠机事件过去7个月之际，德国总理默克尔前往部分遇难者所属的哈滕中学，与遇难者家属、学生和老师会面。
NEUThis is an undated image taken from Facebook of Germanwings co-pilot Andreas Lubitz in San Francisco California. Lubitz the co-pilot of the Germanwings jet barricaded himself in the cockpit and ¿intentionally¿ rammed the plane full speed into the French Alps on Tuesday, ignoring the captain¿s frantic pounding on the cockpit door and the screams of terror from passengers, a prosecutor said Thursday March 26, 2015. In a split second, he killed all 150 people aboard the plane. (AP Photo) NO SALES

蓄意坠机副驾驶曾接受心理治疗 18.09.2015

德国明镜在线报道，操控“德国之翼”客机坠毁的副驾驶安德里亚斯·卢比茨在事发前不久开始心理治疗。3月24日，他驾驶从巴塞罗那飞往杜塞尔多夫的客机冲向阿尔卑斯山区一处山壁，导致机上150人全部丧生。
27.03.2015 * A wreath of flowers to the memory of victims from Spain is seen at the memorial for the victims of the air disaster in the village of Le Vernet, near the crash site of the Airbus A320 in French Alps March 27, 2015. A young German co-pilot barricaded himself alone in the cockpit of Germanwings flight 9525 and apparently set it on course to crash into an Alpine mountain, killing all 150 people on board including himself, French prosecutors said on Thursday. The pilot Andreas Lubitz, 27, who appears to have deliberately crashed a plane carrying 149 others into the French Alps received psychiatric treatment for a serious depressive episode six years ago, German tabloid Bild reported on Friday. REUTERS/Eric Gaillard

德国之翼遇难者家属欲在美提起诉讼 09.08.2015

德国之翼空难的遇难者家属决定在美国提起诉讼。由于美国法院也接受精神赔偿请求，遇难者家属或能在美国求取比在德国高出10倍的赔偿。
ARCHIV - Inmitten von Blumen steht eine steinerne Gedenkstele mit der Aufschrift In Erinnerung an die Opfer des Flugzeugunglücks vom 24. März 2015 (Foto vom 27.03.2015). Die verzögerte Überführung von Germanwings- Absturzopfer nach Deutschland ist für die Hinterbliebenen erneut eine belastende Situation. «In Haltern am See bleiben die Eltern ratlos und traurig zurück», heißt in einem Schreiben eines Anwalts von Angehörigen. Mehrere Familien aus Haltern hatten darin Zorn und Verzweiflung beklagt, weil sie nicht wüssten, wann sie ihre Lieben beisetzen könnten. Foto: Peter Kneffel/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

评论：抚恤金—一种人道姿态 24.07.2015

“德国之翼”坠机事件罹难者家属认为，有关方面提出的赔偿金数额过低、形同侮辱。德国之声驻比利时记者Barbara Wesel呼吁，欧盟应有统一规定。
ARCHIV - Inmitten von Blumen steht eine steinerne Gedenkstele mit der Aufschrift In Erinnerung an die Opfer des Flugzeugunglücks vom 24. März 2015 (Foto vom 27.03.2015). Die verzögerte Überführung von Germanwings- Absturzopfer nach Deutschland ist für die Hinterbliebenen erneut eine belastende Situation. «In Haltern am See bleiben die Eltern ratlos und traurig zurück», heißt in einem Schreiben eines Anwalts von Angehörigen. Mehrere Familien aus Haltern hatten darin Zorn und Verzweiflung beklagt, weil sie nicht wüssten, wann sie ihre Lieben beisetzen könnten. Foto: Peter Kneffel/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

德国之翼坠机案：遇难者赔偿引发争议 30.06.2015

汉莎航空愿意为3月发生的德国之翼坠机案中的每一名遇难者家人提供25000欧元。遇难者家属的代理律师批评称，赔偿金额实在太低。
ARCHIV - Inmitten von Blumen steht eine steinerne Gedenkstele mit der Aufschrift In Erinnerung an die Opfer des Flugzeugunglücks vom 24. März 2015 (Foto vom 27.03.2015). Die verzögerte Überführung von Germanwings- Absturzopfer nach Deutschland ist für die Hinterbliebenen erneut eine belastende Situation. «In Haltern am See bleiben die Eltern ratlos und traurig zurück», heißt in einem Schreiben eines Anwalts von Angehörigen. Mehrere Familien aus Haltern hatten darin Zorn und Verzweiflung beklagt, weil sie nicht wüssten, wann sie ihre Lieben beisetzen könnten. Foto: Peter Kneffel/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

德国之翼空难死者灵柩“回家” 09.06.2015

德国之翼母公司德国汉莎航空公司证实，6月9日将启动从法国南部向德国运送空难死者遗体。今年3月24日，德国之翼空难导致包括肇事副驾驶在内的总共150人丧生。
27.03.2015 * A model Germanwings airplane stands amongst candles outside the company's headquarters in Cologne Bonn airport March 27, 2015. Andreas Lubitz, the co-pilot who appears to have deliberately crashed Germanwings flight 4U9525 carrying 149 passengers into the French Alps received psychiatric treatment for a serious depressive episode six years ago, German tabloid Bild reported on Friday. REUTERS/Wolfgang Rattay

德翼空难遇难者的最后旅程 06.06.2015

在法国坠毁的德国之翼4U9525航班的德国遇难者遗骸下周将被运送回乡。此前有关遇难者棺木返乡被推迟的消息曾再次令遇难者亲属心情悲痛。
27.03.2015 * Flowers are seen at the memorial for the victims of the air disaster in the village of Le Vernet, near the crash site of the Airbus A320 in French Alps March 27, 2015. A young German co-pilot barricaded himself alone in the cockpit of Germanwings flight 9525 and apparently set it on course to crash into an Alpine mountain, killing all 150 people on board including himself, French prosecutors said on Thursday. The pilot Andreas Lubitz, 27, who appears to have deliberately crashed a plane carrying 149 others into the French Alps received psychiatric treatment for a serious depressive episode six years ago, German tabloid Bild reported on Friday. REUTERS/Eric Gaillard

德国之翼副驾驶坠机前曾练习速降 06.05.2015

德国之翼坠机事故的最新调查结果显示，被怀疑蓄意使飞机坠毁的副驾驶在前一次航班中曾经暗中演练快速下降。
17.04.2015+++ Bildunterschrift:COLOGNE, GERMANY - APRIL 17: A memorial of flowers and candles can be seen on the a memorial service to commemorate the victims of the Germanwings passenger plane crash, on April 17, 2015 in Cologne, Germany. Approximately 1,400 people, including 500 family member of victims, will attend the service to pay their respects to the 149 victims killed when co-pilot Andreas Lubitz purposefully locked himself in the cockpit and piloted the plane at high speed into a mountainside in southern France on March 24, instantly killing everyone on board, including himself. (Photo by Sascha Schuermann/Getty Images)

德国全国降半旗 向空难死者致哀 17.04.2015

本周五，包括罹难者家属及欧洲多国政要在内的1400人参加了仪式。科隆红衣主教韦尔基对罹难者家属表示：爱比死亡更强大。
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