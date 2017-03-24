“德国之翼”客机坠毁

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德国汉莎航空公司子公司“德国之翼”Germanwings的A320客机2015年3月24日在法国南部坠毁。
这架飞机从巴塞罗那起飞，目的地是德国杜塞尔多夫。航空公司称，飞机上共载有144名乘客、4名乘务以及2名飞行员。 在遇难者中包括德国北威州一座中学从西班牙返回的交流项目的班级，共16名学生和两名老师。
2015年的德国之翼坠机事件，调查工作本已完成：患有抑郁症的副驾驶具有自杀动机，蓄意驾机坠毁在阿尔卑斯山区。空难两周年之际，这名飞行员的父亲召开新闻发布会，对上述说法提出质疑。不过，航空专家并没有被说服，遇难乘客家属更是对翻案企图怒不可遏。
悲痛之余，可以笑吗？在16名同学和两位老师死于非命的情况下，还有心情庆祝高中毕业吗？德国之翼航班坠机事件发生后，作为心理辅导师，梅西特尔德·施罗德鲁皮佩一直陪伴着哈尔滕这所中学的师生和家长。
汉莎子公司欧洲之翼和德国之翼的劳资谈判旷日持久，涉及劳动条件、非全日制雇员的条例以及空乘人员的薪酬。本周四，数百架航班被取消。
德国之翼客机在法国坠毁一周年之际，汉莎公司称向每位遇难者提供至少10万欧元的赔偿金。与此同时，遇难者家属寻求在美国对汉莎提起诉讼，但可能结果并不会尽如人意。
德国之翼航空公司客机坠毁法国阿尔卑斯山区事件发生近一年后，法国航空事故调查处（BEA）公布了对该事件的调查结果。专家们提出，涉及飞行员身体健康的情况时，应该放宽对医生保持“沉默义务”的规定。
"德国之翼"4U9525航班副驾驶员蓄意坠毁客机，夺走149人性命的悲剧发生近一周年，有关灾难发生的新细节浮出水面。德媒透露了这名27岁患有严重抑郁症的飞行员生前写下的部分日记。
德国之翼客机坠机事件过去7个月之际，德国总理默克尔前往部分遇难者所属的哈滕中学，与遇难者家属、学生和老师会面。
德国明镜在线报道，操控“德国之翼”客机坠毁的副驾驶安德里亚斯·卢比茨在事发前不久开始心理治疗。3月24日，他驾驶从巴塞罗那飞往杜塞尔多夫的客机冲向阿尔卑斯山区一处山壁，导致机上150人全部丧生。
德国之翼空难的遇难者家属决定在美国提起诉讼。由于美国法院也接受精神赔偿请求，遇难者家属或能在美国求取比在德国高出10倍的赔偿。
“德国之翼”坠机事件罹难者家属认为，有关方面提出的赔偿金数额过低、形同侮辱。德国之声驻比利时记者Barbara Wesel呼吁，欧盟应有统一规定。
汉莎航空愿意为3月发生的德国之翼坠机案中的每一名遇难者家人提供25000欧元。遇难者家属的代理律师批评称，赔偿金额实在太低。
德国之翼母公司德国汉莎航空公司证实，6月9日将启动从法国南部向德国运送空难死者遗体。今年3月24日，德国之翼空难导致包括肇事副驾驶在内的总共150人丧生。
在法国坠毁的德国之翼4U9525航班的德国遇难者遗骸下周将被运送回乡。此前有关遇难者棺木返乡被推迟的消息曾再次令遇难者亲属心情悲痛。
德国之翼坠机事故的最新调查结果显示，被怀疑蓄意使飞机坠毁的副驾驶在前一次航班中曾经暗中演练快速下降。
每当贝恩德·甘斯看到飞机的时候，就会情不自禁地想起改变他一生的那一天。六年前在一次飞机坠毁事故中，他永远失去了自己的女儿。
本周五，包括罹难者家属及欧洲多国政要在内的1400人参加了仪式。科隆红衣主教韦尔基对罹难者家属表示：爱比死亡更强大。
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