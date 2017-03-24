“德国之翼”客机坠毁

德国汉莎航空公司子公司“德国之翼”Germanwings的A320客机2015年3月24日在法国南部坠毁。

这架飞机从巴塞罗那起飞，目的地是德国杜塞尔多夫。航空公司称，飞机上共载有144名乘客、4名乘务以及2名飞行员。 在遇难者中包括德国北威州一座中学从西班牙返回的交流项目的班级，共16名学生和两名老师。