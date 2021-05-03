 德国之声2021年言论自由奖获得者奥武里: 为无声者抗争 | 文化经纬 | DW | 03.05.2021

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文化经纬

德国之声2021年言论自由奖获得者奥武里: 为无声者抗争

托博雷·奥武里获得德国之声颁发的2021年言论自由奖。她曾装扮成性工作者卧底调查，为尼日利亚人口贩卖受害者发声。在此过程中，她遭遇了虐待，目睹了斩首，好不容易逃脱了谋杀。

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尼日利亚记者Tobore Ovuorie荣获今年度DW言论自由奖

（德国之声中文网）在严防死守的营地，尖叫声突然从各个黑暗的角落传来。托博雷·奥武里（Tobore Ovuorie）身边的年轻女人们在夜幕中拼命逃跑。眼前恐怖的一幕让她惊呆了。她的衣服上溅满了鲜血，眼睛紧紧盯着刚刚被砍下、翻滚到地上的两颗头颅。只觉两眼一黑，她失去了意识。

当托博雷回想起她七年前的这段经历时，眼睛里依然充满了泪水。当时她是一位33岁的调查记者，在尼日利亚的性贩卖圈子里卧底了七个月。她的报道揭露了从事性交易、人口贩卖和器官交易的犯罪团伙的活动。

亲身体验才能写出好报道

在从事这项调查的几周前，一位编辑找到了托博雷，要求她通过访谈受害者来揭示尼日利亚的性贩运问题。在接受德国之声采访时，托博雷笑着回顾这次谈话，认为访谈远远不够。"她们不会在自己的额头上写上：'嘿！我将被贩卖。'"

Freedom of Speech Award 2021 | Preisträgerin Tobore Ovuorie aus Nigeria

尼日利亚调查记者奥武里（Tobore Ovuorie）获得德国之声颁发的2021年言论自由奖

对她来说，毫无疑问的是，"我们必须亲身体验，否则故事就会显得不够充实"。托博雷使劲地拍手来强调这一点。她在工作中十分较真。

德国之声台长彼得·林堡（Peter Limbourg）说，托博雷勇敢的报道为她赢得了今年的言论自由奖。

林堡说，"言论自由奖突出了透明度在我们工作中的重要性，也显示了勇气在我们社会中的重要性。我认为该奖项将有助于托博雷·奥武里的工作，希望也能有助于她的安全。"

亲历人口贩卖的恐怖之夜

国际移民组织(IOM)估计，从尼日利亚来到欧洲的女孩中，有80%是性贩卖的潜在受害者。托博雷的一位好友就是其中之一，她被贩运到欧洲，感染上了艾滋病毒。

2013年，托博雷定下一个明确的目标：通过揭开每年从尼日利亚贩运到意大利的数千名受害者的个人故事，查清她的朋友和她认识的许多人的遭遇。

托博雷接受尼日利亚媒体《尼日利亚脉动》（Pulse Nigeria）采访谈到这次调查时说："我有很多需要填补的空白。"

在尼日利亚《高级时报》 (Premium Time)同事的帮助下，她在尼日利亚的性贩卖圈子里做了七个月的卧底。她隐藏起记者的身份，改变了自己的服装、发型、化妆甚至说话的方式，进入全新的生活。她假扮成一个妓女，被一个皮条客收留，在拉各斯呆了一段时间，然后去到阿布贾。

Nigeria | Prostituierte

很多尼日利亚妇女被人口贩卖者诱骗拐卖

在2013年的调查过程中，尼日利亚犯罪团伙在她的身体上留下了痛苦的烙印：她的头发被剪掉，她被殴打，被虐待，经历了住院治疗，好不容易逃脱了谋杀。

卧底几个月后，托博雷获得了她的皮条客的许可前往意大利。她和一群女孩一起被偷渡到贝宁。那段旅途中的经历使她至今无法观看恐怖影片。

托博雷目睹了两名人口贩卖受害者被斩首，她们的器官被摘下送往黑市。到达科托努后，她在同事的帮助下成功逃了出来。

打破性别刻板印象

在尼日利亚的商业都市拉各斯长大的托博雷，上小学之前就知道自己想成为一名记者。每周，她都会将自己亲手写下的故事和诗歌邮寄给尼日利亚的报社。这些作品屡屡被拒，但她毫不气馁，下次寄去更多。

上中学时，她的一位同学的母亲被指控为用巫术谋害丈夫。托博雷为她呼吁公正，却受到周围人的批评。

 "我总是被教训说，你是个女孩，你必须保持沉默，你说得太多了。"她对德国之声说，一边说一边摇头，"我感到怨愤，心中充满了怒火。我不想顺从。"

她把自己锁在房间里，提笔写下了这场遭遇的每一个细节。父亲在她的抽屉里发现了她的笔记，他鼓励她利用写作来对抗不公。

"这是我决定一辈子要做的工作：用文字的力量为无声者抗争。"

DW.COM

德国之声台长林堡：“2020年度言论自由奖是献给全世界所有因为报道新冠疫情而遭到迫害的英勇记者们。”

新冠疫情爆发期间，全球多国发生记者因报道疫情遭到当局迫害的情况。德国之声将本年度的言论自由奖授予这群致力于揭露真相的新闻记者。

在传媒、政界和社会，到底谁掌握权力？来自世界各地的参与者们将在波恩举行的德国之声第12届全球媒体论坛上讨论这一议题。

向伊朗政治学家齐巴卡兰（Sadegh Zibakalam）授予德国之声2018年言论自由奖是波恩全球媒体论坛的高潮。这也是支持全球言论自由的一个明确信号。

作为新闻界的一名年轻记者，托博雷不得不对抗尼日利亚媒体行业中对女性的偏见。"女记者适合报道家庭生活、时尚和娱乐新闻。硬核的新闻要让男记者来做。"

战斗还在继续

托博雷在调查尼日利亚的性贩卖犯罪团伙时遭受的精神创伤，直到今天还没有完全愈合。她仍然在与抑郁症和创伤后应激障碍（PTSD）作斗争。

她的加纳同行、调查记者阿纳斯(Anas Aremeyaw Anas)告诉德国之声，托博雷的抗压能力决定了她新闻报道的出色。

"在某个阶段，我们都以为她的职业生涯要走到终点了，但她非常坚强地重新站了起来。她无法对她目睹的社会不公正置之不理。她想让弱势群体、妇女和儿童公平地分到自己的那块蛋糕。"

在2013年的冒险调查之后，托博雷继续选择报道具有挑战性的主题。她讲述了利比亚人口贩卖受害者的故事，还揭示了尼日利亚感染艾滋病毒的儿童被污名化的问题。目前，她正在调查大使馆雇员参与人口贩运活动。

当被问及是否后悔为了报道新闻差点丧命时，托博雷毫不犹豫地回答："我一点也不后悔。这已经引起了人们的反思。我可以问心无愧地去睡觉。对我来说，这就是有意义的生活"。

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    作者: Jan-Philipp Scholz/Adrian Kriesch


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