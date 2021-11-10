为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

德国之声

德国之声（Deutsche Welle，缩写：DW）是按德国公法设立的国际化公共媒体，是德国广播电视联合会（ARD）的成员。

德国之声总部座落于波恩和柏林，用电视、网络、广播多媒体方式提供多语种资讯服务。

Taiwan, Tainan, 26.05.2016 - Das Logo des Chipherstellers TSMC an einem Gebäude. Angesichts der aktuellen Halbleiter-Knappheit will der Chipfertiger TSMC binnen drei Jahren 100 Milliarden Dollar in den Ausbau seiner Produktion und die Entwicklung neuer Technologien investieren. (Zu dpa Chipfertiger TSMC will 100 Milliarden Dollar investieren) +++ dpa-Bildfunk +++

客座评论：交卷之后的台积电还是“护国神山”？ 10.11.2021

一如预期，台积电准时交出了美国商务部要求的问卷，并且强调没有洩露客户机密。但美国对于台积电的「期望」就此告一段落了吗？德国之声客座评论作者乌凌翔的观点是：恐怕未必如此。
191031 -- BEIJING, Oct. 31, 2019 -- Xi Jinping, Li Keqiang, Li Zhanshu, Wang Yang, Wang Huning, Zhao Leji and Han Zheng attend the fourth plenary session of the 19th Central Committee of the Communist Party of China CPC in Beijing, capital of China. The session was held from Oct. 28 to 31, 2019. CHINA-BEIJING-CPC CENTRAL COMMITTEE-FOURTH PLENARY SESSION CN ShenxHong PUBLICATIONxNOTxINxCHN

四个关键词看中共六中全会 10.11.2021

中共第三份历史决议重要吗？习近平透过这份决议到底想要做什么？「共同富裕」是六中全会后的中国发展主轴？会议和决议会对台湾产生什么重大影响？德国之声专访三位研究中国与两岸的台湾专家剖析这些关键议题。
October 10, 2021, Taipei, Taipei, Taiwan: Military officers on armoured vehicles during a parade for the Double-Tenth National Day Celebration Ceremony, following Chinese President Xi JinpingÃ¢â¬â¢s vow to unify Taiwan by peaceful means. The self ruled island has been facing intensifying military threats from China including record number of fighter jets cruising around Taiwan, whilst building better relations with the US, Australia, Japan and European countries including Lithuania, Poland and the Czech Republic. (Credit Image: Â© Daniel Ceng Shou-Yi/ZUMA Press Wire

专访：中国瞄准台湾年轻人进行反美日认知战 10.11.2021

中国对台湾的认知作战近年受台湾政府重视，其官方发布的「国防报告书」中，更详列中国认知战的目的及手段。德国之声专访资讯战专家沈伯洋，以了解在网路时代，认知战是如何发展？
In this photo released by the Taiwan Presidential Office, Taiwan's President Tsai Ing-wen, right presents a gift to Raphael Glucksmann, the chair of the EU's foreign interference committee during a meeting in Taipei, Taiwan on Thursday, Nov. 4, 2021. Glucksmann is leading a group of European Union parliamentarians during the meeting with Taiwan's President Tsai Ing-wen on Thursday as part of the delegation's first official visit to the self-ruled island, which is also claimed by China. (Taiwan Presidential Office via AP)

欧洲议会代表团访台宣示立场 北京强硬回应 05.11.2021

欧洲议会首次向台湾派出的官方代表团在访台最后一天召开记者会，重申保护台湾的意义。此前一天，德国之声记者在美国国务院的记者会上再三追问：美国支持台湾自卫是否包括军事行动？

接种疫苗却感染？疫苗突破问题日益浮现 02.11.2021

德国的新冠感染数字再次上升。在目前这些感染者中也有已经完全接种疫苗的人。他们被称为 "疫苗接种突破性感染"。德国之声记者Tessa Walther采访了一位年轻女性，她在接种疫苗后仍然感染了病毒。
In this photograph taken on February 24, 2020 Chinese and Sri Lankan labourers work at a construction site on reclaimed land, part of a Chinese-funded project for Port City, in Colombo. - From an artificial island in Sri Lanka to a bridge in Bangladesh and hydropower projects in Nepal and Indonesia, China's trillion-dollar Belt and Road plan is stuttering under the effects of the deadly coronavirus. (Photo by Ishara S. KODIKARA / AFP) / TO GO WITH AFP STORY 'HEALTH-VIRUS-DIPLOMACY-TRADE-CHINA-SASIA' FOCUS BY POORNIMA WEERASEKARA (Photo by ISHARA S. KODIKARA/AFP via Getty Images)

一带一路：中国劳工在印尼的血汗不归路 02.11.2021

中国在印尼「一带一路」倡议的重点企业裡，许多中国工人表示遭到剥削。有人不敢吭声、有人冒险偷渡、有人客死异乡家属却找不到遗体。德国之声访问数名中国工人，他们说，「活着回家」是他们唯一希望。
Bildkombo Joe Biden Tsai Ing-wen Xi Jinping

七张图看一周大事 30.10.2021

《玻璃心》走红网络；中国入联50年；蔡英文承认美军驻台惹关注；习近平传记朗诵会掀波澜……最近都发生了哪些大事，德国之声为您一一梳理。
Haupt-Funkhaus der Deutschen Welle in Bonn (Schürmann-Bau). Foto vom 11. Juli 2015.

重回冷战？德国之声在白俄罗斯遭禁 30.10.2021

自苏东剧变以来，德国之声的新闻产品首次在前苏联地区遭到封锁。白俄罗斯当局封锁了德国之声的网站。自从去年备受争议的大选结束之后，连续执政25年的卢卡申科加强了对独立媒体的打压。

Heute schon getankt Steigende Kraftstoffpreise an der Tankstelle. München Bayern Deutschland *** Today already refueled Rising fuel prices at the gas station Munich Bavaria Germany Copyright: xRolfxPossx

评论：为什么能源价格飙升是一个好消息？ 30.10.2021

能源价格不断飙升，让消费者难以相信自己的眼睛。德国之声评论员Henrik Böhme认为，对于走向气候中立的经济转型而言，这是一个好消息。
This photo provided by Jack Caswell shows director of photography Halyna Hutchins, third from left, director's assistant Izzy Lee, and director Adam Egypt Mortimer on the set of Archenemy on January 10, 2020, in Los Angeles. Hutchins was fatally shot by Alec Baldwin Thursday on the New Mexico set of the western film Rust. Authorities continue to investigate the shooting but there are no allegations of wrongdoing by Baldwin. (Jack Caswell via AP)

专家：为何片场会出现道具走火悲剧？ 23.10.2021

独立电影《铁锈》主演兼制片人鲍德温在拍摄过程中使用道具枪射击，意外杀死了摄影师哈钦斯。现场安保不足？还是是有人偷偷往道具枪里填充了实弹？或者是空包弹并没有处理好？德国之声采访了电影武器专家Oliver Jürgen Rasch，分析道具枪意外走火的原因。

Chinese President Xi Jinping speaks remotely during the 76th Session of the General Assembly at UN Headquarters in New York on September 21, 2021. Mary Altaffer/Pool via REUTERS

德语媒体: 联合国不应成为北京的工具 22.10.2021

1971年10月25日，联合国大会第2758号决议通过了关于“恢复中华人民共和国在联合国组织中的合法权利问题”的决议。中华人民共和国依此取代中华民国在联合国拥有的中国代表权席位。退守台湾的中华民国政府自此陷入了国际孤立的境地。
FILE PHOTO: U.S. President Donald Trump and China's President Xi Jinping shake hands after making joint statements at the Great Hall of the People in Beijing, China, November 9, 2017. REUTERS/Damir Sagolj/File Photo/File Photo/File Photo

专访：美国对华接触战略是否失败？ 22.10.2021

由傅立民、冯稼时，戴博和白丽娟等多位专家撰写的《与中国接触：中美关系五十年》日前由哥伦比亚大学出版。本书围绕着曾经在美国长期占据主导地位的对华接触政策展开思考。德国之声对本书主编石文安女士进行了专访。
December 21, 2012*** People play pool inside a coffee shop in Amsterdam on December 21, 2012. AFP PHOTO / ALEXANDER KLEIN (Photo credit should read ALEXANDER KLEIN/AFP/Getty Images)

大麻合法化：那些 “挺麻”的国家是怎么做的？ 16.10.2021

新一届的德国政府可能会推进大麻合法化。德国之声在这里就几个对大麻采取较温和立场的国家进行了盘点。
Xi Jinping, Präsident von China, und Angela Merkel (CDU), Bundeskanzlerin von Deutschland, sind auf einem Monitor zu sehen, während sie sich bei einer Videokonferenz begrüßen. Merkel und Jinping haben über die Entwicklung der deutsch-chinesischen Beziehungen und aktuelle Themen der internationalen Agenda gesprochen. +++ dpa-Bildfunk +++

七张图看一周大事 16.10.2021

这一周，习近平和默克尔进行了告别通话。中国女性航天员成功进入太空，将创造多个“第一”。恒大的危机继续愈演愈烈。俄罗斯总统普京针对中国统一台湾发出了惊人表态。
A sign is seen at the entrance of the Constitutional Tribunal in Warsaw, Poland on September 22, 2021. On Wednesday the Tribunal was set to rule if EU law has primacy of the Polish constitution. The matter concerns a ruling of the Court of Justice of the European Union demanding Poland dismantle a disciplinary chamber which is part of the Supreme Court and is judged by the EU as being a political tool. Todayâs hearing will be resumed on September 30 further prolonging one of the most contentious issues between Poland and the EU. (Photo by STR/NurPhoto)

观点：欧盟尚未失去波兰 09.10.2021

波兰最高法官做出的裁决或会让人生疑：该国意欲退出欧盟。德国之声记者Bartosz Dudek则认为，事情还不会走到这一步。

Polis and EU flags during the celebration of the Polish Independence Day organised by KOD (Committee for the Defence of Democracy). Krakow, Poland on 11 November, 2017. (Photo by Beata Zawrzel/NurPhoto) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

不服欧盟法律 波兰走上退出欧盟之路？ 08.10.2021

布鲁塞尔欧盟总部对波兰宪法法庭的裁决深感震惊。欧盟领导机构担心，华沙走向脱欧之路。德国之声记者从布鲁塞尔发来以下报道。

显示更多文章