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德国之声（Deutsche Welle，缩写：DW）是按德国公法设立的国际化公共媒体，是德国广播电视联合会（ARD）的成员。
德国之声总部座落于波恩和柏林，用电视、网络、广播多媒体方式提供多语种资讯服务。
一如预期，台积电准时交出了美国商务部要求的问卷，并且强调没有洩露客户机密。但美国对于台积电的「期望」就此告一段落了吗？德国之声客座评论作者乌凌翔的观点是：恐怕未必如此。
中共第三份历史决议重要吗？习近平透过这份决议到底想要做什么？「共同富裕」是六中全会后的中国发展主轴？会议和决议会对台湾产生什么重大影响？德国之声专访三位研究中国与两岸的台湾专家剖析这些关键议题。
中国对台湾的认知作战近年受台湾政府重视，其官方发布的「国防报告书」中，更详列中国认知战的目的及手段。德国之声专访资讯战专家沈伯洋，以了解在网路时代，认知战是如何发展？
欧洲议会首次向台湾派出的官方代表团在访台最后一天召开记者会，重申保护台湾的意义。此前一天，德国之声记者在美国国务院的记者会上再三追问：美国支持台湾自卫是否包括军事行动？
德国的新冠感染数字再次上升。在目前这些感染者中也有已经完全接种疫苗的人。他们被称为 "疫苗接种突破性感染"。德国之声记者Tessa Walther采访了一位年轻女性，她在接种疫苗后仍然感染了病毒。
中国在印尼「一带一路」倡议的重点企业裡，许多中国工人表示遭到剥削。有人不敢吭声、有人冒险偷渡、有人客死异乡家属却找不到遗体。德国之声访问数名中国工人，他们说，「活着回家」是他们唯一希望。
《玻璃心》走红网络；中国入联50年；蔡英文承认美军驻台惹关注；习近平传记朗诵会掀波澜……最近都发生了哪些大事，德国之声为您一一梳理。
自苏东剧变以来，德国之声的新闻产品首次在前苏联地区遭到封锁。白俄罗斯当局封锁了德国之声的网站。自从去年备受争议的大选结束之后，连续执政25年的卢卡申科加强了对独立媒体的打压。
能源价格不断飙升，让消费者难以相信自己的眼睛。德国之声评论员Henrik Böhme认为，对于走向气候中立的经济转型而言，这是一个好消息。
独立电影《铁锈》主演兼制片人鲍德温在拍摄过程中使用道具枪射击，意外杀死了摄影师哈钦斯。现场安保不足？还是是有人偷偷往道具枪里填充了实弹？或者是空包弹并没有处理好？德国之声采访了电影武器专家Oliver Jürgen Rasch，分析道具枪意外走火的原因。
1971年10月25日，联合国大会第2758号决议通过了关于“恢复中华人民共和国在联合国组织中的合法权利问题”的决议。中华人民共和国依此取代中华民国在联合国拥有的中国代表权席位。退守台湾的中华民国政府自此陷入了国际孤立的境地。
由傅立民、冯稼时，戴博和白丽娟等多位专家撰写的《与中国接触：中美关系五十年》日前由哥伦比亚大学出版。本书围绕着曾经在美国长期占据主导地位的对华接触政策展开思考。德国之声对本书主编石文安女士进行了专访。
新一届的德国政府可能会推进大麻合法化。德国之声在这里就几个对大麻采取较温和立场的国家进行了盘点。
这一周，习近平和默克尔进行了告别通话。中国女性航天员成功进入太空，将创造多个“第一”。恒大的危机继续愈演愈烈。俄罗斯总统普京针对中国统一台湾发出了惊人表态。
波兰最高法官做出的裁决或会让人生疑：该国意欲退出欧盟。德国之声记者Bartosz Dudek则认为，事情还不会走到这一步。
布鲁塞尔欧盟总部对波兰宪法法庭的裁决深感震惊。欧盟领导机构担心，华沙走向脱欧之路。德国之声记者从布鲁塞尔发来以下报道。
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