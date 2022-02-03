德国之声驻俄办公室遭关闭始末

（德国之声中文网）这个消息并不令人意外。早在俄罗斯外交部周四宣布禁止德国之声在该国播放之前，已经出现了许多警告信号。

俄罗斯国营电视台"今日俄罗斯"（RT）主编西蒙尼安（Margarita Simonyan）去年12月22日就曾在脸书上写道："我们正准备给德国的回应。我希望这次真的会做些什么。"俄罗斯外交部发言人Maria Zakharova回复道："当然。"

未持有广播许可

事件的背景是：欧洲卫星运营商Eutelsat停止了俄罗斯国家广播公司RT德语频道的播出。该频道在12月16日通过卫星和网络开播，但由于RT德语频道没有广播许可证，德国媒体监管机构着手阻止RT的运作。

德国外长贝尔博克上月访问俄罗斯时，俄方的态度展现出RT德语频道对俄罗斯的重要性。俄罗斯清楚表明，如果无法针对RT德语频道的情况找出解决方案，将对德国采取报复。

2月2日，德国监督机构正式禁止RT德语频道在德国播放电视节目。俄罗斯外交部在隔日做出正式回应：关闭德国之声驻莫斯科办公室，同时撤销德国之声记者的工作资格许可。

除此之外，今后德国之声将在俄罗斯被禁止进行广播，而且被认定为"外国代理人"，这将大幅提升德国之声未来在俄罗斯工作的难度。依照莫斯科的说法，接下来可能对德国之声采取进一步措施。

观看视频 01:48 俄罗斯的报复行动：关闭德国之声莫斯科分社

计划在德国扩张

莫斯科对德国之声的报复行动远超出德国禁止RT德语频道播放。与德国之声通讯员在俄罗斯失去工作资格不同，RT 记者仍能在德国继续工作。而且德国之声的德语和英语频道在俄罗斯都持有广播许可。

德国记者联盟(DJV)批评莫斯科的做法不对等。虽然德国之声是由德国政府提拨预算资助，但其监事会主要是非政府团体组成；RT德语频道则是"政府控制的俄罗斯宣传机构的一部分"。

RT德语频道自2014年开始运作，同年俄罗斯兼并克里米亚。该频道最初只在网络上推出，并将自己定位为传统德语媒体的替代选项。

目前RT德语频道在脸书上拥有超过65万订阅者。在2021年9月被禁止前，其YouTube频道也有相仿的订阅人数。

YouTube封锁RT德语频道也影响到其旗舰节目"The Missing Part"。该频道被Youtube禁止的原因是，YouTube母公司Google指控RT德语频道散播有关新冠病毒的错误信息。

与此同时，德国政府驳斥了与YouTube禁令有关联的指控，并拒绝所有来自莫斯科的批评。

RT德语频道曾试图通过卢森堡取得在德国的播放许可但未成功。最终它在塞尔维亚获得许可证，但德国监管机构不愿承认该许可。这家俄罗斯广播公司表示将就此事诉诸法院。

德国之声驻莫斯科办公室于2019年首次成为俄罗斯当局锁定的目标

俄罗斯对德国之声的威胁

自上世纪80年代末开始，德国之声一直能不受干预地在俄罗斯进行广播，报道没有受到莫斯科批评。

出现问题的最初迹象始于2019年秋季。俄罗斯议会成立了一组委员会，调查所谓"外国媒体对俄罗斯内政的干预"。德国之声也是遭受指责的对象之一。

该委员会对德国之声提出的指责包括2019年夏天DW的一条俄语推特，内容报道反对派在议会选举前的抗议活动。该则推特引述抗议者的口号"莫斯科站出来！"。 调查委员会认为德国之声在呼吁莫斯科人加入抗议活动，德国之声则驳斥这一指控。

此外，委员会还建议将德国之声列为"外国代理人"。但这一建议没有被俄罗斯外交部采纳。

在这起事件后，德国之声台长彼得·林堡（Peter Limbourg）前往莫斯科进行对话，这场冲突看似被化解。但2021年9月，该起事件再次被提起，这次是与RT德语频道被YouTube禁止作联系。

"外部势力干预俄罗斯内政"委员会主席皮斯卡里亚洛夫（Vasily Piskaryov）声称，俄罗斯有正当理由采取报复行动。RT德语频道在德国的前景越暗淡，来自俄罗斯的威胁就越明显。RT主编西蒙尼安多次要求俄罗斯外交部采取严厉的回应。

德国之声台长林堡表示，针对德国之声的行动"完全是过度反应"。他也宣布将采取法律行动，同时承诺德国之声将大幅加强对俄罗斯的报道。

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