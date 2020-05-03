德国之声言论自由奖：来自14国的17位获奖者

（德国之声中文网）从2015年起，德国之声开始颁发一年一度的言论自由奖，以表彰为捍卫人权和言论自由而做出杰出贡献的媒体工作者。

2020年，在新冠疫情危机之中，德国之声将这一奖项颁发给14个国家的17名记者。他们代表了全世界所有因为报道新冠疫情而被消失、被逮捕或者遭到威胁的新闻工作者。

陈秋实资料照片

中国：陈秋实

这位中国律师、活动人士和公民记者，曾在2019年去香港报道反修例抗议而知名。他在武汉爆发疫情的早期深入当地，采访医生和市民，在2月6日之后下落不明。

中国：李泽华

曾在央视供职的公民记者李泽华2月26日在武汉报道疫情危机时失踪。4月22日，他重新在YouTube上出现，表示自己此前是被隔离观察了，而且受到了"良好对待"。

中国：方斌

从商人转作公民记者的方斌2020年初就开始在家乡武汉报道疫情。他最知名的视频之一就是拍到了一家医院外面装尸体的袋子。在多次被警察上门讯问警告之后，方斌于2月9日失踪。

塞尔维亚：安娜·拉里奇（Ana Lalic）

这位女记者供职于网络媒体Nova.rs。在发表了一篇关于诺维萨德（Novi Sad）医疗设备和防疫用品短缺的报道之后，她被拘留两天。

斯洛文尼亚：布拉茨·扎佳（Blaž Zgaga）

这名自由调查记者，同时也是国际调查记者同盟（ICIJ）的成员遭到了来自当局的骚扰以及匿名的死亡恐吓。

白俄罗斯：谢尔盖·萨楚克（Sergej Sazuk）

网络媒体Yezhednevnik的记者萨楚克于3月25日被捕，后在4月4日获释。官方指控他收受贿赂。萨楚克被捕前曾批评政府对疫情处理不力。白俄罗斯总统卢卡申科曾经说过，"必须有人去关照那些报道疫情的媒体"。

俄罗斯女记者米拉什娜

俄罗斯：艾琳娜·米拉什娜（Elena Milashina）

4月12日，俄罗斯《新报》（Novaya Gazeta）的调查记者米拉什娜发表了一篇关于车臣当局如何应对疫情的文章。次日她就在社交媒体上收到了一条来自车臣共和国总统卡德罗夫本人的死亡威胁信息。

委内瑞拉：达尔文森·罗哈斯（Darvinson Rojas）

自由记者罗哈斯在报道新冠疫情在委内瑞拉蔓延之后，遭到暴力逮捕、审讯，并且被监禁12天。据称他被指控煽动仇恨，并于4月2日被保释。

伊朗：穆罕默德·莫萨伊德（Mohammad Mosaed）

伊朗记者莫萨伊德

自由记者莫萨伊德在2月份被捕，此前他曾经批评政府面对新冠疫情准备不足。根据"一个自由媒体联盟"（One Free Press Coalition）称，他被当局禁止从事记者工作，在社交媒体上的账号也被注销。目前莫萨伊德正在等待接受庭审。

津巴布韦：贝特菲克·努邦达（Beatific Ngumbwanda）

新闻周刊TellZim的记者努邦达4月8日被捕，罪名是违反封城令。尽管出示了记者采访许可证，他还是被拘留了数小时。

乌干达：大卫·慕西西·卡扬科罗（David Musisi Karyankolo）

4月初，电视台记者卡扬科罗在家中被安全人员殴打，他持续昏迷了十个小时。对方自称是在执行宵禁令。涉事警察后来被指控骚扰记者，已经被捕。

土耳其记者巴伊萨尔

土耳其：努尔坎·巴伊萨尔（Nurcan Baysal）

作为获奖记者和人权捍卫者，巴伊萨尔面临着两项调查以及"煽动公众仇恨"的指控，这些调查和指控都是基于她对当局应对疫情做法的评论。

土耳其：伊斯梅特·西吉特（İsmet Çiğit）

土耳其SES Kocaeli报纸的主编西吉特，在该报3月18日在网页上发表了一篇关于当地两人死于新冠病毒的报道之后被捕。欧安组织OSCE报告说，他随后被释放。

约旦：法雷斯·萨叶赫（Fares Sayegh）

约旦记者萨叶赫

作为约旦的主要媒体之一，Roya TV在报道有关新冠病毒的及时消息，揭露该国疫情爆发初期防疫措施不力方面做出了贡献。在发布了就封城措施对民众的采访之后，该媒体的常务主任萨叶赫和一名同事在4月9日被捕，三日后被保释。

印度：西德哈特·瓦拉达拉杨（Siddharth Varadarajan）

作为非盈利性网络媒体The Wire的创始编辑之一，瓦拉达拉杨在4月10日收到了警察局的传唤。此前他们的网站报道了一名政客在参加宗教仪式时违反防疫规定的事情，被指控"煽动暴力"和"制造恐慌"。

柬埔寨：索万·瑞蒂（Sovann Rithy）

TVFB记者瑞蒂在4月7日被捕，原因是"煽动民众制造混乱和危害社会安全"。他此前曾援引了柬埔寨首相洪森的话报道说，政府无法帮助摩托出租车司机免于破产。当局吊销了TVFB的媒体许可证，而瑞蒂的指控罪名如果被判成立，恐面临最长两年的监禁。

菲律宾：玛利亚·维多利亚·贝尔特兰（Maria Victoria Beltran）4月19日，居住在宿务市（Cebu）的艺术家贝尔特兰因为在脸书上发布了一则有关当地新冠病毒感染病例上升的贴文而被拘禁。市长称她的贴文是"散布假新闻的犯罪行为"，并威胁要将她送进监狱。