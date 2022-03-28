 德国之声被莫斯科列为“外国代理人” | 德国新闻 | DW | 28.03.2022

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德国新闻

德国之声被莫斯科列为“外国代理人”

俄罗斯司法部3月28日将德国之声列入了“外国代理人”名单。该清单包括多个外国媒体机构以及接受境外资金的非政府组织。

德国之声波恩总部

德国之声波恩总部

（德国之声中文网）俄罗斯司法部在一份声明中称，将德国之声列入"外国代理人"名单之决定是基于俄罗斯有关部门的文件。声明并未明确究竟是哪个部门的哪份文件。

德国之声台长Peter Limbourg回应说："不幸的是，俄罗斯当局这一最新的武断决策是在意料之中的。这是对新闻自由的进一步攻击，是切断俄罗斯人民与自由独立媒体联系的又一次尝试。它始于2月初我台驻莫斯科记者站遭强制关闭，然后我台所有语言的网页都在俄罗斯境内被屏蔽。后来，社交媒体也逐步遭到限制，现在德国之声则被贴上了'外国代理人'标签。但是这不会阻止我们从我台在拉脱维亚的新记者站或者从德国本土继续向俄罗斯以及整个地区进行全面而独立的报道。"

2月3日，俄罗斯外交部宣布，在德国当局禁止俄罗斯国营电视台"今日俄罗斯"德语频道播出后，也将对在俄罗斯的德国媒体机构进行报复。当时俄外交部就说，报复措施包括"将德国之声认定为一家履行外国代理人职能的外国媒体。"

德国之声驻莫斯科记者站被迫关闭

德国之声驻莫斯科记者站被迫关闭

德国之声不久后被迫关闭了驻莫斯科记者站，驻俄记者不得不交还记者证，这意味着他们无法继续在俄罗斯境内从事新闻工作。

3月初，俄罗斯联邦通信、信息技术、传媒监督局(Roskomnadzor)出手屏蔽了德国之声的网站。不久之后，德国之声在邻国拉脱维亚开设了记者站，部分原驻俄记者迁移至此。

德国之声东欧部主任Christian Trippe表示："俄罗斯政府似乎已经对德国之声进行了'信息宣战'。"他强调，德国之声记者将继续其工作，"向我们在俄罗斯的目标受众提供可靠的信息"。

DW.COM

德国之声（DW）网页在俄罗斯被封锁。莫斯科指控包括德国之声在内的多家西方媒体传播假新闻。德国之声台长林堡驳斥了俄方指控，强调DW是独立国际媒体，不是政府喉舌。

在一次前所未有的报复行动中，俄罗斯当局禁止德国之声在该国的广播。这是莫斯科对德国禁止俄罗斯官媒RT采取的报复，但在此之前早已有迹可循。

从媒体机构、朋克音乐人、人权捍卫者到记者甚至是普通公民，都被俄罗斯当局认定为“外国代理人”。本周，德国之声莫斯科分社也被列入名单。俄罗斯的外国代理人法到底是什么样子？

俄罗斯撤销了德国之声驻该国人员的记者证，关闭DW驻莫斯科的办公室，并终止DW在该国的广播。莫斯科当局还计划采取进一步措施。这被认为是对德国监管部门此前禁播俄罗斯官媒RT的报复。德国之声明确表示，对于俄罗斯的新闻报道不会因为莫斯科的这一举动而停止。

俄罗斯的"外国代理人"名单

自2012年以来，俄罗斯的"外国代理人"名单就被用来限制外国媒体机构以及接受境外资金的NGO运作，尤其是那些活跃在政治领域或报道腐败问题的机构。凡是被列入名单的机构，必须在其所有出版物上标明"外国代理人"，并且每隔6个月提交一份关于其活动的报告。目前有100多家媒体机构和个人被列入名单，包括美国对外媒体机构"美国之音"和"自由欧洲电台/自由电台"，以及"大赦国际"和"人权观察"等跨国非政府组织。

DW德国之声用32种语言提供可自由获取的新闻节目。它是德国的公共对外新闻机构，其运行资金来自于德国联邦议会的财税拨款。

不受政府影响的独立、无党派机构"德意志联邦共和国广播委员会"负责监督德国之声遵守其向全世界人民提供独立资讯的法定任务。德国之声拥有约4000名员工，其中大部分都在波恩和柏林的总部工作。

观看视频 01:48

俄罗斯的报复行动：关闭德国之声莫斯科分社

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