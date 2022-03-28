德国之声被莫斯科列为“外国代理人”

（德国之声中文网）俄罗斯司法部在一份声明中称，将德国之声列入"外国代理人"名单之决定是基于俄罗斯有关部门的文件。声明并未明确究竟是哪个部门的哪份文件。

德国之声台长Peter Limbourg回应说："不幸的是，俄罗斯当局这一最新的武断决策是在意料之中的。这是对新闻自由的进一步攻击，是切断俄罗斯人民与自由独立媒体联系的又一次尝试。它始于2月初我台驻莫斯科记者站遭强制关闭，然后我台所有语言的网页都在俄罗斯境内被屏蔽。后来，社交媒体也逐步遭到限制，现在德国之声则被贴上了'外国代理人'标签。但是这不会阻止我们从我台在拉脱维亚的新记者站或者从德国本土继续向俄罗斯以及整个地区进行全面而独立的报道。"

2月3日，俄罗斯外交部宣布，在德国当局禁止俄罗斯国营电视台"今日俄罗斯"德语频道播出后，也将对在俄罗斯的德国媒体机构进行报复。当时俄外交部就说，报复措施包括"将德国之声认定为一家履行外国代理人职能的外国媒体。"

德国之声驻莫斯科记者站被迫关闭

德国之声不久后被迫关闭了驻莫斯科记者站，驻俄记者不得不交还记者证，这意味着他们无法继续在俄罗斯境内从事新闻工作。

3月初，俄罗斯联邦通信、信息技术、传媒监督局(Roskomnadzor)出手屏蔽了德国之声的网站。不久之后，德国之声在邻国拉脱维亚开设了记者站，部分原驻俄记者迁移至此。

德国之声东欧部主任Christian Trippe表示："俄罗斯政府似乎已经对德国之声进行了'信息宣战'。"他强调，德国之声记者将继续其工作，"向我们在俄罗斯的目标受众提供可靠的信息"。

俄罗斯的"外国代理人"名单

自2012年以来，俄罗斯的"外国代理人"名单就被用来限制外国媒体机构以及接受境外资金的NGO运作，尤其是那些活跃在政治领域或报道腐败问题的机构。凡是被列入名单的机构，必须在其所有出版物上标明"外国代理人"，并且每隔6个月提交一份关于其活动的报告。目前有100多家媒体机构和个人被列入名单，包括美国对外媒体机构"美国之音"和"自由欧洲电台/自由电台"，以及"大赦国际"和"人权观察"等跨国非政府组织。

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观看视频 01:48 俄罗斯的报复行动：关闭德国之声莫斯科分社

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