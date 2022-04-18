德国之声系列报道：打破藩篱的亚洲女性们

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亚洲各地女性突破界限，努力捍卫信仰价值，帮助他人，保护环境，参与各种公共议题。一起来了解她们的故事。
亚洲各地女性突破界限、捍卫价值的故事令人深受启发。
在球场上，印度曲棍球运动员萨古·达瓦尔（Sagu Dawar）是不可忽视的力量。同时，为了养家糊口，她也从事清洁工作。这位18岁的女孩梦想通过曲棍球摆脱贫困，创造自己的未来。她向DW讲述了她打破藩籬的故事。
荣获2020东京残奥会举重银牌的印尼选手Ni Nengah Widiasih说，不要害怕梦想，相信自己，坚持探索和学习。
Ashwini Doddalingappanavar来自印度南部的一个小村庄。她的父母原先给她包办了一桩婚事，让她嫁给同村的少年。但是她希望能有不一样的生活。如今，她的经历正在鼓舞许多其他女性。
Shazia Batool身患脊髓灰質炎（俗稱小兒麻痹症），但却并没有被病魔击倒。她努力促进巴基斯坦俾路支地区妇女和残障人士权益，打破藩篱。
桑梅絹曾获得台湾金曲奖最佳原住民语歌手奖。她打破文化禁忌，唱起从前只有男性才可唱的部落古調“报战功”，来传承这种音乐。
廖莉华是台湾排湾族族大后部落的头目。继承父位之前，她大部分时光是在平地都市度过的。回到原住民部落后，她必须从语言学起。廖莉华勇敢地接受这个挑战。
阿富汗活跃人士Laila Haidary为了帮助瘾君子摆脱毒品，成立了救助机构Mother Camp，她还为妇女和儿童提供帮助，她也是喀布尔第一个开餐馆的女性，餐厅的收入可以给援助项目提供资金。
Humaira Farah是巴基斯坦第一位女性板球裁判。她是如何在一个伊斯兰国家获得这样一份寻常人眼中“男人工作”的？她又如何保持工作与生活之间的平衡？她向德国之声讲述了她打破藩籬的故事。
印尼活动人士Yerni Bolu通过传授手工艺品的制作方法，来帮助印尼贫困地区的妇女增加收入、改善生活处境。
塔什努娃是孟加拉首位跨性別新聞主播。她對德國之聲表示，東南亞國家對於LGBT社群仍存在許多誤解。
在印尼东爪哇的小村庄，家庭暴力一直被认为是一个禁忌话题。但Lilik Indrawati勇敢打破沉默，并且成为活动人士帮助其他女性争取权利。
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