德国之声系列报道：打破藩篱的亚洲女性们

打破藩篱: 逃避包办婚姻的印度姑娘

Ashwini Doddalingappanavar来自印度南部的一个小村庄。她的父母原先给她包办了一桩婚事，让她嫁给同村的少年。但是她希望能有不一样的生活。如今，她的经历正在鼓舞许多其他女性。