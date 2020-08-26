 德国之声独家捕获美国17岁少年枪手镜头 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 29.08.2020

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时政风云

德国之声独家捕获美国17岁少年枪手镜头

DW拍下的视频显示，有一名少年手持冲锋枪，尝试靠近警方。在美国威斯康星州警方枪杀黑人布雷克（Jacob Blake）所引发的抗议活动中，这名17岁的少年被控射杀两人。

观看视频 00:47

DW独家的基诺沙少年枪手影片

（德国之声中文网）德国之声部署在美国威斯康星州基诺沙的一个摄像团队，独家捕捉到了这名17岁少年开枪前的录像。当地检察官表示，他在本周的示威中枪杀了两人，另导致一人受伤。

录像是在当地时间8月25至26日晚上拍摄的，后来制作人员才发现其中包含持枪少年的影像。

影像显示，凯尔·R（Kyle R）手持AR-15突击武器在胸膛上，接近警察并与之交谈。据信，这正是在他周二开枪打死三人之前不久拍摄的。周二（8月25日）是警方枪杀黑人雅各布·布莱克引发抗议活动的第三晚。

少年面临三项指控

凯尔·R被指控犯有两项杀人罪和一项杀人未遂罪，以及"毫无顾忌危害安全"和拥有危险武器的罪名。

该少年的一位知名代理律师周五表示，他当事人的做法属于自卫范畴。

这位来自亚特兰大，名叫林·伍德（Lin Wood）的辩护律师表示：尽管媒体传递了错误信息，但现在冲突现场的一些录像片段仍能证明他当事人的清白。

检察机构表示，这名少年于周二晚上11点45分左右枪击事件发生前，从他位于伊利诺伊州安提俄克（Antioch）市远在30英里（50公里）外的家中赶往事发当地，持突击步枪向三名试图制服他的抗议者开火，并杀死了其中两人。

"我刚刚杀了一个人"

刑事诉讼方引用了目击者录制的几个视频作为证据，其中包括一个显示凯尔·R在现场呼唤朋友并告诉他们："我刚刚杀了一个人。"

黑人布雷克被警察开枪射击后，几乎全身瘫痪。这也引爆了基诺沙市的抗议活动。几家店铺遭到破坏，建筑物被烧毁。

观看视频 01:23

美国再传非裔遭枪击事件争议

根据美国当体媒体的报道，凯尔·R曾经参加过一个青年警察培训项目。他在接受右翼媒体《每日来电者》采访时表示："人们受伤了，我们的工作是保护这里的商家……我的部分工作是帮助人们。如果有人受伤，我就会陷入危险。这就是为什么我带着我的步枪。"

本文内容部分基于路透社和美联社的报道。

编者注：德国之声（Deutsche Welle）遵循德国新闻法规，该法规强调了保护可疑犯罪分子或受害者隐私的重要性，并有义务在此类情况下避免透露其姓名。

© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到着作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

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