 德国之声推出新的土耳其语YouTube频道 | 文化经纬 | DW | 29.04.2019

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德国之声推出新的土耳其语YouTube频道

德国之声首次和3家国际媒体合作，推出土耳其语全新YouTube频道，旨在推进土耳其的言论自由和新闻自由。

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德国之声土耳其语YouTube频道"+90"上线

（德国之声中文网）新的YouTube频道将成为服务于土耳其境内用户以及海外土耳其人的"新的新闻信息渠道"--这是德国之声和合作伙伴秉持的理念。德国之声将和英国BBC、法兰西24小时（France24）以及美国之音（VOA）一道，在YouTube网站推出涉及广泛社会政治议题的视频，包括通讯报道、背景报道以及采访等内容。

可靠的咨询、自由的公众舆论

德国之声台长林堡（Peter Limbourg）表示，"我们希望通过YouTube频道提供可靠的咨询，支持独立的公众舆论"。他说，"这是国际媒体的一项独具创意的合作，旨在向对国际政济、科学和文化感兴趣的土耳其语受众提供咨询。"

林堡和其他3家伙伴媒体代表本周一在伊斯坦布尔举办新闻会，正式开启共同的YouTube频道。该频道上已有大量视频，比如涉及土耳其建筑危机的通讯报道以及关于童婚的内容。

Plus 90, +90, türkischer Youtube Kanal, Deutsche Wele, BBC, France 24, VOA (DW)

随时观看

用户可以随时在这4家媒体的YouTube频道上观看视频。德国之声台长林堡表示，"四家电台将推出丰富的内容，旨在推动言论自由和新闻自由。"

德国之声是该项目的领头人，由该台记者Erkan Arikan和Isil Nergiz负责频道建设。这是Arikan在德国之声第一个大项目。他去年底从西德意志电台来到德国之声，担任土耳其语组负责人。对于该项目，他说："我们将着眼于土耳其社会关心的话题。新频道不像新闻台那样追求报道速度，而是选择性地进行深度报道，并通过较长的叙述性篇幅提供新的视角。"

打开通往欧洲的窗口

该项目是德国之声2018-2021年目标规划的一部分。规划中写道，"土耳其政府推行专制政策已毋庸置疑，辜负了许多人的期待。"德国之声希望在土耳其社会政治事务中宣扬欧洲价值观。这样的方向当然对土耳其市场构成挑战："在土耳其，记者的工作越来越困难，潜在的新伙伴越来越多地拒绝和西方独立媒体合作。"

正因如此，建立自己的平台就更为重要。目标规划书中写道，"为了打开通向欧洲的窗口，德国之声计划和国际媒体一道建立共同的YouTube频道，如有可能，还将推出土耳其语电视频道。"德国之声资金来源为税款，每四年制定一个目标规划。德国联邦议院2018年6月已批准了该台2018年至2021年的目标规划。

今年4月，德国之声台长林堡在联邦议院介绍了推出土耳其语YouTube频道的方案。所有议会党团的议员都对该计划表示支持，并称此举势在必行。议员们尤其对选题表示赞赏，因为这将给土耳其受众带来真正的"附加值"。

林堡台长强调，德国之声和伙伴媒体非常重视新闻内容的平衡性，因此在推出该频道前就告知了土耳其政府该计划，并且特别呼吁政府官员接受采访。林堡强调，这样一来可以保证言论的多样性，尤其是涉及一些棘手的题目。

全球有数亿用户

这一项目也是这四大西方媒体的首次合作。德国之声近来扩大了与法兰西24小时所属的法国世界媒体集团（France Médias Monde）的合作。两大电台针对欧盟大选准备了一个多种语言的系列，并将在社交媒体和网页上发布。德国之声提供30种语言的独立资讯。两大电台的电视、广播和在线服务用户每周总计3.2亿。

BBC也向许多地区提供多种语言的广播、电视和在线服务，每周在世界范围有2.79亿用户。第4个伙伴- 美国之音则是美国最大的国际广播电台，提供40多种语言的服务，每周用户约2.75亿人。

外部链接

土耳其语YouTube频道“+90”链接

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