德国之声拒受俄罗斯杜马威胁

（德国之声中文网）俄罗斯当局指控德国之声，在一推文中呼吁参加遭禁示威抗议行动。实际情况是，德国之声在相关推文中报道了莫斯科的一个未获当局批准的示威活动，並引用了示威者们的一句口号。德国之声致函俄罗斯杜马指出，"我们的报道遵循公正新闻事业准则，这排除了对他国内政的任何干涉。"

林堡台长在声明中提到了杜马调查委员会主席皮斯卡廖夫（Wassili Piskarjow）"传唤"德国之声到杜马听证，强调指出："我们始终愿意对话，并邀请过皮斯卡廖夫先生，但双方理应就对话的框架条件达成一致。'传唤'不是互相交流的正确途径。威胁取消采访许可恰恰凸显了这一邀请的本质。我们是一家公法性媒体，不受他人施压。此外，我们曾一再明确表示，我们过去没有、将来也不会干预俄罗斯内政。正因此，我们也不会经由推特呼吁参加示威，而只是引用了组织者的话。情况如此明白，因此，我们无法理解（俄方的）的这种愤懑。关于我们违反了俄罗斯法律的指控完全荒唐。"

两国外长亦过问

俄罗斯杜马安全委员会一下属机构目前正调查外国可能在多大程度上对新近在莫斯科发生的反政府抗议行动提供了支持。联邦德国外长马斯（社民党籍）上月在会晤俄外长拉夫罗夫时已对此表示了强烈否认。

调查委员会主席皮斯卡廖夫今天（9月5日）再度要求德国之声派员在一个议会委员会的会议上作证。据俄罗斯文传电讯社报道，皮斯卡廖夫威胁说，若这一传唤再度被置之不理，德国之声或其个别雇员有可能被吊销在俄工作许可。

德国之声台长Peter Limbourg

数星期来，莫斯科一再发生大规模示威游行，抗议多名反对派人士被排除出定于本周日举行的市议会选举之外。数千人一度遭警方逮捕，其中有一名德国之声工作人员。事件发生后，德国之声在一份声明中指控俄罗斯使用了"一个警察国家的手段"。

美国驻莫斯科大使洪博培（John Huntsman）将在杜马调查委员会会议上作证。美国大使馆网站上曾登载安全提示，并公布了反对派的一份游行路线图。俄罗斯政界人士认为，这与呼吁人们参加示威无异。

德国之声