 德国之声抗议俄罗斯关闭本台驻莫斯科办公室 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 03.02.2022

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时政风云

德国之声抗议俄罗斯关闭本台驻莫斯科办公室

俄罗斯撤销了德国之声驻该国人员的记者证，关闭DW驻莫斯科的办公室，并终止DW在该国的广播。莫斯科当局还计划采取进一步措施。这被认为是对德国监管部门此前禁播俄罗斯官媒RT的报复。德国之声明确表示，对于俄罗斯的新闻报道不会因为莫斯科的这一举动而停止。

Monday, June 19, 2017 / Impression

莫斯科关闭了DW驻莫斯科分社，并撤销了DW人员的工作资格许可

（德国之声中文网）俄罗斯方面本周四（2月3日）表示，关闭德国之声（DW）驻莫斯科分社，同时撤销DW员工在该国的工作资格许可。

俄罗斯外交部在一份声明中说，将“终止DW在俄罗斯境内的卫星广播和其他广播”。

此前，莫斯科批评德国广播监管机构禁播俄罗斯官媒RT（今日俄罗斯）的德语节目，认为这是对言论自由和新闻自由的攻击。

德国媒体监督机构（MABB）以及媒体组织许可和监督委员会（ZAK）在本周表示，RT的德语节目不能使用塞尔维亚的许可证在德国进行广播。当时，莫斯科就扬言会报复。

此外，俄罗斯政府还表示正计划启动一个程序，考虑将DW定为一个履行外国代理人职能的外国媒体机构。此外，俄罗斯当局也将编制一份参与限制RT在德国广播的代表名单，这些人士将被禁止进入俄罗斯。

RT（今日俄罗斯）以六种语言进行国际广播，称其德语节目为欧洲意见多样性做出贡献。另一方面，批评者指责RT是克里姆林宫的喉舌，散布虚假信息、进行政治宣传。

德国外长贝尔博克今年1月在莫斯科会见俄罗斯外长拉夫罗夫时曾明确表示，政府广播机构在德国是不受允许的。

德国之声抗议：“过度反应”

德国之声台长林堡（Peter Limbourg）表示，俄罗斯当局的做法令人无法理解，完全是过度反应。“我们在某种形式上成为了受他人摆布的对象，正如媒体在独裁体制下一定会经历的那样。我们通过一切方式抗议俄罗斯政府这一荒谬做法，并将通过法律途径应对（俄方）宣布的措施。在我们正式收到相关措施的通知之前，我们将继续从莫斯科办公室进行报道。就算最终我们必须关闭办公室，我们关于俄罗斯的新闻报道也不会受到影响。更确切地说，我们会显著加大报道力度。”

德国之声的英语和德语电视频道从2005年开始获得在俄罗斯的播出许可。目前相关许可的有效期分别至2025年（英语频道）和2027年（德语频道）。

在德国记者协会呼吁俄罗斯总统普京，立即取消针对德国之声的播出禁令。此外德国之声所有记者都必须重新得到报道许可。“没有任何理由可以为如此严重的审查行为进行辩护，”德国记者协会联邦主席弗兰克·余博阿尔（Frank Überall）表示。该协会期待德国政府对俄方的刁难行径发出“明确无误的抗议”：“德国联邦政府对德国之声及其员工负有责任。必须毫不迟疑地向莫斯科表明这一点。”

德国服务行业工会（Verdi.）同样发表声明，对俄罗斯当局的做法表达强烈抗议。声明指出，俄罗斯对本国的报纸、广播电台和博客采取严厉手段，现在阻止德国之声从国外进行自由报道。“这是对新闻自由的明确攻击，而在这个国家，言论自由和支持民主的反对派力量同样遭到暴力压制。”

（法新社，路透社，德新社）

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