德国之声如何应对生成式人工智能？

（德国之声中文网）德国之声今年将迎来70岁生日。从一开始，我们就肩负明确的使命——为全球各地受众提供可信赖、高质量、独立的新闻报道。

这几十年来，我们不断在发展进化。从无线电广播到电视，再到互联网和社交媒体，我们一直在调整获取信息以及制作新闻的方式，以便更好地将新闻传递给您。

然而，我们对新闻所坚持的高标准始终如一。

假新闻？！AI造！

如今我们都站在下一场重大变革的中心。生成式人工智能（Generative AI）如一股颠覆性的力量。许多行业正在或即将经历这场变革，新闻业也不例外。

透明度是最重要的新闻标准之一，因此我想与您分享我们对新闻工作中生成式人工智能的看法。

仍由记者掌控局面

德国之声坚决致力于由人类制作新闻。我们不将生成式人工智能视作可以取代记者或编辑工作的手段。这意味着，如果您正在阅读、观看或听取德国之声的新闻报道，您可以确信是德国之声记者为此责编。

我们的新闻质量由我们的记者来保证。我们所承诺的独立、尽责、尊重、透明度、独立性、多元性以及多元意见无论在何种情况下都适用。

与此同时，我们也乐于探讨如何利用人工智能工具来辅助我们的新闻工作。

德国之声主编克拉里奇（Manuela Kasper Claridge）

德国之声已经在使用基于人工智能的工具来帮助记者完成工作。例如，使用帮助分析大规模数据集的工具以及语言转换工具以撰写报道；使用人工智能来提高我们的报道在搜索引擎上的可见度，或者帮助编辑迅速识别社交媒体上的仇恨言论。视频上嵌入人工智能生成的字幕使得更多人能够观看它们。我们将寻找在这些基础上进一步取得进步的方法。

与此同时我们的记者将继续对所有的应用程序进行掌控，并在发布内容前对其进行彻底检查。我们将始终公开和透明地介绍人工智能的使用方式。

人工智能聊天机器人，如ChatGPT，不能被视为准确的信息来源。它们可以提供灵感，但不能提供可靠的信息。它们会犯错误，且对于获取信息的来源并不透明化。像我们验证来自其他来源的信息一样，我们将同样验证来自聊天机器人的信息。我们不会直接使用人工智能聊天机器人作为信息来源。

我们还将扩展事实核查能力。生成式人工智能使得在世界范围内制造和传播虚假信息变得更加容易。作为记者，揭露这些虚假信息是我们的工作。

人工智能生成的图像

我们也不认为发布由人工智能生成的逼真图像有任何价值。这意味着我们不会生成此类图像来用于我们的工作。如果需要对由他人制作的人工智能生成图像进行报道，我们尤其会明确指出该图像不为真实。

但，我们可能会使用生成式人工智能来创建或改进插图以及实现数据可视化。

挑战与机遇

我们知道生成式人工智能存在风险。人工智能很可能会帮助虚假信息以比以往更大的规模进行传播。我们也知道人工智能所依赖的数据集是构建在反映社会偏见的数据之上。因而我们将不断训练记者以识别这些偏见。在使用人工智能产品和服务时，我们还将非常重视数据安全和隐私。

合理地使用人工智能也能创造一定的机会。它可以更好地辅助我们的记者完成任务，为他们腾出更多时间，离开办公桌，探索并讲述重要的故事，与人们实地交谈并获取不同的观点。这些是我们的用户所看重的事，而机器永远无法提供。

德国之声的任务仍然是：提供原创的独家报道，关注人们所关心的问题——以及，保持过去70年一直以来的高水准。

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。